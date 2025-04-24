15 entreprises philanthropiques qui font des dons aux OBNL [2026]

Saviez-vous que les entreprises contribuent plus de 21 milliards de dollars aux organismes à but non lucratif (OBNL) chaque année, les plus généreuses versant plus de 2 milliards de dollars par l'entremise de programmes comme les dons jumelés des employés ?
Ce guide vous présente les 15 meilleures entreprises qui contribuent généreusement aux OBNL et à leurs programmes de dons d'entreprises, ainsi que des façons de les mobiliser pour obtenir un soutien financier ou des dons.
Des géants technologiques comme Google et Microsoft aux marques appréciées comme Disney et Ben & Jerry's, vous découvrirez quelles entreprises s'alignent avec votre mission et comment les approcher pour obtenir des subventions en argent à portée mondiale, des commandites et des dons en biens.
Nous explorerons également les façons innovantes dont ces entreprises redonnent à la collectivité, notamment par le jumelage de dons d'employés, les subventions d'entreprises et les initiatives axées sur la communauté.
Des entreprises comme Google, Microsoft et Ben & Jerry's rivalisent de générosité en matière de dons d'entreprises grâce à divers programmes, dont le jumelage de dons, les subventions d'entreprises et les activités communautaires.
Les OBNL enregistrés alignent leur mission sur les domaines d'intérêt de l'entreprise — généralement l'éducation, la durabilité environnementale ou le développement communautaire — pour maximiser leurs chances d'obtenir du soutien.
D'autres programmes de dons innovants, comme les Google Ad Grants et le programme Wishes de Disney, illustrent une créativité qui va bien au-delà des dons en argent.
La collaboration avec les entreprises aide les OBNL enregistrés à accéder à des ressources, à accroître leur visibilité et à avoir un impact significatif dans la communauté.
Acteur bien connu du monde des affaires, Google verse 200 millions de dollars à des OBNL et des entreprises sociales à l'échelle mondiale qui soutiennent les communautés marginalisées. En 2026, Google.org a investi plus de 10 millions de dollars en subventions pour aider les OBNL à tirer parti de l'IA générative.
« Nous avons eu recours à l'IA générative pour nous aider à accomplir davantage avec le temps dont nous disposons et à combler des lacunes de connaissances. Nous nous appuyons sur des outils comme Gemini pour réduire les heures consacrées à des tâches chronophages, comme la rédaction de formules de tableur ou la réécriture de textes de site Web, afin d'avoir plus de temps et d'énergie pour nous concentrer sur notre travail complexe d'organisation d'événements de collecte de fonds au profit d'autres OBNL environnementaux. » – Mackenzie Cole, gestionnaire de partenariat chez Climate Ride
Parmi ses nombreuses initiatives philanthropiques, les dons jumelés des employés de Google se distinguent particulièrement. Google jumelle jusqu'à 10 000 $ en dons d'employés par employé chaque année.
Mieux encore, son programme jumelle également les dons en biens faits aux OBNL ainsi que les sommes que les employés amassent — notamment en participant à des événements caritatifs comme des marathons, des marches ou des randonnées à vélo.
Google soutient les organisations qui utilisent la technologie pour favoriser le changement social et environnemental. L'entreprise aide également les organismes de bienfaisance dans le domaine de l'éducation pour veiller à ce que les enfants défavorisés aient accès à l'instruction.
Microsoft est une autre grande entreprise technologique résolument engagée à soutenir les organismes de bienfaisance. Des réductions sur ses logiciels aux subventions pour le développement communautaire et aux ressources éducatives, le géant technologique permet aux OBNL de tirer parti de la technologie et d'atteindre leur plein potentiel.
L'initiative Tech for Social Impact de Microsoft collabore avec des OBNL du monde entier pour leur offrir des solutions technologiques adaptées, de la formation et du soutien, aidant des organisations comme l'Armée du Salut à élargir leur capacité numérique et à mieux servir les communautés dans le besoin. Un exemple éloquent est celui de Grace Nshimiyumukiza, qui a grandi dans le camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya, et qui enseigne maintenant la littératie numérique à d'autres réfugiés dans le cadre d'un programme appuyé par Microsoft permettant à 25 000 résidents d'acquérir autonomie et compétences professionnelles.
