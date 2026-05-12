Guide étape par étape pour rédiger une lettre de parrainage + modèles

Qu'est-ce qu'une lettre de parrainage ?

Une lettre de parrainage est une demande formelle de soutien adressée à un particulier, un organisme ou une entreprise, généralement envoyée par un organisateur d'événement ou un organisme à but non lucratif (OBNL). L'objectif est de solliciter une aide financière ou des dons en biens pour une initiative précise ou un financement général.

Un partenariat ou une commandite corporative est une relation mutuellement bénéfique ; une lettre de demande doit donc rester concise, personnalisée et persuasive pour la personne à qui elle est destinée. Au fil du temps, les OBNL enverront vraisemblablement de nombreuses lettres de parrainage, et les modèles ainsi que les bonnes pratiques présentés ci-dessous les aideront à couvrir tous leurs besoins.

‍

Ce que vous offrez à une organisation en échange d'une commandite

De l'argent gratuit… quel est le piège ? En fait, les commandites ne sont pas de simples dons importants ; ce sont des partenariats dans lesquels les commanditaires reçoivent également des avantages.

‍

Tandis que les OBNL bénéficient d'un soutien financier ou en biens, les commanditaires peuvent y trouver de la valeur grâce à :

La visibilité de marque par l'affichage lors d'événements, les interactions sur les médias sociaux, la mise en valeur du logo et la couverture médiatique

La bienveillance communautaire et une réputation d'organisation socialement responsable et engagée

Les occasions de réseautage avec de nouveaux clients potentiels

Des avantages exclusifs auprès de l'organisme de bienfaisance, comme un accès VIP aux événements, des occasions de prise de parole ou de la marchandise à l'image de leur marque

‍

Définir les objectifs de votre lettre de parrainage

Obtenir des commandites peut représenter un avantage considérable pour tout OBNL souhaitant financer des programmes, des collectes de fonds et des campagnes qui amplifient son impact. Avant de vous mettre à écrire, réfléchissez aux objectifs généraux que vous souhaitez atteindre avec un ou plusieurs partenaires à vos côtés.

‍

Quelques conseils pour définir vos objectifs de lettre de parrainage

Définissez vos besoins : Cherchez-vous des dons en argent, des biens, des services, du soutien bénévole, des partenariats promotionnels ou autre chose ?

Fixez un objectif de collecte : Déterminez un montant précis ou une valeur pour les dons en biens, et expliquez comment cela fera avancer vos initiatives.

Alignez-vous sur les intérêts de votre commanditaire : Réfléchissez au type d'organisation commanditaire qui pourrait partager vos valeurs et constituer un partenaire idéal.

Identifiez votre auditoire : Dresser la liste des personnes qui seront en contact avec votre commanditaire (participants à l'événement, abonnés aux médias sociaux, donateurs, etc.) vous aidera à déterminer la valeur de l'exposition offerte.

Définissez des paliers de commandite : Vous pourriez proposer différents niveaux de commandite assortis d'avantages variés, et déterminer combien de commanditaires de chaque type vous souhaitez obtenir.

Établissez des résultats mesurables : À quoi ressemblera le succès pour votre OBNL et pour le commanditaire ?

Planifiez des relations à long terme : Recherchez-vous une commandite ponctuelle ou souhaitez-vous bâtir un partenariat continu ?

‍

Une fois ces objectifs définis, vous pouvez suivre les bonnes pratiques et les modèles ci-dessous tout en personnalisant votre rédaction pour obtenir des résultats concrets.

‍

Comment trouver des organisations susceptibles de soutenir votre cause par la commandite

Trouver les bons commanditaires ne consiste pas seulement à envoyer le plus de demandes possible — il s'agit de tisser des liens avec des entreprises dont les valeurs s'alignent authentiquement sur votre mission. Lorsque vous vous concentrez sur des organisations qui se soucient des mêmes enjeux que vous, vos chances d'obtenir une commandite augmentent considérablement.

‍

Repérer les entreprises ayant soutenu des causes similaires

Un excellent point de départ est la recherche sur les entreprises, en ciblant celles qui ont déjà commandité des événements à but non lucratif ou de collecte de fonds similaires aux vôtres. Cette information se trouve généralement sur les sites Web, les publications sur les médias sociaux, les communiqués de presse et les balados.

