En quoi Zeffy est-il gratuit ?
En quoi Zeffy est-il gratuit ?
Zeffy compte entièrement sur les contributions facultatives des donateurs. À l'étape de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution facultative à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blogue
/
Meilleures plateformes de sociofinancement pour les OBNL
Nonprofit software

Meilleures plateformes de sociofinancement pour les OBNL

May 22, 2026

La plupart des plateformes de sociofinancement prélèvent une part de vos dons. Elles appellent ça des frais de traitement standards, mais nous, on appelle ça inutile.

Les petits OBNL qui utilisent le sociofinancement pour maximiser rapidement leur potentiel de dons ne devraient pas voir 2 à 5 % de leurs revenus partir dans l'outil même qui leur sert à amasser des fonds. Quand chaque dollar compte, ces frais s'accumulent vite et nuisent à l'impact que vous voulez avoir pour votre cause.

C'est pour ça que Zeffy existe. Nous ne sommes pas juste un autre outil de sociofinancement. Nous sommes le seul logiciel de collecte de fonds tout-en-un qui remet 100 % des dons à votre organisme à but non lucratif. Aucuns frais. Aucun piège.

Ce guide explique comment les plateformes de sociofinancement soutirent de l'argent aux petits OBNL, comment repérer les frais cachés que vous payez peut-être en ce moment, et comment dire adieu au sociofinancement coûteux une fois pour toutes avec Zeffy.

Pourquoi la plupart des plateformes de sociofinancement échouent avec les petits OBNL

On comprend que les plateformes de sociofinancement soient souvent conçues pour répondre aux besoins complexes des grandes organisations — pour faire croître des causes établies avec des fonctionnalités qui les exposent au plus grand nombre de donateurs possible.

Elles ne parlent pas toujours de l'impact que cela peut avoir sur les petits organismes à mission, qui n'ont pas d'équipes entières dédiées à leurs campagnes de financement participatif, ni le temps d'apprivoiser des fonctionnalités complexes, ni les moyens de payer pour amasser de l'argent.

Les petits caractères des outils de sociofinancement « gratuits »

Les plateformes de sociofinancement se présentent souvent comme « à faibles frais » ou « gratuites », mais la réalité est plus nuancée :

  • Certaines prélèvent un pourcentage sur chaque don à titre de frais de plateforme (entre 2 et 5 %)
  • D'autres proposent une contribution volontaire du donateur, mais transfèrent les frais de transaction et de plateforme à votre OBNL si les donateurs ne les couvrent pas
  • Plusieurs verrouillent les fonctionnalités clés — données donateurs, intégrations ou formulaires intégrables — derrière des murs payants

Ça s'accumule rapidement, autant en coût qu'en confusion.

Les plateformes de sociofinancement dites gratuites peuvent éroder discrètement ce que vous avez travaillé si fort à amasser, car elles n'affichent pas les frais de transaction tiers dans leur tarification. Pour un organisme communautaire qui ne peut se permettre aucun gaspillage, ce n'est tout simplement pas acceptable.

Les petits OBNL ne cherchent pas la complexité

Une multitude de fonctionnalités et d'options, ça semble attrayant — jusqu'à ce que ça se fasse au détriment de votre temps précieux, passé à comprendre par où commencer et comment tout utiliser, sans compter les dollars investis chaque fois que vous amassez des fonds.

Les petits OBNL ont besoin de simplicité : savoir que les outils sont là quand on en a besoin, faciles à utiliser sans devoir consulter constamment des articles de soutien ou appeler un service à la clientèle. Et surtout, ils doivent pouvoir faire confiance que chaque dollar ira là où il le faut : la mission.

La plupart des plateformes de sociofinancement sont conçues pour les grands OBNL, qui peuvent absorber les frais et justifier les compromis de plateforme. Les petites équipes se retrouvent alors à devoir atteindre leurs objectifs avec moins — ou à fragiliser leurs relations avec les donateurs quand ceux-ci commencent à se demander où va leur argent.

Selon le Rapport Zeffy 2025 sur les comportements des donateurs, 40 % des donateurs ont abandonné leur don parce qu'ils ne sentaient pas que leur contribution était utilisée efficacement, parce qu'ils ne savaient pas où elle allait, ou parce qu'ils ont été rebutés par les frais élevés de plateforme.