« L'enseignement m'a formée et m'a appris à être courageuse. Mon objectif pour mes élèves est de les voir explorer leur potentiel et devenir des leaders qui se dresseront sans crainte pour défendre la paix et le développement, non seulement de nos pays d'origine, mais de toute l'Afrique. » – Grace Nshimiyumukiza, enseignante à Kakuma
Microsoft est également reconnu pour l'un des meilleurs programmes de dons jumelés, ayant versé plus de 250 millions de dollars et offert plus d'un million d'heures de bénévolat en 2023. Les principales caractéristiques de ses dons jumelés sont :
Microsoft soutient les OBNL admissibles dont la mission vise à résoudre des problèmes sociaux, environnementaux et humanitaires, notamment :
Société de portefeuille financier, State Street dispose d'une fondation axée explicitement sur les contributions de bienfaisance aux communautés où elle exerce ses activités. En 2023, la fondation a versé 25,8 millions de dollars et investi 18,9 millions de dollars dans des OBNL.
La Fondation State Street accorde des subventions aux OBNL et aux organisations non gouvernementales axées sur la création d'avantages économiques durables. Elle dispose d'un excellent programme de dons jumelés qui :
En 2024, la fondation s'est associée à la Charities Aid Foundation UK pour étudier les facteurs systémiques d'inégalité et les obstacles à l'avancement dans les domaines de l'éducation et de l'emploi, illustrant ainsi son engagement à financer ces enjeux et à les faire connaître.
La Fondation State Street soutient les OBNL performants qui se concentrent sur l'éducation, l'employabilité, la réussite collégiale et les certifications. Elle aide les organisations qui cherchent à réduire les écarts en matière d'éducation et de développement en milieu de travail liés à la race, au statut socioéconomique et à la discrimination ethnique.
Verizon est un conglomérat américain multinational de télécommunications reconnu pour ses filiales dans les médias de masse et les communications sans fil. Son programme d'incitatif au bénévolat accorde des subventions aux OBNL où les employés font régulièrement du bénévolat.
Au début de 2026, la Fondation Verizon a versé 1 million de dollars aux efforts de secours lors des incendies de forêt en Californie du Sud, par des dons à la Croix-Rouge américaine et à la Los Angeles Fire Department Foundation.
« La Croix-Rouge américaine est sur le terrain pour aider les personnes touchées par les incendies dévastateurs en Californie. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers des partenaires comme la Fondation Verizon qui travaillent avec nous pour offrir de l'aide et de l'espoir aux communautés à la suite de cette catastrophe bouleversante. » – Anne McKeough, directrice générale du développement à la Croix-Rouge américaine
Les employés doivent faire 50 heures de bénévolat par année pour diriger 750 $ vers l'organisme de bienfaisance. L'entreprise jumelle les dons en biens des employés aux écoles jusqu'à 5 000 $ annuellement et jusqu'à 1 000 $ pour tous les autres OBNL 501(c)(3).
Les employés peuvent obtenir jusqu'à deux subventions bénévoles de 750 $ chacune par année civile pour deux organisations ou écoles distinctes.
Verizon s'engage à résoudre des enjeux critiques liés à la protection du climat, à la prospérité humaine et à l'inclusion numérique.
ExxonMobil est une société pétrolière américaine multinationale dont le siège social est au Texas. L'entreprise dispose de plusieurs types de programmes de subventions, dont un excellent programme d'implication bénévole, et a investi 192 millions de dollars à l'échelle mondiale en 2023.
En 2024, la fondation a accordé 17 millions de dollars à la Khan Academy pour ouvrir l'accès à l'éducation en STIM, permettant à celle-ci d'offrir gratuitement des cours de mathématiques et de sciences alignés sur les standards du Texas.
« Notre principal objectif avec ce programme est de répondre aux besoins des enseignants et des élèves du Texas. Nous sommes reconnaissants envers la Fondation ExxonMobil pour sa vision et son soutien dans le développement de cours et de guides pédagogiques qui mettront à la disposition des élèves et des enseignants des ressources de calibre mondial en mathématiques et en sciences, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. » – Sal Khan, fondateur et chef de la direction de la Khan Academy
Ce programme est conçu pour encourager les retraités, les employés et les autres participants admissibles à contribuer activement leurs compétences et leur temps à des organismes de bienfaisance, en équipe ou individuellement.
Une subvention de 500 $ est accordée à un OBNL admissible lorsqu'un individu ou une équipe de bénévoles consacre environ 20 heures dans une année civile.
La stratégie de dons de l'entreprise est axée sur le renforcement des mathématiques et des sciences aux États-Unis, la promotion des femmes comme catalyseurs du développement économique, et la prévention des décès liés au paludisme.
