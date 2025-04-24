15 entreprises philanthropiques qui font des dons aux OBNL [2026]

Saviez-vous que les entreprises contribuent plus de 21 milliards de dollars aux organismes à but non lucratif (OBNL) chaque année, les plus généreuses versant plus de 2 milliards de dollars par l'entremise de programmes comme les dons jumelés des employés ?

Ce guide vous présente les 15 meilleures entreprises qui contribuent généreusement aux OBNL et à leurs programmes de dons d'entreprises, ainsi que des façons de les mobiliser pour obtenir un soutien financier ou des dons.

Des géants technologiques comme Google et Microsoft aux marques appréciées comme Disney et Ben & Jerry's, vous découvrirez quelles entreprises s'alignent avec votre mission et comment les approcher pour obtenir des subventions en argent à portée mondiale, des commandites et des dons en biens.

Nous explorerons également les façons innovantes dont ces entreprises redonnent à la collectivité, notamment par le jumelage de dons d'employés, les subventions d'entreprises et les initiatives axées sur la communauté.

‍

Mobiliser les entreprises les plus généreuses pour propulser votre mission

Des entreprises comme Google, Microsoft et Ben & Jerry's rivalisent de générosité en matière de dons d'entreprises grâce à divers programmes, dont le jumelage de dons, les subventions d'entreprises et les activités communautaires.

Les OBNL enregistrés alignent leur mission sur les domaines d'intérêt de l'entreprise — généralement l'éducation, la durabilité environnementale ou le développement communautaire — pour maximiser leurs chances d'obtenir du soutien.

D'autres programmes de dons innovants, comme les Google Ad Grants et le programme Wishes de Disney, illustrent une créativité qui va bien au-delà des dons en argent.

La collaboration avec les entreprises aide les OBNL enregistrés à accéder à des ressources, à accroître leur visibilité et à avoir un impact significatif dans la communauté.

‍

Les dons d'entreprises en un coup d'œil

Les entreprises donnent entre 20 et 26 milliards de dollars chaque année.

Les commandites représentent en moyenne 12 % du budget marketing d'une marque.

71 % des employés estiment qu'il est impératif ou très important de travailler dans une culture qui favorise les dons et le bénévolat.

‍

‍

Notre sélection des 15 meilleures entreprises qui font des dons aux OBNL

‍

Responsive Table Entreprise Chiffre d'affaires Nombre d'employés Causes soutenues Programmes de dons d'entreprise Google 307,39 milliards $ 180 000 - Autonomisation économique

- Technologie et innovation

- Éducation en STIM - Programme de dons jumelés

- Google Ad Grants

- Bourse Google.Org

- Défis d'impact Google.Org Microsoft 236,6 milliards $ 221 000 - Social

- Durabilité environnementale

- Humanitaire - Programme de dons jumelés des employés

- Microsoft Digital Skill Center

- Programme d'accélération technologique pour les OBNL (NTA)

- Événements communautaires partenaires State Street 22 milliards $ 39 000 - Éducation

- Employabilité

- Développement en milieu de travail - Programme de dons jumelés des employés

- Early College

- Programme de jumelage pour conseils d'administration d'organismes de bienfaisance

- Subventions Verizon 134 milliards $ 117 100 - Protection du climat

- Prospérité humaine

- Inclusion numérique - Programme de dons jumelés des employés

- Subventions

- Programme de dons d'entreprise sans-fil

- Programme d'incitation au jumelage

- Programme de subventions bénévoles ExxonMobil 413,7 milliards $ 63 000 - Renforcement de l'éducation en STIM

- Promotion de l'autonomisation des femmes

- Prévention des décès liés au paludisme - Jumelage de dons des employés

- Subventions Good Neighbor

- Partenariats locaux

- Programme de subventions bénévoles Disney 89,5 milliards $ 220 000 - Santé des enfants

- Éducation

- Inclusion et diversité - Fonds de conservation

- Distribution de repas nutritifs

- Programme Wishes

- Programme de subventions bénévoles The Home Depot 40,2 milliards $ 500 000 Amélioration des conditions de vie et des domiciles des vétérans américains - Dons jumelés

- Path to Pro

- Subventions pour OBNL Ben & Jerry's 1,2 milliard $ 1 700 Changement et développement social - Programme national de subventions

- Subventions Équité et justice

- Subventions communautaires CVS Health Foundation 357,8 milliards $ 300 000 - Éducation en STIM

- Soins de santé

- Organismes antitabac - Le Fonds HomeTown

- Initiative Tobacco-Free Generation Campus

- Dons en biens

- Bourses pour les enfants d'employés dans le domaine de la santé American Airlines 52,8 milliards $ 123 400 - Développement communautaire

- Bien commun et bien-être

- Membres des forces armées américaines - Bénévolat

- Dons en argent

- Contributions en biens Panera Bread 6 milliards $ 140 000 - Soutien aux enfants et jeunes à risque

- Développement professionnel

- Préparation aux études collégiales

- Mentorat

- Développement en milieu de travail

- Acquisition de compétences - Panera Fundraising

- Partenariats communautaires et bénévolat des associés

- Dons en biens (programme Day-End Dough-Nation)

