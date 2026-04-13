Oui, il existe vraiment des plateformes de collecte de fonds sans frais. Zeffy en est l'exemple le plus éloquent — plus de 100 000 organismes à but non lucratif (OBNL) y ont amassé plus de 2 milliards de dollars sans débourser un seul sou en frais. Plusieurs autres plateformes affirment également ne pas facturer de frais, mais la plupart ne tiennent pas vraiment cette promesse.
Nous avons évalué 10 plateformes qui se présentent comme gratuites ou sans frais. Une seule couvre à la fois les frais de plateforme et les frais de traitement. Les autres ne le font pas.
Il existe bel et bien des plateformes de collecte de fonds sans frais — mais une seule en Amérique du Nord couvre à la fois les frais de plateforme et les frais de traitement, sans exiger de contribution volontaire.
Nous avons évalué 10 plateformes qui se présentent comme gratuites ou sans frais. La colonne « Vraiment sans frais ? » est binaire : l'OBNL conserve-t-il 100 % de chaque don, à chaque fois, sans condition ?
|Plateforme
|Frais de plateforme
|Frais de traitement
|G2 / Capterra
|Année de fondation
|Contribution volontaire obligatoire ?
|Vraiment sans frais ?
|Zeffy
|0 %
|0 % (Zeffy couvre)
|4,9/5 (G2)
|2020
|Non — optionnelle seulement
|✅ Oui
|Give Lively
|0 %
|2,2 % + 0,30 $ (Stripe)
|4,7/5 (G2)
|2017
|Non
|❌ Non — frais de traitement applicables
|GoFundMe
|0 %
|2,9 % + 0,30 $
|4,6/5 (G2)
|2010
|Contribution volontaire suggérée au donateur
|❌ Non — frais de traitement toujours applicables
|Donorbox
|0 %–3,95 % (selon le forfait)
|2,2 %–2,9 % + 0,30 $
|4,8/5 (G2)
|2012
|Non
|❌ Non
|Pledge
|0 % (forfait de base)
|2,9 % + 0,30 $
|Peu d'avis disponibles
|2014
|Non
|❌ Non — frais de traitement applicables
|GivingGrid
|0 %
|2,9 % + 0,30 $
|Peu d'avis disponibles
|2015
|Non
|❌ Non — frais de traitement applicables
|Spotfund
|0 %
|Frais de traitement applicables
|Peu d'avis disponibles
|2018
|Non
|❌ Non — frais de traitement applicables
|FundRazr
|0 % (forfait gratuit)
|3 % + 0,30 $
|4,3/5 (Capterra)
|2009
|Non
|❌ Non — frais de traitement applicables
|Liberapay
|0 %
|Frais variables selon le processeur
|Peu d'avis disponibles
|2015
|Non
|❌ Non — frais du processeur transférés
|RallyUp
|0 %–6,9 % (selon le forfait)
|Jusqu'à 2,9 % + 0,49 $
|4,7/5 (Capterra)
|2015
|Non
|❌ Non
Les cotes G2 et Capterra proviennent des fiches publiques disponibles en avril 2026. Veuillez vérifier les cotes actuelles sur le profil de chaque plateforme.
La plupart des plateformes suppriment leurs propres frais de plateforme, mais transfèrent tout de même les frais de traitement par carte de crédit à votre OBNL ou à vos donateurs. Sur un don de 50 $, à 2,9 % + 0,30 $, votre OBNL reçoit 48,25 $. Sur une année de collecte de fonds, ça s'accumule rapidement.
Je dirais à un autre fondateur d'OBNL que les frais de plateforme ne sont pas un coût inhérent aux affaires. Cet argent peut aller directement à votre mission.
Avant de faire confiance à la promesse « sans frais » d'une plateforme, posez-vous ces sept questions :
Si une plateforme ne peut pas répondre « oui, les donateurs conservent 100 % de leur don » et « non, vous ne payez jamais rien » — elle n'est pas vraiment sans frais.
De nombreuses plateformes sont gratuites à l'inscription. Les utiliser, c'est une autre histoire.
|Type de frais
|Coût habituel
|Ce que ça signifie
|Frais de traitement
|2,9 % + 0,30 $ par transaction
|S'applique à chaque don, billet ou vente
|Frais de plateforme
|1 %–8 % des fonds amassés
|S'ajoute aux frais de traitement, notamment dans les forfaits gratuits
|Frais d'abonnement
|0 $–200 $/mois
|Coût récurrent, peu importe les sommes amassées
|Frais de mise à niveau
|25 $–plusieurs centaines de dollars
|Coût supplémentaire pour les fonctionnalités non incluses dans le forfait gratuit
Utilisez le calculateur ci-dessous pour voir ce que les frais coûtent à votre OBNL chaque année :
Lorsqu'un donateur fait un don en ligne, son don transite par plusieurs couches :
Les plateformes qui traitent de grands volumes peuvent négocier des tarifs plus avantageux avec les processeurs. La différence réside dans ce qu'elles font de ces économies. La plupart les conservent comme marge bénéficiaire. Zeffy, lui, les restitue entièrement aux OBNL.
Selon le rapport Zeffy's Donor Behavior Trends 2025, 70 % des donateurs croient que la totalité de leur don devrait atteindre la cause. Et 40 % ont indiqué avoir renoncé à un don en raison de frais élevés ou d'un manque de transparence.
