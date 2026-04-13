Existe-t-il vraiment des plateformes de collecte de fonds sans frais? Oui — En voici la preuve

Oui, il existe vraiment des plateformes de collecte de fonds sans frais. Zeffy en est l'exemple le plus éloquent — plus de 100 000 organismes à but non lucratif (OBNL) y ont amassé plus de 2 milliards de dollars sans débourser un seul sou en frais. Plusieurs autres plateformes affirment également ne pas facturer de frais, mais la plupart ne tiennent pas vraiment cette promesse.

Nous avons évalué 10 plateformes qui se présentent comme gratuites ou sans frais. Une seule couvre à la fois les frais de plateforme et les frais de traitement. Les autres ne le font pas.

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⚡ En bref — Collecte de fonds sans frais Il existe bel et bien des plateformes de collecte de fonds sans frais — mais une seule en Amérique du Nord couvre à la fois les frais de plateforme et les frais de traitement, sans exiger de contribution volontaire. Ce qui fonctionne : Zeffy couvre tous les frais grâce aux contributions volontaires optionnelles des donateurs. Plus de 100 000 OBNL, plus de 2 milliards de dollars amassés, 0 $ prélevé sur leurs dons.

Zeffy couvre tous les frais grâce aux contributions volontaires optionnelles des donateurs. Plus de 100 000 OBNL, plus de 2 milliards de dollars amassés, 0 $ prélevé sur leurs dons. Ce qui ne fonctionne pas : La plupart des plateformes « sans frais » facturent tout de même 2,2 %–5 % en frais de traitement, verrouillent des fonctionnalités derrière des paliers payants ou exigent des contributions volontaires des donateurs pour couvrir leurs coûts.

La plupart des plateformes « sans frais » facturent tout de même 2,2 %–5 % en frais de traitement, verrouillent des fonctionnalités derrière des paliers payants ou exigent des contributions volontaires des donateurs pour couvrir leurs coûts. Idéal pour : Les petits OBNL qui ne peuvent pas se permettre de perdre 3 %–8 % de chaque dollar amassé en frais de plateforme et de traitement.

Les petits OBNL qui ne peuvent pas se permettre de perdre 3 %–8 % de chaque dollar amassé en frais de plateforme et de traitement. À considérer si : Vous utilisez actuellement une plateforme qui facture des frais et souhaitez conserver 100 % des dons — Zeffy couvre tout, y compris le traitement des cartes de crédit.

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Table des matières

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Plateformes qui affirment ne pas facturer de frais — tiennent-elles leur promesse ?

Nous avons évalué 10 plateformes qui se présentent comme gratuites ou sans frais. La colonne « Vraiment sans frais ? » est binaire : l'OBNL conserve-t-il 100 % de chaque don, à chaque fois, sans condition ?

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Plateforme Frais de plateforme Frais de traitement G2 / Capterra Année de fondation Contribution volontaire obligatoire ? Vraiment sans frais ? Zeffy 0 % 0 % (Zeffy couvre) 4,9/5 (G2) 2020 Non — optionnelle seulement ✅ Oui Give Lively 0 % 2,2 % + 0,30 $ (Stripe) 4,7/5 (G2) 2017 Non ❌ Non — frais de traitement applicables GoFundMe 0 % 2,9 % + 0,30 $ 4,6/5 (G2) 2010 Contribution volontaire suggérée au donateur ❌ Non — frais de traitement toujours applicables Donorbox 0 %–3,95 % (selon le forfait) 2,2 %–2,9 % + 0,30 $ 4,8/5 (G2) 2012 Non ❌ Non Pledge 0 % (forfait de base) 2,9 % + 0,30 $ Peu d'avis disponibles 2014 Non ❌ Non — frais de traitement applicables GivingGrid 0 % 2,9 % + 0,30 $ Peu d'avis disponibles 2015 Non ❌ Non — frais de traitement applicables Spotfund 0 % Frais de traitement applicables Peu d'avis disponibles 2018 Non ❌ Non — frais de traitement applicables FundRazr 0 % (forfait gratuit) 3 % + 0,30 $ 4,3/5 (Capterra) 2009 Non ❌ Non — frais de traitement applicables Liberapay 0 % Frais variables selon le processeur Peu d'avis disponibles 2015 Non ❌ Non — frais du processeur transférés RallyUp 0 %–6,9 % (selon le forfait) Jusqu'à 2,9 % + 0,49 $ 4,7/5 (Capterra) 2015 Non ❌ Non