- Possibilité d'organiser des événements de collecte de fonds The Cheesecake Factory 3,3 milliards $ 45 000 Aucune cause spécifique mentionnée; soutien aux organismes de bienfaisance locaux et au développement communautaire - Give Back

- Collecte de beurre d'arachide

- Programmes Nourish

- Contributions en biens Target 106 milliards $ 450 000 - Développement communautaire

- Équité

- Éducation

- Durabilité - Subventions de la Fondation Target

- Dons communautaires Target Circle

- Dons de cartes-cadeaux Target

- Great Giftogether

- Aide aux sinistrés et en cas de crise Walmart 648 milliards $ 2 100 000 - Environnement

- Personnes issues de minorités et à faible revenu

- Soutien économique aux communautés locales - Programme de subventions pour bénévolat rémunéré

- Développement communautaire

- Programme de dons du Nord-Ouest de l'Arkansas Albertsons 78,5 milliards $ 290 000 Aide alimentaire et insécurité alimentaire - Campagne Nourishing Neighbors

- Collecte de dons en ligne

- Programme de dons communautaires

‍

Les entreprises offrant les meilleurs programmes de dons jumelés

Acteur bien connu du monde des affaires, Google verse 200 millions de dollars à des OBNL et des entreprises sociales à l'échelle mondiale qui soutiennent les communautés marginalisées. En 2026, Google.org a investi plus de 10 millions de dollars en subventions pour aider les OBNL à tirer parti de l'IA générative.

‍

« Nous avons eu recours à l'IA générative pour nous aider à accomplir davantage avec le temps dont nous disposons et à combler des lacunes de connaissances. Nous nous appuyons sur des outils comme Gemini pour réduire les heures consacrées à des tâches chronophages, comme la rédaction de formules de tableur ou la réécriture de textes de site Web, afin d'avoir plus de temps et d'énergie pour nous concentrer sur notre travail complexe d'organisation d'événements de collecte de fonds au profit d'autres OBNL environnementaux. » – Mackenzie Cole, gestionnaire de partenariat chez Climate Ride

‍

Parmi ses nombreuses initiatives philanthropiques, les dons jumelés des employés de Google se distinguent particulièrement. Google jumelle jusqu'à 10 000 $ en dons d'employés par employé chaque année.

Mieux encore, son programme jumelle également les dons en biens faits aux OBNL ainsi que les sommes que les employés amassent — notamment en participant à des événements caritatifs comme des marathons, des marches ou des randonnées à vélo.

‍

Affinité de mission

Google soutient les organisations qui utilisent la technologie pour favoriser le changement social et environnemental. L'entreprise aide également les organismes de bienfaisance dans le domaine de l'éducation pour veiller à ce que les enfants défavorisés aient accès à l'instruction.

‍

Autres programmes de dons

Google Ad Grants : Google offre aux OBNL admissibles plus de 10 000 $ en fonds gratuits à utiliser sur sa plateforme de publicité payante.

Bourse Google.org : Programme pro bono qui associe des employés de Google à des OBNL et à des entités d'affaires civiques pendant six mois dans le cadre de projets techniques à temps plein.

Défis d'impact Google.org : Ce programme offre du financement, du mentorat et un soutien technique aux organisations dont les idées peuvent engendrer des changements significatifs.

‍

Microsoft est une autre grande entreprise technologique résolument engagée à soutenir les organismes de bienfaisance. Des réductions sur ses logiciels aux subventions pour le développement communautaire et aux ressources éducatives, le géant technologique permet aux OBNL de tirer parti de la technologie et d'atteindre leur plein potentiel.

L'initiative Tech for Social Impact de Microsoft collabore avec des OBNL du monde entier pour leur offrir des solutions technologiques adaptées, de la formation et du soutien, aidant des organisations comme l'Armée du Salut à élargir leur capacité numérique et à mieux servir les communautés dans le besoin. Un exemple éloquent est celui de Grace Nshimiyumukiza, qui a grandi dans le camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya, et qui enseigne maintenant la littératie numérique à d'autres réfugiés dans le cadre d'un programme appuyé par Microsoft permettant à 25 000 résidents d'acquérir autonomie et compétences professionnelles.

‍

« L'enseignement m'a formée et m'a appris à être courageuse. Mon objectif pour mes élèves est de les voir explorer leur potentiel et devenir des leaders qui se dresseront sans crainte pour défendre la paix et le développement, non seulement de nos pays d'origine, mais de toute l'Afrique. » – Grace Nshimiyumukiza, enseignante à Kakuma

‍

Microsoft est également reconnu pour l'un des meilleurs programmes de dons jumelés, ayant versé plus de 250 millions de dollars et offert plus d'un million d'heures de bénévolat en 2023. Les principales caractéristiques de ses dons jumelés sont :

Jumelage un pour un avec une limite combinée de 15 000 $ par employé admissible par année civile.

Le temps de bénévolat est jumelé à hauteur de 25 $ l'heure.

Les employés peuvent acheter des articles dans la boutique Microsoft ou dans la boutique de l'entreprise et en faire don.

