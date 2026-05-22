Meilleures plateformes de sociofinancement pour les OBNL

Donorbox aide les OBNL à créer rapidement des campagnes de sociofinancement avec des pages et des formulaires de don personnalisables. Si la plateforme offre de nombreuses fonctionnalités pour soutenir vos efforts de collecte, beaucoup sont verrouillées derrière un mur payant — en plus des frais de transaction. Fonctionnalités clés pour le sociofinancement : Campagnes et paiements optimisés pour mobile Mobilisation des donateurs et thermomètres de collecte Options de partage sur les réseaux sociaux Dons récurrents Option de don jumelé avec intégration Inconvénients et limites pour les petits OBNL : Frais de traitement Stripe élevés Peut être intimidant sans compétences techniques Fonctionnalités avancées nécessitent une mise à niveau coûteuse Tarification et frais de transaction : Standard : frais de plateforme de 1,75 % à 2,95 % + frais de transaction jusqu'à 2,2 % + 0,30 $ Pro : 139 $/mois + frais de plateforme de 1,5 % + frais de transaction jusqu'à 2,2 % + 0,30 $ Donorbox vs Zeffy : comparaison complète et économisez 545 $ et plus sur chaque 10 000 $ amassés 3. Haricot Haricot est une plateforme québécoise de sociofinancement axée sur les récompenses, conçue pour les individus, les artistes, les entrepreneurs et les organismes communautaires. Ses campagnes sont centrées sur la mobilisation de la communauté locale et l'offre de contreparties aux contributeurs. Fonctionnalités clés pour le sociofinancement : Modèle de financement par paliers de récompenses Pages de campagne personnalisables Partage sur les réseaux sociaux Ancrage québécois fort — connu de la communauté locale Inconvénients et limites pour les petits OBNL : Modèle tout ou rien : si l'objectif n'est pas atteint, les fonds sont retournés aux contributeurs Pas conçu spécifiquement pour les dons de bienfaisance (pas de reçus fiscaux ARC automatisés) Présence limitée hors Québec Tarification et frais de transaction : Haricot prélève une commission sur les fonds amassés, en plus des frais de traitement des paiements. Consultez haricot.ca pour les tarifs actuels. 4. La Ruche La Ruche est une plateforme québécoise de sociofinancement qui aide les projets locaux à lever des fonds auprès de leur communauté. Elle se distingue par son ancrage dans les régions du Québec et son soutien aux initiatives culturelles, sociales et entrepreneuriales. Fonctionnalités clés pour le sociofinancement : Modèles de financement participatif par récompenses et par don Fort enracinement dans les régions du Québec Accompagnement des porteurs de projet Visibilité auprès d'une communauté de donateurs québécois engagés Inconvénients et limites pour les petits OBNL : Frais de plateforme sur les fonds amassés Reçus fiscaux ARC non automatisés pour les dons de bienfaisance Portée géographique principalement régionale et québécoise Tarification et frais de transaction : La Ruche applique des frais de plateforme en pourcentage des fonds amassés, auxquels s'ajoutent les frais de traitement. Consultez laruchequebec.com pour les détails tarifaires actuels. 5. CanaDon (CanadaHelps) CanaDon est une plateforme canadienne bilingue qui permet aux organismes de bienfaisance enregistrés de recueillir des dons en ligne. Elle facilite les dons récurrents, les pages de campagne et l'émission de reçus fiscaux officiels conformes aux exigences de l'ARC. Fonctionnalités clés pour le sociofinancement : Reçus fiscaux automatisés conformes à l'ARC Dons ponctuels et récurrents Pages de collecte personnalisables Présence canadienne reconnue — soutien bilingue Inconvénients et limites pour les petits OBNL : Frais de plateforme (environ 4 % sur les dons) Personnalisation limitée des pages de campagne Moins adapté aux campagnes événementielles ou à la billetterie Tarification et frais de transaction : CanaDon prélève environ 4 % des dons reçus, plus les frais de traitement des paiements. Consultez canadahelps.org/fr pour les tarifs exacts. 