Si le commanditaire que vous visez a déjà de l'expérience en partenariat avec un organisme de bienfaisance, cela vous donne une longueur d'avance pour créer une entente adaptée à votre événement ou à votre initiative organisationnelle.

‍

Explorer les entreprises dotées de programmes d'impact social

Les programmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) sont en plein essor, alors que les entreprises de partout cherchent à redonner et à afficher leur engagement envers l'impact positif. C'est une occasion en or pour votre OBNL d'arrimer les avantages de la commandite aux initiatives de l'entreprise.

Les informations sur la RSE sont généralement disponibles en ligne, et vous pourriez même trouver une fondation d'entreprise entièrement dédiée au soutien de causes caritatives. Ce type d'information peut vous aider à cibler les organisations qui se sont déjà publiquement engagées à collaborer avec des OBNL et à s'impliquer de façon significative.

‍

‍

Contacter les entreprises locales

Les grandes entreprises ne sont pas votre seule option ! Les petites et moyennes entreprises adorent soutenir des causes qui ont un impact positif dans leur communauté, surtout lorsque cela les aide à accroître leur notoriété.

À titre de commanditaires potentiels, pensez aux restaurants locaux, aux boutiques, aux studios de conditionnement physique et aux autres commerces de quartier bien-aimés. Vous pouvez également visiter ces commerces en personne pour y ajouter une touche personnelle et présenter votre organisation avant de formuler une demande de commandite officielle.

‍

Trouver des entreprises susceptibles de rejoindre votre communauté de donateurs

Lorsque vous réfléchissez aux commandites qui apportent de la valeur, vous pourriez vous demander quels types d'entreprises plaisent à vos donateurs. Par exemple, vous pourriez bénéficier d'un soutien important d'un cégep ou d'une université locale, et trouver un café ou un bar à jus qui serait ravi de faire connaître son nom à ce public.

Vous pouvez présenter la commandite comme une situation gagnant-gagnant pour rejoindre davantage de clients potentiels en associant leur marque à une cause que ces personnes connaissent et apprécient déjà.

‍

Miser sur votre réseau pour des présentations chaleureuses

Parfois, les meilleures occasions de commandite proviennent de contacts personnels. Demandez à vos membres du conseil d'administration, à vos donateurs, à vos bénévoles et même à vos amis s'ils connaissent quelqu'un dans une entreprise qui pourrait être intéressée. Une présentation chaleureuse contribue grandement à ajouter une touche personnelle, bien plus naturelle qu'un ton robotique ou trop formel.

Et bien sûr, les commandites reposent sur des relations — prendre le temps de tisser des liens avec des entreprises qui partagent votre cause et votre mission débouchera sur les partenariats les plus porteurs.

‍

‍

10 modèles de lettres de parrainage pour toutes les situations

1. Lettre de parrainage pour des événements

Madame, Monsieur [Nom du destinataire],

J'espère que cette lettre vous trouve en bonne santé. Je me nomme [Nom], de [Nom de votre OBNL], un [brève description de votre OBNL et de sa mission]. Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée d'organiser [Nom de l'événement] le [Date], un événement dédié à [décrire brièvement l'objectif de l'événement]. Compte tenu de l'engagement de votre entreprise envers [mentionner leurs valeurs ou initiatives pertinentes], nous croyons que vous seriez un partenaire formidable.

En commanditant [Nom de l'événement], votre marque sera exposée auprès de [mentionner la taille et les caractéristiques démographiques de l'auditoire] et reconnue comme un soutien clé de [cause], ce qui contribue à [mettre en valeur l'impact de l'événement sur votre communauté]. Voici un aperçu des avantages de la commandite [liste des avantages clés tels que le placement de logo, les mentions sur les médias sociaux, les occasions de prise de parole, etc.].

Nous offrons différents paliers de commandite adaptés à divers budgets, et j'aimerais beaucoup discuter de la façon dont nous pouvons personnaliser ce partenariat en fonction de vos objectifs. Je vous ferai un suivi dans quelques jours pour en discuter, ou vous pouvez me joindre au [vos coordonnées]. Merci de votre temps et de votre considération — nous serions honorés de bénéficier de votre soutien !