Disney crée un impact positif et significatif dans les communautés du monde entier grâce à des contributions financières, des dons en biens, des collaborations et des remarquables programmes de bénévolat. En 2023, l'organisation a versé 235 millions de dollars et investi 145 millions de dollars dans des programmes qui servent les communautés sous-représentées.
En 2024, le Disney Institute a surpris 7 OBNL de Floride avec un don de 500 000 $ en formation en leadership pour partager son expertise en matière de philosophies opérationnelles.
« Ces organisations enrichissent le centre de la Floride de façon unique et vitale. Nous sommes reconnaissants pour le changement positif qu'elles inspirent et souhaitons les aider à en faire encore plus. » – Rena Langley, vice-présidente principale des Communications et des Affaires publiques à Walt Disney World
Disney encourage ses employés à faire du bénévolat et récompense leurs efforts par des subventions aux OBNL de leur choix. Le montant de la subvention varie selon le temps consacré au bénévolat :
L'entreprise offre également une subvention de 2 500 $ aux bénévoles individuels exceptionnels dans le cadre de son prix VoluntEARS de l'année.
Disney contribue à de nombreuses causes, notamment la santé des enfants, l'éducation, l'inclusion et la diversité.
La Fondation Home Depot se consacre à l'amélioration des domiciles et de la qualité de vie des vétérans américains et de leurs familles. Depuis 2011, la Fondation a investi plus de 550 millions de dollars dans des causes liées aux vétérans et a amélioré plus de 65 000 domiciles et installations dédiés aux vétérans.
Bien que la fondation accorde des subventions partout aux États-Unis et à Porto Rico, elle accorde la priorité aux « grandes villes » dont la population dépasse 300 000 habitants. Ses critères en matière d'affaires civiques ne tiennent pas compte des organisations ou des particuliers dont les projets visent la réparation ou la construction d'une seule résidence.
L'organisation soutient également les efforts locaux de toutes les façons possibles. Par exemple, à la fin de 2024, la Fondation Home Depot a versé 10 millions de dollars à NYU Langone Health pour soutenir les services médicaux d'urgence à Brooklyn.
« Notre engagement envers Brooklyn est indéfectible, alors que nous continuons d'améliorer les services de haute qualité que nous offrons à nos patients. La Fondation Home Depot est un partenaire exceptionnel qui cherche toujours, par sa générosité, à changer des vies et à aider des familles, et qui partage notre vision d'un accès accru à des soins de classe mondiale. » – Robert I. Grossman, chef de la direction de Langone Health
La Fondation Home Depot s'engage à améliorer les conditions de vie et les domiciles des vétérans américains et de leurs familles.
Ben & Jerry's est une entreprise multinationale populaire qui fabrique de la crème glacée, du sorbet et du yogourt glacé. Sa mission principale est de financer des organisations de base et des mouvements populaires.
En 2026, la Fondation Ben & Jerry's a accordé une subvention de 40 000 $ à un OBNL environnemental, LimPiaR, pour soutenir la réduction des déchets et l'expansion de l'éducation à Porto Rico.
« Nous sommes ravis de recevoir ce soutien de la Fondation Ben & Jerry's. Cette subvention n'est pas seulement un investissement dans notre organisation — c'est un témoignage de confiance envers les bénévoles, le personnel, les éducateurs et les leaders communautaires qui travaillent chaque jour à créer un Porto Rico plus durable. » – Auraluz Guzmán, directrice pédagogique de LimPiaR
Comme redonner à sa communauté est une priorité pour Ben & Jerry's, l'entreprise offre également des subventions spécialement conçues pour soutenir les organismes de bienfaisance du Vermont à l'échelle locale.
Bien que chaque subvention ait un objectif légèrement différent, l'affinité de mission consiste à favoriser le changement et le progrès social.
L'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques, CVS Health participe aux dons d'entreprise par l'entremise de sa CVS Health Foundation. Cette fondation privée offre un soutien financier par le biais de subventions importantes et de programmes de dons de bienfaisance pour rendre les soins de santé plus accessibles.
La subvention est sur invitation et se décline en deux types :
Au début de 2026, la CVS Health Foundation a annoncé 4 millions de dollars en subventions sur les 5 prochaines années pour soutenir les organisations engagées à améliorer l'accès aux soins de santé pour les membres vieillissants de la communauté, en traitant explicitement les conditions cérébrales, cardiaques et comportementales.
