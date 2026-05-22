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En quoi Zeffy est-il gratuit ?
En quoi Zeffy est-il gratuit ?
Zeffy compte entièrement sur les contributions facultatives des donateurs. À l'étape de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution facultative à Zeffy.
Meilleures plateformes de sociofinancement pour les OBNL
May 22, 2026
La plupart des plateformes de sociofinancement prélèvent une part de vos dons. Elles appellent ça des frais de traitement standards, mais nous, on appelle ça inutile.
Les petits OBNL qui utilisent le sociofinancement pour maximiser rapidement leur potentiel de dons ne devraient pas voir 2 à 5 % de leurs revenus partir dans l'outil même qui leur sert à amasser des fonds. Quand chaque dollar compte, ces frais s'accumulent vite et nuisent à l'impact que vous voulez avoir pour votre cause.
C'est pour ça que Zeffy existe. Nous ne sommes pas juste un autre outil de sociofinancement. Nous sommes le seul logiciel de collecte de fonds tout-en-un qui remet 100 % des dons à votre organisme à but non lucratif. Aucuns frais. Aucun piège.
Ce guide explique comment les plateformes de sociofinancement soutirent de l'argent aux petits OBNL, comment repérer les frais cachés que vous payez peut-être en ce moment, et comment dire adieu au sociofinancement coûteux une fois pour toutes avec Zeffy.
Pourquoi la plupart des plateformes de sociofinancement échouent avec les petits OBNL
On comprend que les plateformes de sociofinancement soient souvent conçues pour répondre aux besoins complexes des grandes organisations — pour faire croître des causes établies avec des fonctionnalités qui les exposent au plus grand nombre de donateurs possible.
Elles ne parlent pas toujours de l'impact que cela peut avoir sur les petits organismes à mission, qui n'ont pas d'équipes entières dédiées à leurs campagnes de financement participatif, ni le temps d'apprivoiser des fonctionnalités complexes, ni les moyens de payer pour amasser de l'argent.
Les petits caractères des outils de sociofinancement « gratuits »
Les plateformes de sociofinancement se présentent souvent comme « à faibles frais » ou « gratuites », mais la réalité est plus nuancée :
Certaines prélèvent un pourcentage sur chaque don à titre de frais de plateforme (entre 2 et 5 %)
D'autres proposent une contribution volontaire du donateur, mais transfèrent les frais de transaction et de plateforme à votre OBNL si les donateurs ne les couvrent pas
Plusieurs verrouillent les fonctionnalités clés — données donateurs, intégrations ou formulaires intégrables — derrière des murs payants
Ça s'accumule rapidement, autant en coût qu'en confusion.
Les plateformes de sociofinancement dites gratuites peuvent éroder discrètement ce que vous avez travaillé si fort à amasser, car elles n'affichent pas les frais de transaction tiers dans leur tarification. Pour un organisme communautaire qui ne peut se permettre aucun gaspillage, ce n'est tout simplement pas acceptable.
Les petits OBNL ne cherchent pas la complexité
Une multitude de fonctionnalités et d'options, ça semble attrayant — jusqu'à ce que ça se fasse au détriment de votre temps précieux, passé à comprendre par où commencer et comment tout utiliser, sans compter les dollars investis chaque fois que vous amassez des fonds.
Les petits OBNL ont besoin de simplicité : savoir que les outils sont là quand on en a besoin, faciles à utiliser sans devoir consulter constamment des articles de soutien ou appeler un service à la clientèle. Et surtout, ils doivent pouvoir faire confiance que chaque dollar ira là où il le faut : la mission.
La plupart des plateformes de sociofinancement sont conçues pour les grands OBNL, qui peuvent absorber les frais et justifier les compromis de plateforme. Les petites équipes se retrouvent alors à devoir atteindre leurs objectifs avec moins — ou à fragiliser leurs relations avec les donateurs quand ceux-ci commencent à se demander où va leur argent.
Selon le Rapport Zeffy 2025 sur les comportements des donateurs, 40 % des donateurs ont abandonné leur don parce qu'ils ne sentaient pas que leur contribution était utilisée efficacement, parce qu'ils ne savaient pas où elle allait, ou parce qu'ils ont été rebutés par les frais élevés de plateforme.
Zeffy : la seule plateforme de sociofinancement 100 % gratuite pour les OBNL
Zeffy croit que votre mission et votre travail pour changer les communautés méritent chaque sou de ce que vous amassez. C'est pourquoi nous sommes la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite avec des outils de sociofinancement et diverses campagnes simples — conçue pour les équipes lean et les OBNL débordés qui cherchent à gérer leur temps et leurs ressources efficacement.
Plus de 100 000 OBNL ont déjà adopté Zeffy — non pas parce que c'est une option parmi d'autres, mais parce que c'est la seule qui s'aligne sur les valeurs des organismes communautaires. Ensemble, Zeffy a aidé des organisations comme la vôtre à amasser plus de 2 G$ et à économiser des dizaines de millions de dollars en frais.
Pourquoi les petits OBNL et les OBNL en démarrage font confiance à Zeffy
Collecte de fonds sans frais : Il n'y aura jamais de coût pour amasser des fonds avec Zeffy, peu importe votre croissance et le nombre de donateurs que vous mobilisez (100 % gratuit — aucuns frais, jamais !)
Mobilisation automatisée des donateurs : Gardez le contact avec vos donateurs et inspirez-les grâce à des séquences de courriels intelligentes et préconçues, ainsi qu'un tableau de bord donateurs en temps réel.
Une flexibilité qui s'adapte à votre mission : Acceptez des dons en ligne, en personne et via appareils mobiles.