6. Yapla Yapla est une plateforme tout-en-un de gestion pour les OBNL québécois, qui inclut des outils de collecte de fonds, de gestion des adhésions, de billetterie et de communication. Elle convient aux organisations qui souhaitent centraliser plusieurs fonctions dans un seul outil. Fonctionnalités clés pour le sociofinancement : Solution tout-en-un : collecte de fonds, adhésions, billetterie Formulaires de don personnalisables Outils de communication intégrés (infolettre, courriels) Soutien en français, adapté au marché québécois Inconvénients et limites pour les petits OBNL : Abonnement mensuel requis pour accéder aux fonctionnalités avancées Frais de transaction sur les paiements Courbe d'apprentissage pour utiliser toutes les fonctionnalités Tarification et frais de transaction : Yapla offre différents forfaits tarifaires avec frais mensuels et frais de transaction. Consultez yapla.com/fr-ca pour les détails actuels. Comment le sociofinancement sans frais a permis d'économiser 10 000 $ en financement vital La campagne annuelle de l'Université d'Ottawa utilise des campagnes de sociofinancement et plusieurs fonctionnalités de la plateforme de collecte de fonds Zeffy pour amasser 2,5 millions de dollars annuellement. Grâce au modèle 100 % gratuit de Zeffy, l'organisation a économisé 10 000 $ en frais. Ce que cette campagne fait bien L'université stimule l'engagement communautaire en mettant de l'avant des visuels percutants et des citations d'étudiants. Un langage précis comme « plus spécifiquement, nous cherchons à financer » permet de maintenir les donateurs informés et prêts à contribuer. Une fois accrochés et prêts à donner, les donateurs arrivent sur un formulaire de don simple qui les guide en quelques étapes faciles jusqu'à une validation sécurisée. Des montants suggérés plus élevés et l'option de démarrer un don mensuel augmentent le potentiel de chaque visite sur le formulaire. La campagne annuelle de l'Université d'Ottawa a lancé plus de 30 campagnes sur Zeffy, allant du sociofinancement aux campagnes pair-à-pair en passant par des formulaires de don simples pour attirer de nouveaux donateurs. Ce succès a amené l'équipe à se fixer des objectifs encore plus ambitieux, dont atteindre 4 millions de dollars en 2025. Lisez l'étude de cas complète. Amassez des fonds avec le seul outil de sociofinancement gratuit pour les OBNL Si vous êtes un petit OBNL, vous ne cherchez pas seulement une plateforme avec des fonctionnalités. Vous cherchez une plateforme qui ne prendra pas une part des dons que vous avez travaillé si fort à obtenir. La meilleure plateforme de sociofinancement ne se contente pas d'offrir des outils de collecte. Elle protège votre impact en s'assurant que chaque dollar amassé reste avec votre mission — et non dans les poches d'intermédiaires ou de frais de transaction. Zeffy est la seule plateforme 100 % gratuite conçue en pensant aux petits OBNL — de la rapidité de démarrage à la variété de fonctionnalités faciles à utiliser, sans oublier le prix. Gardez 100 % de chaque dollar amassé avec Zeffy. Commencez à amasser des fonds sans frais — créez votre campagne sur Zeffy Questions fréquentes : sociofinancement gratuit pour les OBNL Les OBNL peuvent-ils utiliser le sociofinancement ? Les OBNL peuvent utiliser le sociofinancement pour rejoindre leurs donateurs et financer leurs campagnes. Les campagnes de sociofinancement sont idéales pour les journées de dons, les interventions d'urgence, la mobilisation et bien plus encore. Le sociofinancement offre les avantages suivants aux petits OBNL : Création de liens avec les donateurs qui apprécient la preuve sociale de voir d'autres contribuer Portée marketing sur les réseaux sociaux, par courriel et sur le site web de l'organisme Efficacité pour amasser des fonds en peu de temps Quelles sont les meilleures plateformes de sociofinancement pour les OBNL ? Les meilleures plateformes de sociofinancement pour les OBNL offriront une expérience de qualité, des capacités de marketing, une gestion des donateurs, un service à la clientèle et un soutien pour différents types de campagnes. Zeffy est la seule plateforme de sociofinancement 100 % gratuite pour les organismes à but non lucratif. Son interface moderne est appréciée des donateurs et des équipes lean qui ont besoin d'efficacité sans la complexité (ni les frais). Vous pouvez lancer une campagne rapidement, et la plateforme bénéficie d'excellentes cotes de service à la clientèle et de facilité d'utilisation. 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