Zeffy : la seule plateforme de sociofinancement 100 % gratuite pour les OBNL

Zeffy croit que votre mission et votre travail pour changer les communautés méritent chaque sou de ce que vous amassez. C'est pourquoi nous sommes la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite avec des outils de sociofinancement et diverses campagnes simples — conçue pour les équipes lean et les OBNL débordés qui cherchent à gérer leur temps et leurs ressources efficacement.

Plus de 100 000 OBNL ont déjà adopté Zeffy — non pas parce que c'est une option parmi d'autres, mais parce que c'est la seule qui s'aligne sur les valeurs des organismes communautaires. Ensemble, Zeffy a aidé des organisations comme la vôtre à amasser plus de 2 G$ et à économiser des dizaines de millions de dollars en frais.

Pourquoi les petits OBNL et les OBNL en démarrage font confiance à Zeffy

  • Collecte de fonds sans frais : Il n'y aura jamais de coût pour amasser des fonds avec Zeffy, peu importe votre croissance et le nombre de donateurs que vous mobilisez (100 % gratuit — aucuns frais, jamais !)
  • Mobilisation automatisée des donateurs : Gardez le contact avec vos donateurs et inspirez-les grâce à des séquences de courriels intelligentes et préconçues, ainsi qu'un tableau de bord donateurs en temps réel.
  • Une flexibilité qui s'adapte à votre mission : Acceptez des dons en ligne, en personne et via appareils mobiles.
  • Des outils pour amplifier votre impact : Du sociofinancement aux campagnes pair-à-pair et à la billetterie événementielle, Zeffy offre des fonctionnalités habituellement verrouillées derrière des murs payants — et les rend faciles à utiliser.
  • Fiabilité intégrée, conçue pour grandir : Les données des donateurs sont sécurisées, les reçus fiscaux sont automatisés et conformes aux exigences de l'ARC, et les paiements sont sûrs et simples pour tous les types de donateurs.
  • Mobile d'abord, mission avant tout : Zeffy fonctionne parfaitement sur tous les appareils — vos donateurs peuvent donner et se sentir bien dans leur geste, n'importe où, n'importe quand.

« Nous sommes passés à Zeffy après que l'entreprise que nous utilisions a augmenté ses tarifs et ajouté des frais mensuels. Zeffy est formidable ! En tant qu'OBNL, nous recevons 100 % de l'argent qui nous est donné. Nous sommes un petit organisme, alors nous ne profitons pas de toutes les fonctionnalités que Zeffy a à offrir, mais il est rassurant de savoir qu'il y en a davantage au fur et à mesure que nous grandissons. Je recommanderais sans hésiter Zeffy à d'autres OBNL. » — Janet B, avis G2

6 autres outils de sociofinancement à considérer (avec leurs frais)

Tableau adaptatif
Plateforme Idéale pour les OBNL de base ? Coût réel Cote G2
Zeffy Oui, c'est la seule plateforme sans frais avec des fonctionnalités simples 0 $ de frais de plateforme, 0 $ de frais de transaction et toutes les fonctionnalités gratuites 4.9/5
GoFundMe Pro (formerly Classy) Ça dépend, en raison du coût élevé et des fonctionnalités complexes Tarification personnalisée (sur devis) — frais de plateforme + frais de transaction variables selon le contrat 4.4/5
Donorbox Ça dépend, le niveau de départ est plus abordable, mais les fonctionnalités peuvent être limitées De 0 $ à 139 $/mois + jusqu'à 2,2 % + 0,30 $ en frais de traitement 4.6/5
Fundly Ça dépend, les outils sont conviviaux et les avantages sur les réseaux sociaux peuvent élargir la portée, mais des frais sont à prévoir 2,9 % + 0,30 $ par transaction (les pourboires des donateurs couvrent les frais de plateforme) 2.9/5
Fundrazr Ça dépend, les campagnes sont flexibles, mais les frais et les rapports limités posent des défis 0 % de frais de plateforme avec pourboire des donateurs ; sinon 1–5 % + 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction 4.2/5
Springly Non, les fonctionnalités sont avancées et plusieurs sont accessibles uniquement par abonnement payant Frais de plateforme jusqu'à 149 $/mois et 3,1 % + 0,30 $ de frais de transaction 4.2/5
Mightycause Ça dépend, les options de GRC sont utiles, mais les frais mensuels élevés sont contraignants si votre budget est limité Frais mensuels de 79 $ à 119 $ + jusqu'à 2,2 % + 0,29 $ de frais de transaction 4.4/5

1. GoFundMe Pro (anciennement Classy)

GoFundMe Pro (anciennement Classy) est une plateforme de collecte de fonds qui aide les OBNL à mener de grandes campagnes de sociofinancement. GoFundMe Pro permet de créer des campagnes professionnelles qui racontent votre histoire et rejoignent de larges communautés au fil du temps.