Des outils pour amplifier votre impact : Du sociofinancement aux campagnes pair-à-pair et à la billetterie événementielle, Zeffy offre des fonctionnalités habituellement verrouillées derrière des murs payants — et les rend faciles à utiliser.
Fiabilité intégrée, conçue pour grandir : Les données des donateurs sont sécurisées, les reçus fiscaux sont automatisés et conformes aux exigences de l'ARC, et les paiements sont sûrs et simples pour tous les types de donateurs.
Mobile d'abord, mission avant tout : Zeffy fonctionne parfaitement sur tous les appareils — vos donateurs peuvent donner et se sentir bien dans leur geste, n'importe où, n'importe quand.
« Nous sommes passés à Zeffy après que l'entreprise que nous utilisions a augmenté ses tarifs et ajouté des frais mensuels. Zeffy est formidable ! En tant qu'OBNL, nous recevons 100 % de l'argent qui nous est donné. Nous sommes un petit organisme, alors nous ne profitons pas de toutes les fonctionnalités que Zeffy a à offrir, mais il est rassurant de savoir qu'il y en a davantage au fur et à mesure que nous grandissons. Je recommanderais sans hésiter Zeffy à d'autres OBNL. » — Janet B, avis G2
6 autres outils de sociofinancement à considérer (avec leurs frais)
Tableau adaptatif
Plateforme
Idéale pour les OBNL de base ?
Coût réel
Cote G2
Zeffy
Oui, c'est la seule plateforme sans frais avec des fonctionnalités simples
0 $ de frais de plateforme, 0 $ de frais de transaction et toutes les fonctionnalités gratuites
4.9/5
GoFundMe Pro (formerly Classy)
Ça dépend, en raison du coût élevé et des fonctionnalités complexes
Tarification personnalisée (sur devis) — frais de plateforme + frais de transaction variables selon le contrat
4.4/5
Donorbox
Ça dépend, le niveau de départ est plus abordable, mais les fonctionnalités peuvent être limitées
De 0 $ à 139 $/mois + jusqu'à 2,2 % + 0,30 $ en frais de traitement
4.6/5
Fundly
Ça dépend, les outils sont conviviaux et les avantages sur les réseaux sociaux peuvent élargir la portée, mais des frais sont à prévoir
2,9 % + 0,30 $ par transaction (les pourboires des donateurs couvrent les frais de plateforme)
2.9/5
Fundrazr
Ça dépend, les campagnes sont flexibles, mais les frais et les rapports limités posent des défis
0 % de frais de plateforme avec pourboire des donateurs ; sinon 1–5 % + 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction
4.2/5
Springly
Non, les fonctionnalités sont avancées et plusieurs sont accessibles uniquement par abonnement payant
Frais de plateforme jusqu'à 149 $/mois et 3,1 % + 0,30 $ de frais de transaction
4.2/5
Mightycause
Ça dépend, les options de GRC sont utiles, mais les frais mensuels élevés sont contraignants si votre budget est limité
Frais mensuels de 79 $ à 119 $ + jusqu'à 2,2 % + 0,29 $ de frais de transaction
GoFundMe Pro (anciennement Classy) est une plateforme de collecte de fonds qui aide les OBNL à mener de grandes campagnes de sociofinancement. GoFundMe Pro permet de créer des campagnes professionnelles qui racontent votre histoire et rejoignent de larges communautés au fil du temps.
Il est important de savoir que si les fonctionnalités et les options de personnalisation sont un atout, elles viennent à un coût plus élevé que ce que la plupart des petits OBNL peuvent initialement se permettre.
Fonctionnalités clés pour le sociofinancement :
Financement flexible (cartes de crédit, portefeuilles numériques, Venmo, PayPal, virement bancaire ACH et cryptomonnaie)
Transactions sécurisées pour les dons ponctuels et récurrents
Solides capacités d'intégration
Reçus de don et courriels de collecte à l'image de votre organisme
Synchronisé avec toutes les autres campagnes GoFundMe Pro (campagnes pair-à-pair, sociofinancement, événements, pages de don, formulaires de don intégrables)
Inconvénients et limites pour les petits OBNL :
Coût élevé
Courbe d'apprentissage pour maximiser toutes les fonctionnalités
Tarification et frais de transaction :
La tarification de GoFundMe Pro n'est pas communiquée publiquement — elle nécessite une soumission personnalisée et une démo. Les frais de transaction varient selon le contrat.
Il existe des plateformes de sociofinancement gratuites pour les OBNL. Toutefois, beaucoup se présentent comme gratuites tout en cachant des frais.
Zeffy propose un modèle 100 % gratuit qui vous remet chaque sou d'un don pour votre cause. Sur tous les formulaires, les donateurs ont la possibilité (mais ne sont jamais obligés ni incités) de laisser une contribution volontaire à Zeffy.
Suivez les étapes simples ci-dessous pour créer une page de sociofinancement sur la plateforme de votre choix.
Déterminez l'objectif de collecte de fonds de votre OBNL et votre échéancier
Choisissez une plateforme de sociofinancement
Concevez votre page de sociofinancement avec votre touche personnelle et votre histoire
Assurez-vous que l'expérience de don est fluide et prête à accepter les paiements
Faites la promotion de votre page auprès de votre communauté
Perspectives tirées de transactions mensuelles de plus de 100 M$
Victoires rapides pour vous :
Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, qui suivent des groupes Facebook pertinents ou qui s'abonnent à des bulletins d'information alignés. Ce ne sont pas seulement des donateurs potentiels, ce sont vos futurs défenseurs.
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