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Les cotes G2 et Capterra proviennent des fiches publiques disponibles en avril 2026. Veuillez vérifier les cotes actuelles sur le profil de chaque plateforme.

La plupart des plateformes suppriment leurs propres frais de plateforme, mais transfèrent tout de même les frais de traitement par carte de crédit à votre OBNL ou à vos donateurs. Sur un don de 50 $, à 2,9 % + 0,30 $, votre OBNL reçoit 48,25 $. Sur une année de collecte de fonds, ça s'accumule rapidement.

Je dirais à un autre fondateur d'OBNL que les frais de plateforme ne sont pas un coût inhérent aux affaires. Cet argent peut aller directement à votre mission.

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Que signifie vraiment « sans frais » ? Une liste de vérification

Avant de faire confiance à la promesse « sans frais » d'une plateforme, posez-vous ces sept questions :

1. Les donateurs paient-ils des frais de traitement ? Si oui, c'est un coût — il a simplement été transféré de vous à votre donateur.

2. Y a-t-il des paliers payants ? Un forfait gratuit qui limite les fonctionnalités n'est pas vraiment gratuit pour un OBNL en croissance.

3. La contribution volontaire est-elle obligatoire pour éviter les frais ? Si les donateurs doivent contribuer volontairement pour couvrir les frais de traitement, il ne s'agit pas d'un modèle sans frais — c'est un modèle de transfert de frais.

4. Que se passe-t-il si un donateur refuse de laisser une contribution volontaire ? Sur les plateformes vraiment sans frais, vous ne payez pas la différence. Sur les autres, si.

5. Toutes les fonctionnalités sont-elles incluses sans frais ? Vérifiez les restrictions sur les formulaires, les dons récurrents ou l'accès aux données des donateurs.

6. Les données de vos donateurs vous appartiennent-elles entièrement ? Certaines plateformes retiennent les coordonnées, ce qui compromet vos relations à long terme avec vos donateurs.

7. Y a-t-il des frais d'abonnement mensuels ou annuels ? Même de petits frais récurrents s'accumulent rapidement.

Si une plateforme ne peut pas répondre « oui, les donateurs conservent 100 % de leur don » et « non, vous ne payez jamais rien » — elle n'est pas vraiment sans frais.

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Les coûts cachés des outils de collecte de fonds « gratuits »

De nombreuses plateformes sont gratuites à l'inscription. Les utiliser, c'est une autre histoire.

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Type de frais Coût habituel Ce que ça signifie Frais de traitement 2,9 % + 0,30 $ par transaction S'applique à chaque don, billet ou vente Frais de plateforme 1 %–8 % des fonds amassés S'ajoute aux frais de traitement, notamment dans les forfaits gratuits Frais d'abonnement 0 $–200 $/mois Coût récurrent, peu importe les sommes amassées Frais de mise à niveau 25 $–plusieurs centaines de dollars Coût supplémentaire pour les fonctionnalités non incluses dans le forfait gratuit

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Utilisez le calculateur ci-dessous pour voir ce que les frais coûtent à votre OBNL chaque année :

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Pourquoi ces frais existent-ils ?

Lorsqu'un donateur fait un don en ligne, son don transite par plusieurs couches :

Un processeur de paiement comme Stripe facture environ 2,2 % par transaction

Le réseau de cartes de crédit (Visa, Mastercard) et la banque émettrice prélèvent environ 0,5 %–1 % en frais d'interchange

La plateforme de collecte de fonds peut ajouter 1 %–5 % supplémentaires

Les plateformes qui traitent de grands volumes peuvent négocier des tarifs plus avantageux avec les processeurs. La différence réside dans ce qu'elles font de ces économies. La plupart les conservent comme marge bénéficiaire. Zeffy, lui, les restitue entièrement aux OBNL.