‍

Affinité de mission

Microsoft soutient les OBNL admissibles dont la mission vise à résoudre des problèmes sociaux, environnementaux et humanitaires, notamment :

Aide aux sinistrés démunis

Préservation de la culture

Avancement de l'éducation

Protection de l'environnement

Promotion des droits de la personne

Amélioration du bien-être social

‍

Autres programmes de dons

Microsoft Digital Skill Center : En partenariat avec TechSoup, ce programme offre des cours à prix réduit, des webinaires et d'autres formations sur l'utilisation efficace des technologies Microsoft aux OBNL.

Programme d'accélération technologique pour les OBNL (NTA) : Ce programme offre des subventions technologiques et du conseil en technologie aux OBNL qui soutiennent les communautés noires et afro-américaines.

Événements communautaires partenaires : Les entreprises partenaires de Microsoft organisent des événements en présentiel et en ligne sur des sujets importants pour les OBNL. La liste des événements est publiée sur sa page d'information.

Tech for Social Impact (TSI) : Développe des technologies et des compétences qui aident les OBNL grâce à plus de 3,8 milliards de dollars en réductions technologiques réparties entre 377 000 OBNL à l'échelle mondiale en 2024.

‍

‍

Société de portefeuille financier, State Street dispose d'une fondation axée explicitement sur les contributions de bienfaisance aux communautés où elle exerce ses activités. En 2023, la fondation a versé 25,8 millions de dollars et investi 18,9 millions de dollars dans des OBNL.

‍

La Fondation State Street accorde des subventions aux OBNL et aux organisations non gouvernementales axées sur la création d'avantages économiques durables. Elle dispose d'un excellent programme de dons jumelés qui :

Verse 500 $ pour chaque tranche de 16 heures de bénévolat d'un employé dans un organisme de bienfaisance.

Jumelle un pour un les dons financiers personnels faits aux OBNL à l'échelle mondiale.

Jumelle les fonds amassés grâce à la participation des employés à des activités de collecte de fonds comme des marches.

‍

En 2024, la fondation s'est associée à la Charities Aid Foundation UK pour étudier les facteurs systémiques d'inégalité et les obstacles à l'avancement dans les domaines de l'éducation et de l'emploi, illustrant ainsi son engagement à financer ces enjeux et à les faire connaître.

‍

Affinité de mission

La Fondation State Street soutient les OBNL performants qui se concentrent sur l'éducation, l'employabilité, la réussite collégiale et les certifications. Elle aide les organisations qui cherchent à réduire les écarts en matière d'éducation et de développement en milieu de travail liés à la race, au statut socioéconomique et à la discrimination ethnique.

‍

Autres programmes de dons

Early College : Les élèves du secondaire peuvent explorer des voies de carrière potentielles en suivant des cours collégiaux réels et stratégiquement organisés, fortement axés sur la carrière, et ce, gratuitement.

Programme de jumelage pour conseils d'administration d'organismes de bienfaisance : Offre de la formation aux employés de State Street souhaitant siéger à des conseils d'administration d'OBNL.

Subventions : Versement de subventions en argent à portée mondiale et de fonds à des organismes de bienfaisance pour réduire les écarts en matière d'employabilité et d'éducation et créer des communautés plus équitables.

Conseils de citoyenneté d'entreprise : Des employés dévoués à la cause s'engagent dans des projets bénévoles significatifs pour redonner à leur communauté locale.

‍

Les entreprises offrant d'excellents programmes de subventions bénévoles

Verizon est un conglomérat américain multinational de télécommunications reconnu pour ses filiales dans les médias de masse et les communications sans fil. Son programme d'incitatif au bénévolat accorde des subventions aux OBNL où les employés font régulièrement du bénévolat.

Au début de 2026, la Fondation Verizon a versé 1 million de dollars aux efforts de secours lors des incendies de forêt en Californie du Sud, par des dons à la Croix-Rouge américaine et à la Los Angeles Fire Department Foundation.

‍

« La Croix-Rouge américaine est sur le terrain pour aider les personnes touchées par les incendies dévastateurs en Californie. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers des partenaires comme la Fondation Verizon qui travaillent avec nous pour offrir de l'aide et de l'espoir aux communautés à la suite de cette catastrophe bouleversante. » – Anne McKeough, directrice générale du développement à la Croix-Rouge américaine

‍

Les employés doivent faire 50 heures de bénévolat par année pour diriger 750 $ vers l'organisme de bienfaisance. L'entreprise jumelle les dons en biens des employés aux écoles jusqu'à 5 000 $ annuellement et jusqu'à 1 000 $ pour tous les autres OBNL 501(c)(3).

Les employés peuvent obtenir jusqu'à deux subventions bénévoles de 750 $ chacune par année civile pour deux organisations ou écoles distinctes.

‍

Affinité de mission

Verizon s'engage à résoudre des enjeux critiques liés à la protection du climat, à la prospérité humaine et à l'inclusion numérique.

