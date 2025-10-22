Ski Jumping Canada | Saut à Ski Canada

Ski Jumping Canada | Saut à Ski Canada

Saut à ski Canada Fonds de vol

Matériau de costume item
Matériau de costume
25 $

Coût annuel: 3875 $ / athlète

Fixations item
Fixations
25 $

Coût annuel: 930 $ / athlète

Salaire du coach item
Salaire du coach
50 $

Aider à soutenir notre équipe d'entraîneurs de classe mondiale.

Essence - Véhicule de l'équipe item
Essence - Véhicule de l'équipe
50 $

Coût mensuel: Variant de 1500 à 3000 $

Bottes de saut item
Bottes de saut
50 $

Coût annuel: 1240 $ / athlète

Équipe de ski item
Équipe de ski
100 $

Coût annuel: 1240 $ / athlète

Machine à coudre pour costumes item
Machine à coudre pour costumes
100 $

Une nouvelle machine à coudre est nécessaire pour que notre équipe ait les meilleurs costumes en compétition.

Programmation de développement des athlètes item
Programmation de développement des athlètes
100 $

Contribuez au soutien de la prochaine génération de sauteurs à ski !

Activation des tremplins mobiles / bosses de neige item
Activation des tremplins mobiles / bosses de neige
125 $

Les activations communautaires gratuites sont la façon dont de nombreux athlètes découvrent notre sport. Contribuez à avoir un impact social en soutenant nos activations mobiles de tremplins / bosses de neige.

Programme de mentorat pour entraîneurs item
Programme de mentorat pour entraîneurs
150 $

Aidez à soutenir nos entraîneurs en herbe grâce au programme de soutien au mentorat des entraîneurs de saut à ski Canada.

Services de soutien intégrés et de bien-être (ISWT) item
Services de soutien intégrés et de bien-être (ISWT)
250 $

ISWT comprend : la psychologie du sport, la physiothérapie, la chiropratique, les tests des athlètes, le traitement des blessures et les programmes de bien-être mental.

Billet d'avion pour l'équipe nationale item
Billet d'avion pour l'équipe nationale
250 $

Aide à faire voyager notre équipe vers et depuis les compétitions et les stages d'entraînement à travers le monde.

