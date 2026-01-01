Zeffy is completely free for nonprofits - We help you start your nonprofit at no cost. We understand that every penny counts when starting a nonprofit. You can pay us if you want to. All you’ll need to pay are the fees charged by the IRS and your state.

Does Zeffy really cover 100% of payment processing fees?

Yes! We cover all card fees and transaction costs. Your charity keeps the full donation amount — no cuts, no surprises.

How does Zeffy process payments, and is it safe?

We use Stripe, a trusted global payment processor, to handle all transactions securely. Everything is PCI compliant and fully encrypted to keep your donors' information safe.

What payment options can my supporters use?

Your supporters can pay with credit cards, debit cards, Apple Pay, Google Pay, and bank transfers — all without any fees for your charity.

When will we receive the funds?

Once you connect your bank account, funds typically arrive in 2–5 working days. You can track every payment in your Zeffy dashboard.

How does Zeffy stay free for charities?

Instead of charging you, we invite donors to leave an optional contribution to support our work. Most choose to contribute, which helps us keep Zeffy 100% free for charities like yours.