Cordialement,

[Votre nom]

[Nom de votre OBNL]

‍

2. Lettre de commandite corporative

Madame, Monsieur [Nom du destinataire],

Je cherche à établir un partenariat entre [Nom de votre OBNL] et [Nom de l'entreprise]. En tant que chef de file dans [secteur d'activité], votre entreprise a démontré un engagement envers [mentionner leurs valeurs pertinentes], qui s'aligne parfaitement avec notre mission visant à [décrire brièvement les activités de votre OBNL].

Nous serions ravis d'inviter [Nom de l'entreprise] à devenir commanditaire corporatif de [décrire l'initiative, l'événement ou le programme]. Votre soutien contribuerait directement à [impact précis], tout en offrant à votre marque [détailler les avantages, l'exposition et les occasions d'engagement].

J'aimerais beaucoup planifier un moment pour discuter de cette occasion de partenariat mutuellement bénéfique. Je vous ferai un suivi sous peu, mais n'hésitez pas à me contacter en tout temps. Merci de votre temps et de votre considération — j'ai hâte de collaborer avec vous !

Bien à vous,

[Votre nom]

[Nom de votre OBNL]

‍

3. Lettre de parrainage pour le sport

Madame, Monsieur [Nom du destinataire],

Au nom de [Nom de votre organisation sportive], je serais ravi(e) de vous inviter à une occasion de commandite qui pourrait apporter une visibilité précieuse à [Nom de l'entreprise] tout en soutenant [impact précis de la commandite sur votre communauté].

Nous sommes actuellement à la recherche de commanditaires pour [Nom de l'équipe ou de l'événement] afin de nous aider à fournir des ressources essentielles telles que l'équipement, les uniformes et les frais de déplacement, tout en offrant à votre marque une visibilité auprès de notre base de partisans dévoués. En retour, nous serions heureux de vous offrir [mentionner les avantages pertinents tels que le placement de logo sur les maillots, les bannières d'événement, les promotions sur les médias sociaux, etc.].

Seriez-vous disposé(e) à discuter de la façon dont nous pourrions adapter un forfait de commandite qui répond le mieux aux objectifs de votre entreprise ? Je suis toujours disponible pour en discuter davantage et j'attends de vos nouvelles avec impatience. Merci de votre temps et de votre soutien !

Bien à vous,

[Votre nom]

[Nom de votre organisation]

‍

‍

4. Lettre de parrainage pour les écoles

Madame, Monsieur [Nom du destinataire],

Je vous écris au nom de [Nom de l'école] pour inviter [Nom de l'entreprise] à devenir un précieux commanditaire de notre prochain [nom de l'événement ou du programme]. En tant que soutien important de l'éducation, votre entreprise serait un excellent partenaire pour nous aider à fournir [avantages précis comme la technologie, des bourses ou des programmes parascolaires].

Être commanditaire et partenaire de [Nom de l'école] vous offre également une exposition de marque grâce à [mentionner les occasions de reconnaissance comme les bannières, les programmes d'événements, les mentions sur les médias sociaux, etc.]. Plus important encore, votre soutien aura un impact direct sur les élèves de [Nom de l'école] en les aidant à [décrire les retombées positives].

Nous proposons différents paliers de commandite pour s'adapter à divers budgets, et j'adorerais discuter de la façon dont nous pourrions co-créer un partenariat aligné sur la direction que vous souhaitez donner à votre entreprise.

Je vous ferai un suivi dans quelques jours, mais n'hésitez pas à me contacter au [vos coordonnées].

Avec toute notre gratitude,

[Votre nom]

[Nom de l'école]

‍

‍

5. Lettre de parrainage pour une église

Madame, Monsieur [Nom du destinataire],

Nous serions ravis d'inviter [Nom de l'entreprise] à devenir un précieux commanditaire de notre prochain [nom de l'événement ou du programme]. En tant qu'organisation tournée vers la communauté, votre entreprise nous semble être un excellent partenaire pour [Nom de l'église] alors que nous élargissons notre soutien communautaire grâce à [avantages précis tels que des programmes de sensibilisation, des services communautaires ou du soutien aux ministères de l'église].