Il est important de savoir que si les fonctionnalités et les options de personnalisation sont un atout, elles viennent à un coût plus élevé que ce que la plupart des petits OBNL peuvent initialement se permettre.

Fonctionnalités clés pour le sociofinancement :

  • Financement flexible (cartes de crédit, portefeuilles numériques, Venmo, PayPal, virement bancaire ACH et cryptomonnaie)
  • Transactions sécurisées pour les dons ponctuels et récurrents
  • Solides capacités d'intégration
  • Reçus de don et courriels de collecte à l'image de votre organisme
  • Synchronisé avec toutes les autres campagnes GoFundMe Pro (campagnes pair-à-pair, sociofinancement, événements, pages de don, formulaires de don intégrables)

Inconvénients et limites pour les petits OBNL :

  • Coût élevé
  • Courbe d'apprentissage pour maximiser toutes les fonctionnalités

Tarification et frais de transaction :

La tarification de GoFundMe Pro n'est pas communiquée publiquement — elle nécessite une soumission personnalisée et une démo. Les frais de transaction varient selon le contrat.

2. Donorbox

Donorbox aide les OBNL à créer rapidement des campagnes de sociofinancement avec des pages et des formulaires de don personnalisables. Si la plateforme offre de nombreuses fonctionnalités pour soutenir vos efforts de collecte, beaucoup sont verrouillées derrière un mur payant — en plus des frais de transaction. Fonctionnalités clés pour le sociofinancement : Campagnes et paiements optimisés pour mobile Mobilisation des donateurs et thermomètres de collecte Options de partage sur les réseaux sociaux Dons récurrents Option de don jumelé avec intégration Inconvénients et limites pour les petits OBNL : Frais de traitement Stripe élevés Peut être intimidant sans compétences techniques Fonctionnalités avancées nécessitent une mise à niveau coûteuse Tarification et frais de transaction : Standard : frais de plateforme de 1,75 % à 2,95 % + frais de transaction jusqu'à 2,2 % + 0,30 $ Pro : 139 $/mois + frais de plateforme de 1,5 % + frais de transaction jusqu'à 2,2 % + 0,30 $ Donorbox vs Zeffy : comparaison complète et économisez 545 $ et plus sur chaque 10 000 $ amassés 3. Haricot Haricot est une plateforme québécoise de sociofinancement axée sur les récompenses, conçue pour les individus, les artistes, les entrepreneurs et les organismes communautaires. Ses campagnes sont centrées sur la mobilisation de la communauté locale et l'offre de contreparties aux contributeurs. Fonctionnalités clés pour le sociofinancement : Modèle de financement par paliers de récompenses Pages de campagne personnalisables Partage sur les réseaux sociaux Ancrage québécois fort — connu de la communauté locale Inconvénients et limites pour les petits OBNL : Modèle tout ou rien : si l'objectif n'est pas atteint, les fonds sont retournés aux contributeurs Pas conçu spécifiquement pour les dons de bienfaisance (pas de reçus fiscaux ARC automatisés) Présence limitée hors Québec Tarification et frais de transaction : Haricot prélève une commission sur les fonds amassés, en plus des frais de traitement des paiements. Consultez haricot.ca pour les tarifs actuels. 4. La Ruche La Ruche est une plateforme québécoise de sociofinancement qui aide les projets locaux à lever des fonds auprès de leur communauté. Elle se distingue par son ancrage dans les régions du Québec et son soutien aux initiatives culturelles, sociales et entrepreneuriales. Fonctionnalités clés pour le sociofinancement : Modèles de financement participatif par récompenses et par don Fort enracinement dans les régions du Québec Accompagnement des porteurs de projet Visibilité auprès d'une communauté de donateurs québécois engagés Inconvénients et limites pour les petits OBNL : Frais de plateforme sur les fonds amassés Reçus fiscaux ARC non automatisés pour les dons de bienfaisance Portée géographique principalement régionale et québécoise Tarification et frais de transaction : La Ruche applique des frais de plateforme en pourcentage des fonds amassés, auxquels s'ajoutent les frais de traitement. Consultez laruchequebec.com pour les détails tarifaires actuels. 5. CanaDon (CanadaHelps) CanaDon est une plateforme canadienne bilingue qui permet aux organismes de bienfaisance enregistrés de recueillir des dons en ligne. Elle facilite les dons récurrents, les pages de campagne et l'émission de reçus fiscaux officiels conformes aux exigences de l'ARC. Fonctionnalités clés pour le sociofinancement : Reçus fiscaux automatisés conformes à l'ARC Dons ponctuels et récurrents Pages de collecte personnalisables Présence canadienne reconnue — soutien bilingue Inconvénients et limites pour les petits OBNL : Frais de plateforme (environ 4 % sur les dons) Personnalisation limitée des pages de campagne Moins adapté aux campagnes événementielles ou à la billetterie Tarification et frais de transaction : CanaDon prélève environ 4 % des dons reçus, plus les frais de traitement des paiements. Consultez canadahelps.org/fr pour les tarifs exacts. 