« La collaboration — comme ici avec la CVS Health Foundation — nous a montré que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons effectivement inverser le fardeau de ceux qui ont été traditionnellement exclus du système de santé, y compris bon nombre de nos aînés mal desservis dans notre ville. Le système peut effectivement porter ce fardeau, nous pouvons changer le système de soins pour le rendre plus centré sur la personne, et nous nous réjouissons de cette occasion de poursuivre le travail de ces partenaires dévoués. » – Jeffrey M. Smythe, directeur général de l'Atlanta Regional Collaborative for Health Improvement
La CVS Health Foundation offre des contributions financières qui vont vers l'éducation, les soins de santé, les organismes antitabac et les efforts d'implication des communautés dans les soins de santé.
American Airlines, l'une des principales compagnies aériennes américaines, a développé une stratégie de dons axée sur les membres des forces armées américaines, le bien commun ainsi que la santé et le bien-être à l'échelle mondiale. La compagnie aérienne offre également des dons aux OBNL par l'entremise de certificats de milles.
Une collecte annuelle Stand Up To Cancer permet aux donateurs de recevoir 50 miles de fidélité par dollar donné à la recherche sur le cancer. En 2024, l'organisation s'est associée à la marque de mode durable Raven + Lily pour créer des trousses d'agrément spéciales en édition limitée pour les voyageurs en première et en classe affaires, chacune comportant un code QR permettant de faire un don.
« Je fais partie des millions de personnes qui ont un proche touché par le cancer. Cette année, 2 millions de personnes recevront un diagnostic — c'est une personne toutes les 15 secondes. J'espère que lorsque les gens regarderont ce message d'intérêt public, ils seront encouragés à en apprendre davantage, à se joindre à nous et à relever le défi. » – Rosario Dawson, ambassadrice de SU2C
American Airlines consacre son programme de dons aux OBNL qui aident les communautés, les enfants et les membres des forces armées. Elle accorde la priorité aux organisations situées là où elle exerce ses activités.
Panera Bread est une chaîne américaine populaire de restaurants de style café-boulangerie.
Par l'entremise de son programme Day-End Dough-Nation, l'entreprise s'associe à de nombreux garde-manger alimentaires, refuges pour jeunes, soupes populaires, programmes parascolaires et autres organismes de bienfaisance partout aux États-Unis. Le programme fournit du pain et des produits de boulangerie aux personnes dans le besoin et réduit le gaspillage alimentaire.
Panera a également annoncé de nouvelles idées autour de ses cafés communautaires à Boston, Chicago, Detroit, Saint-Louis et Portland, en Oregon. Dans ces cafés, un article du menu (en l'occurrence le chili à la dinde) est affiché à 5,98 $, mais les visiteurs peuvent payer ce qu'ils souhaitent. Cette expérience sociale offre aux individus la possibilité de recevoir des repas à faible coût ou d'ajouter un don à leur total lorsqu'ils le peuvent, pour soutenir quelqu'un d'autre par la suite.
« Un visiteur peut dire qu'il souhaite payer la valeur suggérée, ou dire "C'est formidable, je veux payer en avance, mettez 10 $ sur ma carte de crédit" ou "Voici un billet de 10 $." Ou encore, il peut dire qu'il a besoin du repas et "Voici un sou" ou "Je n'ai rien." » – Linn Parrish, vice-présidente des relations publiques chez Panera Bread
La Fondation Panera Bread soutient principalement les enfants et les jeunes à risque. Elle aide même les OBNL qui offrent du développement professionnel, de l'éducation préparatoire aux études collégiales pour les jeunes, du mentorat, du développement de la main-d'œuvre et de l'acquisition de compétences.
The Cheesecake Factory est une franchise de restaurants présente partout aux États-Unis qui offre parmi les meilleurs dons en biens aux OBNL et aux organismes de bienfaisance. Elle redonne aux communautés où ses restaurants sont établis. Notamment, The Cheesecake Factory remet diverses cartes-cadeaux aux organismes de bienfaisance admissibles.
En date de février 2023, l'entreprise a donné 662 000 livres de nourriture à des OBNL locaux et ses employés ont fait du bénévolat pendant 17 300 heures.
The Cheesecake Factory s'est également récemment associée à des banques alimentaires par l'entremise de son programme Harvest pour faire don des surplus alimentaires. Ils ont également amassé environ 400 000 $ pour Feeding America.
Pour obtenir un don en biens, communiquez avec le directeur général de votre Cheesecake Factory local.