Et bien sûr, vous bénéficierez d'une visibilité significative grâce à [mentionner les occasions de reconnaissance telles que les bannières, les programmes d'événements, les mentions sur les médias sociaux ou pendant les services religieux]. Nos commanditaires comptent énormément pour nous, et avec votre soutien, nous pouvons [décrire les retombées positives, comme soutenir les familles locales, renforcer la sensibilisation communautaire ou enrichir la croissance spirituelle].

Pourrions-nous nous parler prochainement pour explorer ce à quoi un partenariat pourrait ressembler ? Nous sommes également ouverts à toutes vos idées.

Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien pour nous aider à accomplir notre mission !

Cordialement,

[Votre nom]

[Nom de l'église]

‍

‍

6. Lettre de demande de dons alimentaires

Madame, Monsieur [Nom du destinataire],

Vous savez peut-être que [statistique percutante sur l'insécurité alimentaire ou la demande dans la région]. Nous cherchons constamment à changer cette réalité, et nous avons pensé que vous pourriez être en mesure d'aider [Nom de l'OBNL] dans notre mission de [mission]. Plus précisément, nous aimerions que vous puissiez fournir des dons alimentaires pour notre prochain [nom de l'événement ou du programme], qui vise à [objectif précis, comme nourrir des familles dans le besoin, soutenir la sensibilisation communautaire, etc.].

Nous admirons la façon dont [Nom du commanditaire] se soucie profondément du bien-être de notre communauté, alors il nous a semblé tout naturel de vous contacter. Nous sollicitons des dons de [liste des aliments nécessaires, comme des aliments non périssables, des produits frais ou des repas préparés]. Votre don nous aidera à servir les personnes dans le besoin, en apportant nourriture et réconfort aux individus et aux familles qui traversent des moments difficiles.

Nous serions heureux de souligner votre générosité grâce à [mentionner les occasions de reconnaissance comme les programmes d'événements, les mentions sur les médias sociaux ou pendant l'événement lui-même]. Votre soutien contribuera à nourrir notre communauté et à envoyer un message de compassion et de solidarité.

Si vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à me contacter directement au [vos coordonnées]. Je serais ravi(e) de coordonner les détails du don. Nous vous sommes sincèrement reconnaissants de votre considération et de votre soutien.

Merci de contribuer à avoir un impact sur la vie de ceux qui en ont le plus besoin !

Cordialement,

[Votre nom]

[Nom de l'OBNL]

‍

‍

7. Lettre de commandite en nature

Madame, Monsieur [Nom du destinataire],

[Nom de l'OBNL] souhaite inviter [Nom de l'entreprise] à devenir un commanditaire en nature pour notre prochain [nom de l'événement ou du programme]. Nous sollicitons des dons de [biens ou services précis nécessaires, comme de la nourriture, des fournitures, de l'équipement ou des services professionnels], et votre soutien serait déterminant pour le succès de cette initiative.

En tant que commanditaire en nature, votre contribution soutiendra directement [objectif précis ou impact de l'événement ou du programme, comme fournir des ressources à notre communauté, améliorer nos services ou assurer le bon déroulement de l'événement]. En retour, nous serions heureux de souligner votre générosité grâce à [mentionner les occasions de reconnaissance comme les programmes d'événements, les mentions sur les médias sociaux, les listes sur le site Web ou l'affichage lors de l'événement]. Votre participation mettra en valeur votre engagement envers [cause ou communauté] et nous aidera à accomplir notre mission.

Nous vous sommes reconnaissants pour tout don que vous pouvez faire et serions heureux de discuter de la façon dont nous pouvons personnaliser notre partenariat pour l'aligner sur les objectifs et les valeurs de votre entreprise. Si vous souhaitez nous soutenir en tant que commanditaire en nature, n'hésitez pas à me contacter directement au [vos coordonnées].

Merci de votre considération et de contribuer à avoir un impact significatif dans la communauté. Nous espérons avoir la chance de vous compter parmi nos partenaires !

Cordialement,

[Votre nom]

[Nom de l'OBNL]

‍

8. Lettre de commandite pour des lots d'encan

Madame, Monsieur [Nom du destinataire],

J'espère que vous allez bien. En discutant avec l'équipe de [Nom de l'OBNL], nous avons pensé que [Nom de l'entreprise] serait un commanditaire de lots incroyable pour notre prochain [nom de l'événement]. Nous sommes à la recherche de généreux dons de [articles ou services précis, comme des certificats-cadeaux, des produits ou des expériences] à mettre en vedette dans notre encan, et votre contribution serait tout à fait appropriée.