Ce que les donateurs nous ont dit :
Sur une plateforme sans frais, 500 $ amassés, c'est vraiment 500 $. Une campagne de 1 000 $ finance entièrement le programme que vous avez planifié. Vous n'avez pas à gonfler vos objectifs de financement pour absorber les pertes dues aux frais.
Résultats concrets d'OBNL utilisant Zeffy :
Si votre équipe est réduite et débordée, l'absence de frais signifie que vous n'avez pas à choisir entre un outil fiable et vos valeurs. Vous pouvez dire oui à davantage de programmes sans vous inquiéter du coût de la collecte de dons.
Loose Ends est passée de deux amies qui complétaient des projets de tricot inachevés à un mouvement mondial regroupant 28 000 bénévoles dans 65 pays. En prenant de l'ampleur, les frais de plateformes comme GoFundMe drainaient silencieusement leurs ressources.
« Économiser sur les frais élimine les obstacles aux dons. Éliminer les obstacles aux dons a tout changé. » — Masey Kaplan, directrice générale
Passer à Zeffy leur a permis d'économiser 1 715 $ en frais. Cet argent a financé leur premier employé à temps partiel.
Nineveh Rising a essayé six plateformes — dont Donorbox, GoFundMe, PayPal et Network for Good — avant de trouver Zeffy. Passer à Zeffy leur a permis d'économiser 2 742 $. Plus important encore, cela leur a redonné accès aux données des donateurs que d'autres plateformes leur avaient refusées.
« GoFundMe Charity a prélevé 1 753 $, ce qui aurait pu financer un tournoi de soccer communautaire en entier. » — Ranna Salem, cofondatrice
Sur les plateformes précédentes, ils n'avaient pas reçu les coordonnées de 687 donateurs. Ces relations étaient perdues dès la fin de chaque campagne. Avec Zeffy, ils ont amassé 54 832 $ — et en ont conservé 100 %.
Zeffy est entièrement financé par les contributions volontaires optionnelles des donateurs. Lorsque quelqu'un fait un don via un formulaire Zeffy, il peut choisir de laisser une contribution pour soutenir Zeffy directement. Si un donateur refuse, l'OBNL ne paie jamais la différence.
Ce modèle fonctionne parce qu'il aligne les intérêts : Zeffy ne grandit que lorsque les OBNL réussissent. Il n'y a pas de palier supérieur à vendre, pas de fonctionnalités verrouillées, et aucune raison de retenir des fonctionnalités.
Oui. Zeffy couvre les frais de traitement grâce aux contributions volontaires optionnelles des donateurs. Les plateformes qui traitent de grands volumes de transactions peuvent négocier une tarification interchange-plus avec les processeurs — où la marge du processeur est séparée des frais d'interchange du réseau de cartes. Cela permet d'obtenir des taux effectifs nettement inférieurs à ceux que la plupart des petits organismes paient directement. Zeffy applique ces économies pour couvrir l'intégralité des frais de traitement pour chaque OBNL sur la plateforme, plutôt que de les conserver comme bénéfice.
Give Lively ne facture aucun frais de plateforme, mais les frais de traitement (2,2 % + 0,30 $ par transaction par carte de crédit) s'appliquent à chaque don. L'admissibilité est limitée aux organismes américains 501(c)(3), et les demandes passent par un processus d'évaluation. Give Lively est principalement axé sur la collecte de fonds pair-à-pair et par campagne — idéal pour les organismes axés sur les événements, mais moins flexible si vous avez besoin d'outils de dons récurrents, d'événements avec billetterie ou de ventes de marchandises.
Les frais de plateforme correspondent à ce que la société de collecte de fonds facture pour l'utilisation de ses outils. Les frais de traitement correspondent à ce que le processeur de paiement (comme Stripe ou PayPal) facture pour transférer l'argent de la carte d'un donateur vers votre compte. Vraiment sans frais signifie que les deux sont couverts. La plupart des plateformes « gratuites » n'en suppriment qu'un seul.
Pas toutes. Zeffy accepte les cartes de crédit et de débit, les virements bancaires ACH, Apple Pay et Google Pay — le tout sans frais. Certaines plateformes à faibles frais offrent des options de paiement plus limitées, ce qui peut réduire les taux de conversion, notamment sur mobile.
Cela dépend de votre plateforme actuelle. Certaines plateformes retiennent les coordonnées des donateurs, ce qui complique les transitions — Nineveh Rising a ainsi perdu les coordonnées de 687 donateurs. Zeffy vous donne un accès complet aux données de vos donateurs dès le premier jour, ce qui facilite les migrations futures.
Non. Zeffy a été conçu pour les OBNL de toutes tailles — y compris les organismes de base et ceux gérés par une seule personne. Il n'y a pas de volume minimum de dons, pas de tarification par paliers et pas de fonctionnalités verrouillées selon la taille. Les petits OBNL en bénéficient souvent le plus, car chaque dollar économisé a un impact proportionnellement plus grand sur leur mission.
La plupart des plateformes de collecte de fonds dites « gratuites » cachent des frais de transaction, des fonctionnalités verrouillées ou des contributions imposées aux donateurs. Ce guide compare les 8 principales options disponibles au Québec et au Canada, décortique leurs frais réels et explique pourquoi Zeffy est la seule plateforme véritablement sans frais pour les OBNL canadiens.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite pour les organismes à but non lucratif. Cet article rassemble les avis d'OBNL de toutes tailles et de tous secteurs, avec un aperçu de la tarification, des fonctionnalités clés et du service à la clientèle.