« The Cheesecake Factory est honorée de souligner la Journée nationale du gâteau au fromage en poursuivant son soutien de longue date aux efforts de secours contre la faim de Feeding America. » – David Overton, fondateur et chef de la direction de The Cheesecake Factory Incorporated
The Cheesecake Factory consacre ses subventions financières aux organisations locales et aux organisations communautaires.
Le programme de subventions financières de Target offre un soutien pour l'aide aux sinistrés et aux familles locales.
L'entreprise dispose de fonds dédiés à l'engagement communautaire pour les partenaires OBNL situés dans la même zone qu'un magasin ou un centre de distribution Target.
Ces subventions portent sur des enjeux environnementaux et sociaux. Ses subventions caritatives REACH contribuent à apporter la prospérité économique aux communautés noires. Les deux sont sur invitation seulement.
En 2021, Target s'est engagée à verser 100 millions de dollars jusqu'en 2025 pour les communautés noires et l'avancement de l'équité raciale. L'entreprise s'est engagée à le faire par l'entremise d'OBNL locaux dirigés par des personnes noires, comme le Fonds holiste du mouvement noir du Minnesota du Collectif philanthropique pour combattre l'anti-noirceur et réaliser la justice raciale.
« Target Circle a permis à l'African Family Health Organization de fournir une aide critique et d'urgence pour répondre à la demande croissante des nouveaux immigrants à la ville de Philadelphie non couverts par d'autres sources de financement. À titre d'exemple, nous avons récemment accueilli 13 personnes venant d'un refuge qui avaient besoin d'une multitude de services pour les aider à répondre à leurs besoins immédiats et à trouver un plan d'autonomie. Nous avons pu utiliser une partie des fonds de Target Circle pour répondre à leurs besoins immédiats. Merci ! » – African Family Health Organization
Chaque année, Target verse plus de 7 millions de dollars aux communautés locales, ayant amassé 26,9 millions de dollars à redistribuer par l'entremise des visiteurs de Target Circle et soutenu 5 500 OBNL en 2023.
Target se concentre sur l'établissement de la stabilité financière et l'avancement de l'équité raciale. Elle vise également à soutenir des opportunités économiques durables pour les familles dans le besoin et offre une aide aux sinistrés et en cas de crise aux communautés.
Walmart et sa fondation privée ont versé plus de 1,7 milliard de dollars en 2023 en subventions en argent et en dons en biens. Ils disposent d'un excellent programme de subventions communautaires qui accorde des subventions allant de 250 $ à 5 000 $.
Le programme accepte les demandes trimestriellement, du 1er février au 31 décembre.
Walmart dispose d'une initiative Spark Good qui permet aux organismes de bienfaisance de gérer des activités avec Walmart, comme :
En 2024, Walmart a versé 5 millions de dollars à Mercy's Growth dans le Nord-Ouest de l'Arkansas pour accroître l'accès et la qualité des soins de santé.
« Le don généreux de la Fondation Walmart à la Fondation Mercy Health NWA est une étape importante vers l'objectif de Mercy d'améliorer les soins de santé dans le Nord-Ouest de l'Arkansas. Grâce à ce soutien, Mercy peut offrir de nouvelles procédures et de nouveaux traitements qui étaient auparavant hors de portée. Éliminer la nécessité pour nos patients de voyager loin de leurs proches en période de besoin est au cœur de notre expansion, et nous sommes reconnaissants envers la Fondation Walmart pour son soutien qui contribue à améliorer les soins de santé dans notre communauté. » – Ryan Gehrig, président de Mercy Arkansas
La fondation soutient des OBNL dans trois domaines prioritaires :
Albertsons est l'un des plus grands détaillants en alimentation et en pharmacie aux États-Unis, avec un programme de dons communautaires remarquable. Elle offre des cartes de dons communautaires que les OBNL peuvent vendre pour amasser des fonds au profit de leur mission.
Les OBNL peuvent vendre leurs cartes prépayées à leur valeur nominale. Ils gagneront 5 % de ce que leurs donateurs paient chaque fois qu'ils utilisent la carte chez Albertsons et Safeway. Les donateurs peuvent recharger leurs cartes pour continuer à acheter et à soutenir leurs organismes de bienfaisance.
À la fin de 2024, Albertsons a versé 100 000 $ à des écoles et des OBNL des régions frontalières et offert des cartes-cadeaux gratuites pour célébrer l'ouverture de leur nouveau magasin. L'entreprise a choisi d'utiliser la célébration pour mettre en valeur son engagement communautaire et venir en aide aux personnes dans le besoin.