‍

Autres programmes de dons

Subventions : Les demandes de subventions se font sur invitation seulement. Les OBNL intéressés sont encouragés à contacter leur gestionnaire local des relations communautaires pour vérifier s'ils peuvent soumettre une demande.

Programme de dons d'entreprise sans-fil : Verizon Wireless contribue directement à des organismes de bienfaisance au cas par cas dans les régions où l'entreprise exerce ses activités.

Programme d'incitation au jumelage : Jumelle les dons caritatifs des employés et des retraités à des organismes de bienfaisance et des écoles admissibles.

‍

ExxonMobil est une société pétrolière américaine multinationale dont le siège social est au Texas. L'entreprise dispose de plusieurs types de programmes de subventions, dont un excellent programme d'implication bénévole, et a investi 192 millions de dollars à l'échelle mondiale en 2023.

En 2024, la fondation a accordé 17 millions de dollars à la Khan Academy pour ouvrir l'accès à l'éducation en STIM, permettant à celle-ci d'offrir gratuitement des cours de mathématiques et de sciences alignés sur les standards du Texas.

‍

« Notre principal objectif avec ce programme est de répondre aux besoins des enseignants et des élèves du Texas. Nous sommes reconnaissants envers la Fondation ExxonMobil pour sa vision et son soutien dans le développement de cours et de guides pédagogiques qui mettront à la disposition des élèves et des enseignants des ressources de calibre mondial en mathématiques et en sciences, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. » – Sal Khan, fondateur et chef de la direction de la Khan Academy

‍

Ce programme est conçu pour encourager les retraités, les employés et les autres participants admissibles à contribuer activement leurs compétences et leur temps à des organismes de bienfaisance, en équipe ou individuellement.

Une subvention de 500 $ est accordée à un OBNL admissible lorsqu'un individu ou une équipe de bénévoles consacre environ 20 heures dans une année civile.

‍

Affinité de mission

La stratégie de dons de l'entreprise est axée sur le renforcement des mathématiques et des sciences aux États-Unis, la promotion des femmes comme catalyseurs du développement économique, et la prévention des décès liés au paludisme.

‍

Autres programmes de dons

Jumelage de dons des employés : Jumelle généreusement les dons des employés en offrant des correspondances 3 :1 aux établissements d'enseignement et 1 :1 aux autres OBNL admissibles.

Subventions Good Neighbor : Ces subventions soutiennent les projets environnementaux locaux exonérés d'impôt, les initiatives éducatives ou les programmes communautaires. Elles offrent également des contributions de bienfaisance aux services de police et d'incendie, aux programmes scolaires et à l'éducation sur la faune sauvage.

Partenariats locaux : Collabore avec d'autres entreprises, gouvernements et organisations communautaires pour investir dans des programmes favorisant la croissance économique des OBNL sportifs locaux et l'amélioration des conditions sociales.

‍

Disney crée un impact positif et significatif dans les communautés du monde entier grâce à des contributions financières, des dons en biens, des collaborations et des remarquables programmes de bénévolat. En 2023, l'organisation a versé 235 millions de dollars et investi 145 millions de dollars dans des programmes qui servent les communautés sous-représentées.

En 2024, le Disney Institute a surpris 7 OBNL de Floride avec un don de 500 000 $ en formation en leadership pour partager son expertise en matière de philosophies opérationnelles.

‍

« Ces organisations enrichissent le centre de la Floride de façon unique et vitale. Nous sommes reconnaissants pour le changement positif qu'elles inspirent et souhaitons les aider à en faire encore plus. » – Rena Langley, vice-présidente principale des Communications et des Affaires publiques à Walt Disney World

‍

Disney encourage ses employés à faire du bénévolat et récompense leurs efforts par des subventions aux OBNL de leur choix. Le montant de la subvention varie selon le temps consacré au bénévolat :

10 à 24 heures – subvention de 100 $

25 à 49 heures – subvention de 250 $

50 à 74 heures – subvention de 500 $

74 à 149 heures – subvention de 1 000 $

150 heures et plus – subvention de 2 000 $

‍

L'entreprise offre également une subvention de 2 500 $ aux bénévoles individuels exceptionnels dans le cadre de son prix VoluntEARS de l'année.

‍

Affinité de mission

Disney contribue à de nombreuses causes, notamment la santé des enfants, l'éducation, l'inclusion et la diversité.

‍

Autres programmes de dons

Le Fonds de conservation Disney : Accorde des subventions aux OBNL dont la mission est de protéger la faune sauvage et l'environnement.

Distribution de repas nutritifs : S'associe à Feeding America pour améliorer l'accès aux repas et fournit du financement pour aider les banques alimentaires à servir les enfants et les familles.

Make-a-Wish : Disney collabore avec la Fondation Make-a-Wish, une organisation de bienfaisance bien connue. Ils font régulièrement des dons aux hôpitaux pour enfants et aident les enfants à réaliser leurs vœux.

Jeux olympiques spéciaux : ESPN est le commanditaire mondial présentateur des Jeux olympiques spéciaux Unified Sports®.

Aide aux sinistrés : Secours d'urgence en partenariat avec plusieurs organisations, dont l'UNICEF, la Croix-Rouge américaine et Good360.

