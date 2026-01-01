FEATURE

100% Free Payment Processing for Charities

Say goodbye to transaction fees! Zeffy covers all card fees and processing costs, so every penny from donations, ticket sales, and memberships goes straight to your mission.

100% free forever.
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How Zeffy Helps You Keep 100% of Every Pound

STEP 1

Create simple, powerful fundraising forms.

Build donation forms, event pages, or membership signups in minutes — no tech skills needed.

Sign up for freeStart your nonprofit

STEP 2

We cover ALL the fees — yes, even card fees.

You pay zero platform fees and zero transaction fees. Instead, donors can choose to support Zeffy with an optional contribution.

Start your nonprofitSign up for free

STEP 3

Receive every pound your supporters give.

Money flows directly to your bank account through Stripe's secure system. Zeffy covers all Stripe fees for you.

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STEP 4

Track everything in one simple dashboard.

See donor info, payment status, and upcoming transfers — all in real time, all in one place.

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Common questions about payment processing for charities

Does Zeffy really cover 100% of payment processing fees?

Yes! We cover all card fees and transaction costs. Your charity keeps the full donation amount — no cuts, no surprises.

How does Zeffy process payments, and is it safe?

We use Stripe, a trusted global payment processor, to handle all transactions securely. Everything is PCI compliant and fully encrypted to keep your donors' information safe.

What payment options can my supporters use?

Your supporters can pay with credit cards, debit cards, Apple Pay, Google Pay, and bank transfers — all without any fees for your charity.

When will we receive the funds?

Once you connect your bank account, funds typically arrive in 2–5 working days. You can track every payment in your Zeffy dashboard.

How does Zeffy stay free for charities?

Instead of charging you, we invite donors to leave an optional contribution to support our work. Most choose to contribute, which helps us keep Zeffy 100% free for charities like yours.

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Keep Every Pound Working for Your Mission

0% platform and transaction fees — always

Works with offline donations too

Secure payment processing through Stripe

Fully secure and PCI compliant

Multiple payment options for donors

Seamlessly connects with ticketing, shops, and memberships

Automatic receipts for your supporters

Optional donor contributions support Zeffy — not your budget

Easy-to-customise donation forms

A truly free payment solution that puts your mission first.

Real-time tracking and transparent payouts

Collect donations for free
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Make Every Pound Count with Zeffy

Other platforms deduct up to 5% in fees. Zeffy gives your charity 100% of every donation — no strings attached. Ready to process payments without losing a penny?

Explore Zeffy's Free Donation Platform

Supporting your fundraising efforts from start to finish

Nonprofit Event Ticketing Software

Ticketing

Sell more tickets for your next fundraising event with frictionless ticketing forms.

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Donations

Offer your website visitors an efficient and intuitive way to give to your cause.

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Peer-to-peer campaigns

Make it easy for your community to participate in your fundraising efforts.

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eCommerce

Diversify your fundraising by opening an online store for your nonprofit.

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Raffles & lotteries

Easily launch a raffle with our numbered ticketing options.

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Auction

Diversify your fundraising by inviting your donors to bid on items.

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Memberships

Make it easy for your supporters to register as a member to your cause.

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Donor management

Engage with the right donors at the right time with seamless donor management.

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50,000 charities fundraise with Zeffy

Zeffy has been supporting charities for the last 7 years. Providing 100% free and user friendly fundraising tools.

“We were incurring a ton of fees for our past fundraising platform and Zeffy has helped us receive so much more of our donations.”
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy has been invaluable in helping me track our donors, sales, events, and revenue in one spot. The coolest thing about Zeffy is it really is free!
Debra B
Glory to Glory Women's Mentoring Ministry
Everything about Zeffy suits us starting with (of course, NO fees) but also the ease of use and customer experience as well as their client support!!
Carmen M
DIVINA World Foundation
Zeffy is very easy to use and ensures that every dollar quickly gets into our account.. A huge help to our work!
Nathan C
Jiwa International
Zeffy is very simple, allows for a lot of customization and seamlessly integrates into our website. The fact that all of this is free is still wild to me.
Ryan S
Jesters Theatre: Youth Unlimited
We couldn't believe there was a free payment platform for our Girl Scout group. Zeffy took ZERO fees from us, which is huge when you run on very small amounts of money.
Jennifer H
Jennifer H
GSCB Troop 144
We were ready to sell tickets in less than 30 minutes. The reporting capabilities were better than some other paid-for sites.
Mark B
Theta Mu Lambda Charitable Foundation
Since using Zeffy, our conversion rate of donations has skyrocketed. It's an easy platform to use. Plus customer support has always been responsive and helpful!
Stevie C
We Are HER

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