« Nous sommes ravis de dévoiler ce beau magasin Albertsons entièrement rénové aux résidents d'Horizon City. Ce magasin Albertsons haut de gamme offrira aux clients la meilleure sélection d'aliments frais et une expérience mémorable à chaque visite. » – Carl Huntington, président de la Division Sud-Ouest chez Albertsons
La Fondation Albertsons soutient les OBNL axés sur l'aide alimentaire et l'insécurité alimentaire à l'échelle nationale. À l'échelle communautaire, elle finance les organisations qui ont un impact sur la vie de leurs clients et de leurs employés.
Commencez par établir une relation plutôt que de simplement faire une demande. Faites vos recherches pour identifier les entreprises qui soutiennent déjà des causes similaires à la vôtre.
Examinez leur mission, leur historique de dons récents et leurs programmes d'engagement des employés. Lorsque vous trouvez une bonne correspondance, envoyez un message personnalisé mettant en valeur les valeurs communes. Montrez-leur l'impact que leur soutien peut avoir, et n'hésitez pas à demander une rencontre pour explorer davantage cet alignement. Considérez cela comme le lancement d'un partenariat, et non la présentation d'un produit.
Conseil de pro : Une introduction chaleureuse (par l'entremise d'un membre du conseil d'administration, d'un bénévole ou d'un contact commun) peut contribuer grandement à ouvrir des portes.
Les commandites d'entreprises fonctionnent mieux lorsque les deux parties en bénéficient.
Toutes les entreprises ne conviennent pas, et c'est normal. Réfléchissez à votre mission centrale et à votre audience, puis cherchez des marques ayant des valeurs, des marchés cibles ou des objectifs communautaires qui se recoupent avec les vôtres.
Commencez par rechercher des bailleurs de fonds dont la mission, les priorités de financement et la portée géographique correspondent à votre travail. Explorez les fondations communautaires, les entreprises locales et les bases de données nationales de subventions.
Zeffy offre un outil de recherche de subventions entièrement gratuit qui élimine les tracas liés à la recherche d'occasions de financement. Grâce à une interface intuitive, toute organisation peut facilement rechercher des subventions en fonction de sa mission, de son emplacement et de son objectif.
Chaque dépense compte, et avec Zeffy, vous pouvez être assuré de ne jamais avoir à budgétiser des frais mensuels pour accéder à des outils qui facilitent votre quotidien.
Avant de vous lancer, lisez attentivement les exigences de la subvention. Vérifiez l'admissibilité, les échéances, les limites de mots et ce que le programme finance ou non, afin de ne pas manquer un petit détail qui pourrait vous coûter l'occasion.
Il peut également être utile de comprendre le type de subvention que vous recherchez, comme une subvention opérationnelle, marketing ou de démarrage.
Gagnez du temps en préparant une trousse de subvention réutilisable. Les documents habituellement requis comprennent :
Utilisez la demande pour démontrer à la fois votre engagement et votre impact. Énoncez clairement le problème que vous abordez, comment votre travail le résout et les résultats que vous attendez. Utilisez des données et de vraies histoires d'impact pour donner vie à votre mission.
Les bailleurs de fonds souhaitent voir des résultats concrets. Décrivez comment vous mesurerez le succès en réfléchissant à :
Respectez les limites de mots, le formatage et les directives de soumission. S'ils demandent trois résultats, donnez-en trois, pas cinq. Cela démontre votre respect du processus et votre souci du détail.
Prévoyez du temps tampon pour gérer les problèmes techniques, les modifications de dernière minute ou les signatures requises. Une demande bâclée se remarque facilement — et pas de façon positive.
Si vous obtenez la subvention, envoyez une note de remerciement et informez le bailleur de fonds de vos progrès. Si votre demande est refusée, demandez (poliment) des commentaires et restez en contact au cas où ils financeraient votre prochain dossier.
Les programmes de dons d'entreprises offrent aux OBNL de nombreuses occasions d'obtenir du financement, des ressources et du soutien de la part d'entreprises socialement responsables.
En explorant les programmes de dons de ces 15 entreprises qui contribuent aux OBNL et au-delà, renseignez-vous sur leurs domaines d'intérêt, leurs critères d'admissibilité et leurs processus de demande pour maximiser vos chances de succès.
Inscrivez-vous dès aujourd'hui à Zeffy, un outil de collecte de fonds 100 % gratuit qui facilite la gestion du financement. Avec Zeffy, vous pouvez amasser des fonds directement dans votre compte sans frais de transaction.