Les fonds amassés grâce à notre encan soutiendront directement [brève description de la mission ou du projet de l'OBNL, comme fournir des ressources aux communautés mal desservies, financer des programmes éducatifs ou soutenir une initiative précise]. Votre don nous aidera à avoir des impacts durables. En retour, nous serions heureux de promouvoir votre entreprise grâce à [mentionner les occasions de reconnaissance, comme les programmes d'événements, les mentions sur les médias sociaux, les annonces en direct ou les bannières lors de l'encan].

Nous serions honorés de bénéficier de votre soutien et aimerions beaucoup discuter de la façon dont nous pouvons mettre votre contribution en valeur lors de l'événement. Communiquons avec vous si vous souhaitez offrir un lot ou en savoir plus sur l'événement.

Merci d'envisager cette occasion de vous associer à nous et de soutenir notre mission. Nous apprécions sincèrement votre générosité et votre engagement envers notre communauté.

Chaleureusement,

[Votre nom]

[Nom de l'OBNL]

‍

‍

9. Lettre de demande de commandite bénévole

Madame, Monsieur [Nom du destinataire],

Je vous écris au nom de [Nom de l'OBNL] pour inviter [Nom de l'entreprise] à devenir un commanditaire bénévole pour notre prochain [nom de l'événement ou du programme]. Nous cherchons le soutien d'entreprises locales comme la vôtre pour nous aider à offrir des occasions de bénévolat aux membres de notre communauté qui ont hâte de redonner et d'avoir un impact, tout en étant reconnus pour leur engagement.

En tant que commanditaire bénévole, votre entreprise jouera un rôle crucial dans le succès de notre [événement ou programme], qui vise à [décrire brièvement la mission de l'OBNL ou l'objectif de l'événement, comme offrir des services aux personnes dans le besoin, soutenir le développement communautaire ou sensibiliser à une cause]. En retour de votre soutien, nous serions ravis d'offrir une reconnaissance grâce à [mentionner les occasions de reconnaissance telles que le logo de votre entreprise sur les documents de l'événement, les mentions sur les médias sociaux, une mention pendant l'événement ou la possibilité de présenter votre entreprise lors de l'événement].

Si vous souhaitez commanditer des bénévoles ou en savoir plus sur la façon de vous impliquer, n'hésitez pas à me contacter au [vos coordonnées].

Merci d'envisager cette occasion d'avoir un impact dans notre communauté et de soutenir le travail essentiel que nous accomplissons. Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien !

Chaleureusement,

[Votre nom]

[Nom de l'OBNL]

‍

‍

10. Lettre de reconnaissance de commandite

Madame, Monsieur [Nom du destinataire],

Au nom de [Nom de votre OBNL], je vous exprime notre profonde gratitude pour votre généreuse commandite de [nom de l'événement ou de la cause]. Votre soutien a eu un impact considérable sur nous, nous permettant de [décrire les retombées positives de leur commandite].

Grâce à votre partenariat, nous avons pu [résultats précis, comme le nombre de personnes aidées, les ressources fournies, les fonds amassés, etc.]. Votre engagement envers [mentionner leurs valeurs qui s'alignent sur votre cause] a fait une réelle différence.

Nous sommes honorés de vous compter parmi nos précieux commanditaires et espérons poursuivre notre partenariat. Nous partagerons des mises à jour sur le succès de cette initiative et espérons collaborer à nouveau avec vous à l'avenir !

Merci encore une fois de votre générosité et de votre soutien.

Avec toute notre chaleur,

[Votre nom]

[Nom de votre OBNL]

‍

Comment rédiger une lettre de parrainage : un guide étape par étape

Que vous utilisiez un modèle ou que vous partiez de zéro, voyons comment demander une commandite de manière à couvrir tous vos besoins.

‍

1. Rédiger une introduction chaleureuse

Une lettre générique qui donne l'impression d'avoir été envoyée à des centaines de personnes peut rapidement décourager un commanditaire potentiel. Voir son nom est un petit geste qui montre que vous vous adressez spécifiquement à lui et qui crée une forte première impression.