6. Yapla Yapla est une plateforme tout-en-un de gestion pour les OBNL québécois, qui inclut des outils de collecte de fonds, de gestion des adhésions, de billetterie et de communication. Elle convient aux organisations qui souhaitent centraliser plusieurs fonctions dans un seul outil. Fonctionnalités clés pour le sociofinancement : Solution tout-en-un : collecte de fonds, adhésions, billetterie Formulaires de don personnalisables Outils de communication intégrés (infolettre, courriels) Soutien en français, adapté au marché québécois Inconvénients et limites pour les petits OBNL : Abonnement mensuel requis pour accéder aux fonctionnalités avancées Frais de transaction sur les paiements Courbe d'apprentissage pour utiliser toutes les fonctionnalités Tarification et frais de transaction : Yapla offre différents forfaits tarifaires avec frais mensuels et frais de transaction. Consultez yapla.com/fr-ca pour les détails actuels. Comment le sociofinancement sans frais a permis d'économiser 10 000 $ en financement vital La campagne annuelle de l'Université d'Ottawa utilise des campagnes de sociofinancement et plusieurs fonctionnalités de la plateforme de collecte de fonds Zeffy pour amasser 2,5 millions de dollars annuellement. Grâce au modèle 100 % gratuit de Zeffy, l'organisation a économisé 10 000 $ en frais. Ce que cette campagne fait bien L'université stimule l'engagement communautaire en mettant de l'avant des visuels percutants et des citations d'étudiants. Un langage précis comme « plus spécifiquement, nous cherchons à financer » permet de maintenir les donateurs informés et prêts à contribuer. Une fois accrochés et prêts à donner, les donateurs arrivent sur un formulaire de don simple qui les guide en quelques étapes faciles jusqu'à une validation sécurisée. Des montants suggérés plus élevés et l'option de démarrer un don mensuel augmentent le potentiel de chaque visite sur le formulaire. La campagne annuelle de l'Université d'Ottawa a lancé plus de 30 campagnes sur Zeffy, allant du sociofinancement aux campagnes pair-à-pair en passant par des formulaires de don simples pour attirer de nouveaux donateurs. Ce succès a amené l'équipe à se fixer des objectifs encore plus ambitieux, dont atteindre 4 millions de dollars en 2025. Lisez l'étude de cas complète. Amassez des fonds avec le seul outil de sociofinancement gratuit pour les OBNL Si vous êtes un petit OBNL, vous ne cherchez pas seulement une plateforme avec des fonctionnalités. Vous cherchez une plateforme qui ne prendra pas une part des dons que vous avez travaillé si fort à obtenir. La meilleure plateforme de sociofinancement ne se contente pas d'offrir des outils de collecte. Elle protège votre impact en s'assurant que chaque dollar amassé reste avec votre mission — et non dans les poches d'intermédiaires ou de frais de transaction. Zeffy est la seule plateforme 100 % gratuite conçue en pensant aux petits OBNL — de la rapidité de démarrage à la variété de fonctionnalités faciles à utiliser, sans oublier le prix. Gardez 100 % de chaque dollar amassé avec Zeffy. Commencez à amasser des fonds sans frais — créez votre campagne sur Zeffy Questions fréquentes : sociofinancement gratuit pour les OBNL Les OBNL peuvent-ils utiliser le sociofinancement ? Les OBNL peuvent utiliser le sociofinancement pour rejoindre leurs donateurs et financer leurs campagnes. Les campagnes de sociofinancement sont idéales pour les journées de dons, les interventions d'urgence, la mobilisation et bien plus encore. Le sociofinancement offre les avantages suivants aux petits OBNL : Création de liens avec les donateurs qui apprécient la preuve sociale de voir d'autres contribuer Portée marketing sur les réseaux sociaux, par courriel et sur le site web de l'organisme Efficacité pour amasser des fonds en peu de temps Quelles sont les meilleures plateformes de sociofinancement pour les OBNL ? Les meilleures plateformes de sociofinancement pour les OBNL offriront une expérience de qualité, des capacités de marketing, une gestion des donateurs, un service à la clientèle et un soutien pour différents types de campagnes. Zeffy est la seule plateforme de sociofinancement 100 % gratuite pour les organismes à but non lucratif. Son interface moderne est appréciée des donateurs et des équipes lean qui ont besoin d'efficacité sans la complexité (ni les frais). Vous pouvez lancer une campagne rapidement, et la plateforme bénéficie d'excellentes cotes de service à la clientèle et de facilité d'utilisation. Commencez à amasser des fonds avec Zeffy.