‍

Les entreprises aux programmes de subventions exceptionnels

La Fondation Home Depot se consacre à l'amélioration des domiciles et de la qualité de vie des vétérans américains et de leurs familles. Depuis 2011, la Fondation a investi plus de 550 millions de dollars dans des causes liées aux vétérans et a amélioré plus de 65 000 domiciles et installations dédiés aux vétérans.

Bien que la fondation accorde des subventions partout aux États-Unis et à Porto Rico, elle accorde la priorité aux « grandes villes » dont la population dépasse 300 000 habitants. Ses critères en matière d'affaires civiques ne tiennent pas compte des organisations ou des particuliers dont les projets visent la réparation ou la construction d'une seule résidence.

L'organisation soutient également les efforts locaux de toutes les façons possibles. Par exemple, à la fin de 2024, la Fondation Home Depot a versé 10 millions de dollars à NYU Langone Health pour soutenir les services médicaux d'urgence à Brooklyn.

‍

« Notre engagement envers Brooklyn est indéfectible, alors que nous continuons d'améliorer les services de haute qualité que nous offrons à nos patients. La Fondation Home Depot est un partenaire exceptionnel qui cherche toujours, par sa générosité, à changer des vies et à aider des familles, et qui partage notre vision d'un accès accru à des soins de classe mondiale. » – Robert I. Grossman, chef de la direction de Langone Health

‍

Affinité de mission

La Fondation Home Depot s'engage à améliorer les conditions de vie et les domiciles des vétérans américains et de leurs familles.

‍

Autres programmes de dons

Dons jumelés : Ce programme jumelle les dons des employés aux OBNL jusqu'à un minimum de 1 000 $ par employé (un maximum de 3 000 $ par employé).

Path to Pro : L'entreprise offre de la formation et une éducation en STIM aux personnes aux États-Unis et les aide à trouver une carrière dans le secteur de la rénovation domiciliaire.

Aide aux sinistrés : La Fondation Home Depot soutient les communautés en matière de préparation aux catastrophes naturelles, d'intervention à court terme et de rétablissement à long terme.

Subventions : Home Depot accorde des subventions aux OBNL pour la réhabilitation et la construction de logements de soutien permanents, généralement de 100 000 $ à 500 000 $.

‍

Ben & Jerry's est une entreprise multinationale populaire qui fabrique de la crème glacée, du sorbet et du yogourt glacé. Sa mission principale est de financer des organisations de base et des mouvements populaires.

En 2026, la Fondation Ben & Jerry's a accordé une subvention de 40 000 $ à un OBNL environnemental, LimPiaR, pour soutenir la réduction des déchets et l'expansion de l'éducation à Porto Rico.

‍

« Nous sommes ravis de recevoir ce soutien de la Fondation Ben & Jerry's. Cette subvention n'est pas seulement un investissement dans notre organisation — c'est un témoignage de confiance envers les bénévoles, le personnel, les éducateurs et les leaders communautaires qui travaillent chaque jour à créer un Porto Rico plus durable. » – Auraluz Guzmán, directrice pédagogique de LimPiaR

‍

Comme redonner à sa communauté est une priorité pour Ben & Jerry's, l'entreprise offre également des subventions spécialement conçues pour soutenir les organismes de bienfaisance du Vermont à l'échelle locale.

Programme national de subventions : Ce programme offre des subventions allant jusqu'à 30 000 $ aux petits OBNL hors du Vermont. Les demandes sont acceptées en continu de janvier à novembre.

Équité et justice : Offre des subventions allant jusqu'à 15 000 $ avec une subvention moyenne de 10 000 $ aux OBNL qui travaillent à lutter contre les injustices environnementales, raciales, économiques et sociales au Vermont.

Subventions communautaires : Des subventions allant jusqu'à 2 000 $ sont disponibles pour les organisations locales du Vermont ; les demandes sont acceptées mensuellement.

‍

Affinité de mission

Bien que chaque subvention ait un objectif légèrement différent, l'affinité de mission consiste à favoriser le changement et le progrès social.

‍

Autres programmes de dons

Équipe d'action communautaire : Cette organisation soutient les OBNL avec de petites subventions mensuelles et organise des projets de service communautaire pour que ses employés servent les organisations communautaires locales et les organismes de bienfaisance du Vermont.

Partenariats : Collabore avec différents OBNL pour bâtir un monde plus inclusif pour les communautés autochtones, noires et de couleur.

‍

L'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques, CVS Health participe aux dons d'entreprise par l'entremise de sa CVS Health Foundation. Cette fondation privée offre un soutien financier par le biais de subventions importantes et de programmes de dons de bienfaisance pour rendre les soins de santé plus accessibles.

‍

La subvention est sur invitation et se décline en deux types :

Subventions pour la santé communautaire : Soutient les centres de santé communautaires et les cliniques pour élargir l'accès à des soins de qualité.

Soutient les centres de santé communautaires et les cliniques pour élargir l'accès à des soins de qualité. Subventions bénévoles : Subventions individuelles et d'équipe récompensant jusqu'à 1 500 $ et 2 500 $, respectivement.