‍

2. Soigner la personnalisation

Utiliser le nom de votre commanditaire est un bon début, mais poursuivre cette personnalisation tout au long de votre lettre vous aidera à maintenir l'authenticité qui bâtit des relations solides. Un peu de recherche peut faire toute la différence.



Éléments de personnalisation que vous pourriez inclure :

Les causes qu'ils ont soutenues dans le passé

Leur énoncé de mission

Des passions philanthropiques partagées

Leurs emplacements de bureaux locaux

Des événements d'actualité récents, si pertinents (p. ex., les incendies en Californie pour un commanditaire situé dans cet État)

‍

3. Inclure les détails clés de la commandite dès le début

Vos premiers paragraphes devraient informer votre commanditaire potentiel de tout ce qu'il a besoin de savoir. Vous développerez bien sûr au fur et à mesure, mais il est essentiel de vous assurer qu'il ne progresse pas trop dans la lecture sans comprendre clairement ce que vous demandez.

‍

Détails clés à inclure dès le début :

Le nom et la cause de votre OBNL

Les détails sur votre événement ou projet

En quoi consiste exactement la commandite ?

Les avantages d'être commanditaire

‍

4. Vous mettre dans la peau de votre commanditaire

Pendant la rédaction, posez-vous la question : « Si j'étais à leur place, qu'est-ce qui me donnerait envie de dire oui ? » Les commanditaires ne sont pas de simples donateurs ; ils cherchent généralement un partenariat qui correspond à leurs passions et leur est bénéfique.

‍

En rédigeant, vous pouvez réfléchir à :

Est-ce que je comprends immédiatement ce qu'on me demande ?

Est-ce que je perçois rapidement la valeur pour les commanditaires ?

Est-ce que ça semble authentique ?

‍

6. Rédiger la lettre au nom d'une personne influente

Demander une commandite directement d'un leader, d'un directeur général ou d'un membre du conseil d'administration peut être très efficace et ajouter une dimension humaine à la démarche. Votre commanditaire pourrait apprécier d'être reconnu au niveau de la direction, ainsi que le temps que votre équipe consacre à solliciter son soutien pour concrétiser votre stratégie.

De même, vous pouvez ajouter des touches personnelles si vous connaissez quelqu'un au sein de votre organisation ou si quelqu'un vous a référé un commanditaire pour rédiger la lettre de demande.

‍

7. Offrir un choix aux commanditaires

Lorsque vous rédigez votre lettre de demande, vous ne connaîtrez probablement pas leur budget ni ce qu'ils financent déjà, il est donc important de souligner que votre demande est flexible. Des formulations comme « Faites-nous savoir si cela vous intéresse » ou « Nous sommes ouverts à explorer ensemble ce que ce partenariat pourrait représenter » peuvent vous aider à maintenir la relation.

Proposer des options pour garder la porte ouverte peut faire la différence entre un commanditaire qui décline une demande précise et un qui continue la conversation pour trouver ce qui fonctionne pour lui au moment présent, ou qui lève la main pour une occasion future.

‍

8. Inclure l'impact qu'un commanditaire peut avoir

Les commanditaires veulent savoir ce qu'ils y gagnent, y compris l'impact auquel ils peuvent imaginer contribuer grâce à leur soutien à votre OBNL. Incluez des images ou des statistiques illustrant les vies ou les secteurs touchés par votre travail sur l'initiative précise que votre commanditaire contribuera à réaliser.

‍

9. Relire une dernière fois

Si vous n'avez qu'une chance de faire bonne impression, il est utile de demander à quelqu'un de l'équipe de relire la lettre pour s'assurer que tout est clair et exact. C'est particulièrement utile si vous rédigez plusieurs lettres de demande ou si vous utilisez un modèle.

Il peut être facile de glisser de mauvais détails ou d'avoir la possibilité d'être plus précis dans certains passages, alors ce regard supplémentaire vous positionnera pour obtenir le résultat le plus solide possible.