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Recalculer

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Pourquoi la collecte de fonds sans frais change vraiment les choses

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La confiance des donateurs repose sur la transparence des frais

Selon le rapport Zeffy's Donor Behavior Trends 2025, 70 % des donateurs croient que la totalité de leur don devrait atteindre la cause. Et 40 % ont indiqué avoir renoncé à un don en raison de frais élevés ou d'un manque de transparence.

Ce que les donateurs nous ont dit :

« La totalité de mon don à un OBNL devrait être consacrée à cette cause. »

« Quand je vois des frais élevés, il n'y a souvent aucune explication sur leur raison d'être, alors je ne me sens pas enclin à donner. »

« Si certaines plateformes facturent des frais et d'autres non pour le même don, je ne peux m'empêcher de me demander — pourquoi les autres facturent-elles encore ? »

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Plus de revenus nets, plus grand impact

Sur une plateforme sans frais, 500 $ amassés, c'est vraiment 500 $. Une campagne de 1 000 $ finance entièrement le programme que vous avez planifié. Vous n'avez pas à gonfler vos objectifs de financement pour absorber les pertes dues aux frais.

Résultats concrets d'OBNL utilisant Zeffy :

Farming4Hunger économise plus de 3 000 $ par année — réinvestis pour servir plus de repas et garnir les garde-manger

Cincinnati Song Initiative a économisé 2 340 $ — utilisés pour élargir la programmation et accueillir des artistes de renom

Si Se Puede a économisé 7 031 $ — éliminant le choix impossible entre développer leur programme de robotique et payer le loyer

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Les frais nuls égalisent les chances

Si votre équipe est réduite et débordée, l'absence de frais signifie que vous n'avez pas à choisir entre un outil fiable et vos valeurs. Vous pouvez dire oui à davantage de programmes sans vous inquiéter du coût de la collecte de dons.

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Exemples concrets : la collecte sans frais en action

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Loose Ends : 1 715 $ économisés — et leur première embauche rendue possible

Loose Ends est passée de deux amies qui complétaient des projets de tricot inachevés à un mouvement mondial regroupant 28 000 bénévoles dans 65 pays. En prenant de l'ampleur, les frais de plateformes comme GoFundMe drainaient silencieusement leurs ressources.

« Économiser sur les frais élimine les obstacles aux dons. Éliminer les obstacles aux dons a tout changé. » — Masey Kaplan, directrice générale

Passer à Zeffy leur a permis d'économiser 1 715 $ en frais. Cet argent a financé leur premier employé à temps partiel.

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Nineveh Rising : 2 742 $ économisés — et 687 relations avec des donateurs retrouvées

Nineveh Rising a essayé six plateformes — dont Donorbox, GoFundMe, PayPal et Network for Good — avant de trouver Zeffy. Passer à Zeffy leur a permis d'économiser 2 742 $. Plus important encore, cela leur a redonné accès aux données des donateurs que d'autres plateformes leur avaient refusées.

« GoFundMe Charity a prélevé 1 753 $, ce qui aurait pu financer un tournoi de soccer communautaire en entier. » — Ranna Salem, cofondatrice

Sur les plateformes précédentes, ils n'avaient pas reçu les coordonnées de 687 donateurs. Ces relations étaient perdues dès la fin de chaque campagne. Avec Zeffy, ils ont amassé 54 832 $ — et en ont conservé 100 %.

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Comment Zeffy demeure 100 % gratuit

Zeffy est entièrement financé par les contributions volontaires optionnelles des donateurs. Lorsque quelqu'un fait un don via un formulaire Zeffy, il peut choisir de laisser une contribution pour soutenir Zeffy directement. Si un donateur refuse, l'OBNL ne paie jamais la différence.