‍

Au début de 2026, la CVS Health Foundation a annoncé 4 millions de dollars en subventions sur les 5 prochaines années pour soutenir les organisations engagées à améliorer l'accès aux soins de santé pour les membres vieillissants de la communauté, en traitant explicitement les conditions cérébrales, cardiaques et comportementales.

‍

« La collaboration — comme ici avec la CVS Health Foundation — nous a montré que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons effectivement inverser le fardeau de ceux qui ont été traditionnellement exclus du système de santé, y compris bon nombre de nos aînés mal desservis dans notre ville. Le système peut effectivement porter ce fardeau, nous pouvons changer le système de soins pour le rendre plus centré sur la personne, et nous nous réjouissons de cette occasion de poursuivre le travail de ces partenaires dévoués. » – Jeffrey M. Smythe, directeur général de l'Atlanta Regional Collaborative for Health Improvement

‍

Affinité de mission

La CVS Health Foundation offre des contributions financières qui vont vers l'éducation, les soins de santé, les organismes antitabac et les efforts d'implication des communautés dans les soins de santé.

‍

Autres programmes de dons

Le Fonds HomeTown : Offre des subventions de soutien opérationnel général aux organisations du Connecticut, de Rhode Island et du Massachusetts.

Initiative Tobacco-Free Generation Campus : En partenariat avec l'American Cancer Society et Truth Initiative pour accorder des subventions aux universités et collèges américains afin d'élargir le nombre de campus entièrement sans fumée et sans tabac.

Dons en biens : Fournit des fournitures médicales pour aider les organismes de bienfaisance locaux de santé gratuits à offrir des soins de qualité.

‍

Les entreprises les plus généreuses en dons en biens

American Airlines, l'une des principales compagnies aériennes américaines, a développé une stratégie de dons axée sur les membres des forces armées américaines, le bien commun ainsi que la santé et le bien-être à l'échelle mondiale. La compagnie aérienne offre également des dons aux OBNL par l'entremise de certificats de milles.

Une collecte annuelle Stand Up To Cancer permet aux donateurs de recevoir 50 miles de fidélité par dollar donné à la recherche sur le cancer. En 2024, l'organisation s'est associée à la marque de mode durable Raven + Lily pour créer des trousses d'agrément spéciales en édition limitée pour les voyageurs en première et en classe affaires, chacune comportant un code QR permettant de faire un don.

‍

« Je fais partie des millions de personnes qui ont un proche touché par le cancer. Cette année, 2 millions de personnes recevront un diagnostic — c'est une personne toutes les 15 secondes. J'espère que lorsque les gens regarderont ce message d'intérêt public, ils seront encouragés à en apprendre davantage, à se joindre à nous et à relever le défi. » – Rosario Dawson, ambassadrice de SU2C

‍

Affinité de mission

American Airlines consacre son programme de dons aux OBNL qui aident les communautés, les enfants et les membres des forces armées. Elle accorde la priorité aux organisations situées là où elle exerce ses activités.

‍

Autres programmes de dons

Do Crew : Soutient les employés qui consacrent leurs efforts au service des communautés par le bénévolat, les dons de bienfaisance et la sensibilisation communautaire.

Dons en biens : Recueille des dons caritatifs de ses membres pour soutenir les OBNL et accepte même les demandes de dons.

‍

Panera Bread est une chaîne américaine populaire de restaurants de style café-boulangerie.

Par l'entremise de son programme Day-End Dough-Nation, l'entreprise s'associe à de nombreux garde-manger alimentaires, refuges pour jeunes, soupes populaires, programmes parascolaires et autres organismes de bienfaisance partout aux États-Unis. Le programme fournit du pain et des produits de boulangerie aux personnes dans le besoin et réduit le gaspillage alimentaire.

Panera a également annoncé de nouvelles idées autour de ses cafés communautaires à Boston, Chicago, Detroit, Saint-Louis et Portland, en Oregon. Dans ces cafés, un article du menu (en l'occurrence le chili à la dinde) est affiché à 5,98 $, mais les visiteurs peuvent payer ce qu'ils souhaitent. Cette expérience sociale offre aux individus la possibilité de recevoir des repas à faible coût ou d'ajouter un don à leur total lorsqu'ils le peuvent, pour soutenir quelqu'un d'autre par la suite.

‍

« Un visiteur peut dire qu'il souhaite payer la valeur suggérée, ou dire "C'est formidable, je veux payer en avance, mettez 10 $ sur ma carte de crédit" ou "Voici un billet de 10 $." Ou encore, il peut dire qu'il a besoin du repas et "Voici un sou" ou "Je n'ai rien." » – Linn Parrish, vice-présidente des relations publiques chez Panera Bread

Affinité de mission

La Fondation Panera Bread soutient principalement les enfants et les jeunes à risque. Elle aide même les OBNL qui offrent du développement professionnel, de l'éducation préparatoire aux études collégiales pour les jeunes, du mentorat, du développement de la main-d'œuvre et de l'acquisition de compétences.