‍

10. Prévoir un suivi à votre lettre de parrainage

Toute bonne lettre de demande de commandite prévoit un suivi, quelle que soit la réponse. Vous ne voulez pas laisser votre lettre sans suite trop longtemps avant de prendre contact pour planifier un appel, une réunion ou une autre façon de poursuivre les échanges. Vous pouvez également remercier votre commanditaire de sa considération et de son temps, en reconnaissant son horaire chargé et ce que cela représente qu'il vous consacre du temps.

‍

‍

‍

Invites ChatGPT pour vous aider à rédiger une lettre de parrainage d'événement

Nous avons tous besoin d'un peu d'aide parfois. Voici quelques invites qui vous permettront de tirer pleinement parti de ChatGPT tout en préservant votre voix unique et les détails personnels qui font le succès d'une lettre de demande de commandite.

Chacune de ces options peut fonctionner, alors essayez-les et voyez laquelle vous convient le mieux.

‍

Invite 1 : Une introduction chaleureuse et personnelle

Invite : « Pouvez-vous m'aider à rédiger une lettre de parrainage qui présente notre OBNL, [Nom de l'OBNL], met en valeur nos valeurs communes avec [Nom du commanditaire], et explique comment leur soutien s'aligne à la fois sur notre mission et sur leurs objectifs ? Plus précisément, nous nous concentrons sur [domaines d'action principaux de l'OBNL, p. ex., développement communautaire, durabilité environnementale, éducation des jeunes], et nous croyons que [Nom du commanditaire] partage un engagement envers [objectif connexe, p. ex., responsabilité écologique, engagement communautaire]. Nous souhaitons montrer comment leur implication contribuera à faire avancer nos deux missions. Cette lettre de parrainage devrait tenir sur une page et être à la fois personnelle et professionnelle. »

‍

Invite 2 : Avantages de commandite adaptés au commanditaire

Invite : « Pouvez-vous m'aider à rédiger une lettre de parrainage qui personnalise les avantages en fonction des objectifs commerciaux ou marketing de [Nom du commanditaire], en montrant comment commanditer notre événement correspond à ses besoins et objectifs ? [Nom du commanditaire] se concentre sur [objectifs commerciaux ou marketing, p. ex., notoriété de marque, engagement communautaire local, responsabilité sociale des entreprises], et nous souhaitons démontrer comment commanditer notre événement l'aidera à atteindre ces objectifs grâce à [avantages précis de la commandite comme l'exposition lors de l'événement, les occasions de réseautage ou la reconnaissance]. »

‍

Invite 3 : Impact détaillé de la contribution du commanditaire

Invite : « Pouvez-vous m'aider à rédiger une lettre de parrainage qui explique clairement comment le soutien de [Nom du commanditaire] aura un impact tangible sur notre événement, et contribuera directement à [projet, programme ou résultat précis] ? Par exemple, sa contribution pourrait contribuer à financer [programmes ou activités, p. ex., bourses, repas, technologie ou coûts de l'événement], ce qui nous permettrait de [décrire l'impact direct, p. ex., accueillir plus de participants, soutenir davantage de personnes dans le besoin, renforcer nos efforts de sensibilisation]. »

‍

Conseil pro : Ajoutez ces informations supplémentaires pour personnaliser davantage vos lettres

Votre énoncé de mission

Vos objectifs pour la prochaine année

Tout détail sur le projet ou l'initiative spécifique sur lequel vous travaillez

Les avantages offerts aux commanditaires

L'impact de votre projet ou initiative sur la communauté (chiffres précis ou témoignages de bénéficiaires)

Les dates clés ou le calendrier que votre commanditaire devrait connaître

Les informations sur les paliers de commandite (vous pouvez même demander à ChatGPT de vous aider à les développer)

‍

Questions fréquentes : lettres de parrainage

‍

Comment rédiger une lettre de parrainage ? Vous pouvez rédiger une lettre de parrainage en alliant professionnalisme et clarté autour des informations que vous souhaitez que votre commanditaire potentiel retienne, dans une note concise et réfléchie.

Voici un résumé des étapes pour rédiger votre lettre de parrainage : Commencer par une introduction chaleureuse Personnaliser au-delà du nom Énoncer clairement les détails clés de la commandite dès le début Penser comme un commanditaire Utiliser un expéditeur influent Offrir de la flexibilité sur la commandite Montrer l'impact Relire pour la clarté et l'exactitude Planifier un suivi

‍