Ce modèle fonctionne parce qu'il aligne les intérêts : Zeffy ne grandit que lorsque les OBNL réussissent. Il n'y a pas de palier supérieur à vendre, pas de fonctionnalités verrouillées, et aucune raison de retenir des fonctionnalités.

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Prochaines étapes

1. Calculez vos chiffres. Utilisez le calculateur de frais ci-dessus pour voir ce que vous perdez annuellement en frais de plateforme.

2. Posez les bonnes questions. Utilisez la liste de vérification de cet article avant de vous engager avec une plateforme.

3. Téléchargez le guide gratuit. Obtenez le Guide de collecte de fonds sans frais avec des modèles et des stratégies pour maximiser ce que vous conservez.

4. Passez à une plateforme qui tient sa promesse. Si vous en avez assez de voir les frais gruger votre mission, Zeffy est fait exactement pour ça.

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Questions fréquentes

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Une plateforme peut-elle vraiment couvrir les frais de traitement sans rien facturer aux OBNL ? Oui. Zeffy couvre les frais de traitement grâce aux contributions volontaires optionnelles des donateurs. Les plateformes qui traitent de grands volumes de transactions peuvent négocier une tarification interchange-plus avec les processeurs — où la marge du processeur est séparée des frais d'interchange du réseau de cartes. Cela permet d'obtenir des taux effectifs nettement inférieurs à ceux que la plupart des petits organismes paient directement. Zeffy applique ces économies pour couvrir l'intégralité des frais de traitement pour chaque OBNL sur la plateforme, plutôt que de les conserver comme bénéfice.

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Give Lively est-il vraiment gratuit pour les OBNL ? Give Lively ne facture aucun frais de plateforme, mais les frais de traitement (2,2 % + 0,30 $ par transaction par carte de crédit) s'appliquent à chaque don. L'admissibilité est limitée aux organismes américains 501(c)(3), et les demandes passent par un processus d'évaluation. Give Lively est principalement axé sur la collecte de fonds pair-à-pair et par campagne — idéal pour les organismes axés sur les événements, mais moins flexible si vous avez besoin d'outils de dons récurrents, d'événements avec billetterie ou de ventes de marchandises.

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Quelle est la différence entre les frais de plateforme et les frais de traitement ? Les frais de plateforme correspondent à ce que la société de collecte de fonds facture pour l'utilisation de ses outils. Les frais de traitement correspondent à ce que le processeur de paiement (comme Stripe ou PayPal) facture pour transférer l'argent de la carte d'un donateur vers votre compte. Vraiment sans frais signifie que les deux sont couverts. La plupart des plateformes « gratuites » n'en suppriment qu'un seul.

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Les plateformes sans frais limitent-elles les modes de paiement disponibles pour les donateurs ? Pas toutes. Zeffy accepte les cartes de crédit et de débit, les virements bancaires ACH, Apple Pay et Google Pay — le tout sans frais. Certaines plateformes à faibles frais offrent des options de paiement plus limitées, ce qui peut réduire les taux de conversion, notamment sur mobile.

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Changer de plateforme en cours de campagne peut-il causer des problèmes pour les donateurs ou les données ? Cela dépend de votre plateforme actuelle. Certaines plateformes retiennent les coordonnées des donateurs, ce qui complique les transitions — Nineveh Rising a ainsi perdu les coordonnées de 687 donateurs. Zeffy vous donne un accès complet aux données de vos donateurs dès le premier jour, ce qui facilite les migrations futures.

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Les plateformes de collecte de fonds sans frais sont-elles réservées aux grands OBNL ? Non. Zeffy a été conçu pour les OBNL de toutes tailles — y compris les organismes de base et ceux gérés par une seule personne. Il n'y a pas de volume minimum de dons, pas de tarification par paliers et pas de fonctionnalités verrouillées selon la taille. Les petits OBNL en bénéficient souvent le plus, car chaque dollar économisé a un impact proportionnellement plus grand sur leur mission.

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Comment fonctionne la collecte de fonds sans frais : vidéo explicative