‍

Autres programmes de dons

Panera Fundraising : Ce programme aide des organisations comme des groupes de scouts, des écoles et des équipes sportives à organiser des événements de collecte de fonds dans leur café Panera local. Les organisations qui font des dons aux OBNL reçoivent une partie de leurs ventes nettes.

Partenariats communautaires et bénévolat des associés : Ce programme offre des congés payés annuels aux associés pour investir leur temps et leur talent dans le soutien aux communautés.

‍

The Cheesecake Factory est une franchise de restaurants présente partout aux États-Unis qui offre parmi les meilleurs dons en biens aux OBNL et aux organismes de bienfaisance. Elle redonne aux communautés où ses restaurants sont établis. Notamment, The Cheesecake Factory remet diverses cartes-cadeaux aux organismes de bienfaisance admissibles.

En date de février 2023, l'entreprise a donné 662 000 livres de nourriture à des OBNL locaux et ses employés ont fait du bénévolat pendant 17 300 heures.

The Cheesecake Factory s'est également récemment associée à des banques alimentaires par l'entremise de son programme Harvest pour faire don des surplus alimentaires. Ils ont également amassé environ 400 000 $ pour Feeding America.

Pour obtenir un don en biens, communiquez avec le directeur général de votre Cheesecake Factory local.

‍

« The Cheesecake Factory est honorée de souligner la Journée nationale du gâteau au fromage en poursuivant son soutien de longue date aux efforts de secours contre la faim de Feeding America. » – David Overton, fondateur et chef de la direction de The Cheesecake Factory Incorporated

‍

Affinité de mission

The Cheesecake Factory consacre ses subventions financières aux organisations locales et aux organisations communautaires.

‍

Autres programmes de dons

Give Back : Commandite les équipes et les membres du personnel qui font du bénévolat pour des services communautaires et des collectes de fonds pour les causes qui leur tiennent à cœur.

Collecte de beurre d'arachide : Cette collecte, organisée en septembre, recueille de l'argent et des pots de beurre d'arachide pour la banque alimentaire locale Feeding America.

Programmes Nourish : Recueille les surplus alimentaires de ses restaurants et les distribue aux OBNL locaux.

‍

Les entreprises qui soutiennent le développement communautaire

Le programme de subventions financières de Target offre un soutien pour l'aide aux sinistrés et aux familles locales.

L'entreprise dispose de fonds dédiés à l'engagement communautaire pour les partenaires OBNL situés dans la même zone qu'un magasin ou un centre de distribution Target.

Ces subventions portent sur des enjeux environnementaux et sociaux. Ses subventions caritatives REACH contribuent à apporter la prospérité économique aux communautés noires. Les deux sont sur invitation seulement.

En 2021, Target s'est engagée à verser 100 millions de dollars jusqu'en 2025 pour les communautés noires et l'avancement de l'équité raciale. L'entreprise s'est engagée à le faire par l'entremise d'OBNL locaux dirigés par des personnes noires, comme le Fonds holiste du mouvement noir du Minnesota du Collectif philanthropique pour combattre l'anti-noirceur et réaliser la justice raciale.

‍

« Target Circle a permis à l'African Family Health Organization de fournir une aide critique et d'urgence pour répondre à la demande croissante des nouveaux immigrants à la ville de Philadelphie non couverts par d'autres sources de financement. À titre d'exemple, nous avons récemment accueilli 13 personnes venant d'un refuge qui avaient besoin d'une multitude de services pour les aider à répondre à leurs besoins immédiats et à trouver un plan d'autonomie. Nous avons pu utiliser une partie des fonds de Target Circle pour répondre à leurs besoins immédiats. Merci ! » – African Family Health Organization

‍

Chaque année, Target verse plus de 7 millions de dollars aux communautés locales, ayant amassé 26,9 millions de dollars à redistribuer par l'entremise des visiteurs de Target Circle et soutenu 5 500 OBNL en 2023.

‍

Affinité de mission

Target se concentre sur l'établissement de la stabilité financière et l'avancement de l'équité raciale. Elle vise également à soutenir des opportunités économiques durables pour les familles dans le besoin et offre une aide aux sinistrés et en cas de crise aux communautés.

‍

Autres programmes de dons

Great Gift Together : Partenariat des Fêtes entre des OBNL locaux et des magasins partout au pays pour offrir des articles essentiels et des cadeaux de Noël aux familles dans le besoin.

Target Circle : Les membres gagnent un vote à chaque visite dans un magasin Target qu'ils peuvent utiliser pour orienter les dons d'entreprise aux OBNL dans leur communauté. Les fonds sont attribués en fonction du pourcentage de votes reçus.

Cartes-cadeaux : Tout OBNL situé près d'un magasin Target peut demander des dons de cartes-cadeaux à ce magasin.

‍

Walmart et sa fondation privée ont versé plus de 1,7 milliard de dollars en 2023 en subventions en argent et en dons en biens. Ils disposent d'un excellent programme de subventions communautaires qui accorde des subventions allant de 250 $ à 5 000 $.

Le programme accepte les demandes trimestriellement, du 1er février au 31 décembre.