Il existe des plateformes de sociofinancement gratuites pour les OBNL. Toutefois, beaucoup se présentent comme gratuites tout en cachant des frais.
Zeffy propose un modèle 100 % gratuit qui vous remet chaque sou d'un don pour votre cause. Sur tous les formulaires, les donateurs ont la possibilité (mais ne sont jamais obligés ni incités) de laisser une contribution volontaire à Zeffy.

Suivez les étapes simples ci-dessous pour créer une page de sociofinancement sur la plateforme de votre choix.

  • Déterminez l'objectif de collecte de fonds de votre OBNL et votre échéancier
  • Choisissez une plateforme de sociofinancement
  • Concevez votre page de sociofinancement avec votre touche personnelle et votre histoire
  • Assurez-vous que l'expérience de don est fluide et prête à accepter les paiements
  • Faites la promotion de votre page auprès de votre communauté

Apprenez comment le faire sur Zeffy.

Écrit par
François de Kerret
Partager cet article

https://home.simplyk.io/blog/best-crowdfunding-platforms-nonprofits

Continuez à lire :

Non objet trouvé.

Élevez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

S'inscrire gratuitement
Je vous remercie ! Votre soumission a bien été reçue !
Oups ! Quelque chose s'est mal passé lors de la soumission du formulaire.

Plus de conseils pour la collecte de fonds, directement dans votre boîte de réception !

Joignez-vous à plus de 250 000 responsables de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Recevoir des conseils hebdomadaires sur collecte de fonds collectes de fonds d'experts en organismes à OBNL

Je vous remercie ! Votre soumission a bien été reçue !
Oups ! Quelque chose s'est mal passé lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuit pour les OBNL.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Obtenez des idées de collecte de fonds sur mesure — outil d'IA gratuit !

Obtenez des idées de collecte de fonds

Trouvez votre subvention idéale parmi des milliers d'outils d'IA gratuits !

Trouvez votre subvention

Démarrez votre organisme OBNL en 3 jours, gratuitement.

Démarrez votre organisme OBNL

Prêt à commencer gratuitement ?

S'inscrire gratuitement
Solutions
Fonctionnalités
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2020 Zeffy, Inc. Tous droits réservés.

Commencer la collecte de fonds
Zeffy est Sans frais et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecte de fonds gratuitement dès aujourd'hui
Avec Zeffy, 100 % de l'argent que vous collectez va à votre cause. <br>Non de frais de carte de crédit. Non de frais de plateforme. Période Non frais.
Le saviez-vous que vous connaissez/que tu connais
S'inscrire gratuitement
Avec Zeffy, 100 % de l'argent que vous collectez va à votre cause. <br>Non de frais de carte de crédit. Non de frais de plateforme. Période Non frais.
Le saviez-vous que vous connaissez/que tu connais
S'inscrire gratuitement
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Amusement :
★★

Perspectives tirées de transactions mensuelles de plus de 100 M$

Victoires rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, qui suivent des groupes Facebook pertinents ou qui s'abonnent à des bulletins d'information alignés. Ce ne sont pas seulement des donateurs potentiels, ce sont vos futurs défenseurs.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, qui suivent des groupes Facebook pertinents ou qui s'abonnent à des bulletins d'information alignés. Ce ne sont pas seulement des donateurs potentiels, ce sont vos futurs défenseurs.

Consultez notre Guide pour les énoncés de mission

Comment Loose ENDS a transformé les économies de frais en impact sur la mission
1 715$
sauvé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

En-tête

En-tête

En-tête

En-tête

En-tête

Dites toujours merci
Chaque donateur reçoit un courriel de remerciement automatique et de marque dès qu'il donne. C'est rapide, personnel et complètement interpersonnel.