‍

Walmart dispose d'une initiative Spark Good qui permet aux organismes de bienfaisance de gérer des activités avec Walmart, comme :

Soumettre des demandes de subventions locales.

Demander un espace à l'extérieur des installations Walmart pour amasser des fonds.

Mobiliser les clients et les associés pour obtenir du soutien pour leur cause.

‍

En 2024, Walmart a versé 5 millions de dollars à Mercy's Growth dans le Nord-Ouest de l'Arkansas pour accroître l'accès et la qualité des soins de santé.

‍

« Le don généreux de la Fondation Walmart à la Fondation Mercy Health NWA est une étape importante vers l'objectif de Mercy d'améliorer les soins de santé dans le Nord-Ouest de l'Arkansas. Grâce à ce soutien, Mercy peut offrir de nouvelles procédures et de nouveaux traitements qui étaient auparavant hors de portée. Éliminer la nécessité pour nos patients de voyager loin de leurs proches en période de besoin est au cœur de notre expansion, et nous sommes reconnaissants envers la Fondation Walmart pour son soutien qui contribue à améliorer les soins de santé dans notre communauté. » – Ryan Gehrig, président de Mercy Arkansas

‍

Affinité de mission

La fondation soutient des OBNL dans trois domaines prioritaires :

Environnement

Personnes issues de minorités et à faible revenu

Soutien économique aux communautés locales

‍

Autres programmes de dons

Programme de subventions bénévoles : Ce programme accorde un minimum de 10 $ et un maximum de 1 000 $ aux OBNL où leurs employés font du bénévolat.

Développement communautaire : Soutien ciblé à diverses initiatives qui rassemblent des personnes de différentes communautés à travers les États-Unis.

Programme de dons du Nord-Ouest de l'Arkansas : Soutien aux organisations actives dans le Nord-Ouest de l'Arkansas qui contribuent à la capacité et aux possibilités à long terme de la région.

‍

Albertsons est l'un des plus grands détaillants en alimentation et en pharmacie aux États-Unis, avec un programme de dons communautaires remarquable. Elle offre des cartes de dons communautaires que les OBNL peuvent vendre pour amasser des fonds au profit de leur mission.

Les OBNL peuvent vendre leurs cartes prépayées à leur valeur nominale. Ils gagneront 5 % de ce que leurs donateurs paient chaque fois qu'ils utilisent la carte chez Albertsons et Safeway. Les donateurs peuvent recharger leurs cartes pour continuer à acheter et à soutenir leurs organismes de bienfaisance.

À la fin de 2024, Albertsons a versé 100 000 $ à des écoles et des OBNL des régions frontalières et offert des cartes-cadeaux gratuites pour célébrer l'ouverture de leur nouveau magasin. L'entreprise a choisi d'utiliser la célébration pour mettre en valeur son engagement communautaire et venir en aide aux personnes dans le besoin.

‍

« Nous sommes ravis de dévoiler ce beau magasin Albertsons entièrement rénové aux résidents d'Horizon City. Ce magasin Albertsons haut de gamme offrira aux clients la meilleure sélection d'aliments frais et une expérience mémorable à chaque visite. » – Carl Huntington, président de la Division Sud-Ouest chez Albertsons

‍

Affinité de mission

La Fondation Albertsons soutient les OBNL axés sur l'aide alimentaire et l'insécurité alimentaire à l'échelle nationale. À l'échelle communautaire, elle finance les organisations qui ont un impact sur la vie de leurs clients et de leurs employés.

‍

Autres programmes de dons

Campagne Nourishing Neighbors : Campagne de dons sur invitation seulement soutenant la lutte contre la faim et finançant des organisations — en particulier celles qui aident les quartiers qu'elles servent.

Collecte de dons en ligne : Une page de don en ligne permettant aux gens de faire un don à l'entreprise et de soutenir les banques alimentaires locales, les commissions scolaires et les organismes de bienfaisance.

‍

Conseils pour mobiliser les grandes entreprises philanthropiques

Comment approcher les entreprises pour obtenir des dons

Commencez par établir une relation plutôt que de simplement faire une demande. Faites vos recherches pour identifier les entreprises qui soutiennent déjà des causes similaires à la vôtre.

Examinez leur mission, leur historique de dons récents et leurs programmes d'engagement des employés. Lorsque vous trouvez une bonne correspondance, envoyez un message personnalisé mettant en valeur les valeurs communes. Montrez-leur l'impact que leur soutien peut avoir, et n'hésitez pas à demander une rencontre pour explorer davantage cet alignement. Considérez cela comme le lancement d'un partenariat, et non la présentation d'un produit.

Conseil de pro : Une introduction chaleureuse (par l'entremise d'un membre du conseil d'administration, d'un bénévole ou d'un contact commun) peut contribuer grandement à ouvrir des portes.

‍

‍

Comment obtenir une commandite d'entreprise

Les commandites d'entreprises fonctionnent mieux lorsque les deux parties en bénéficient.

‍

Voici quelques conseils :

Créez un dossier de commandite clair et convaincant décrivant ce que vous offrez (p. ex., visibilité de la marque, bonne volonté communautaire, occasions d'engagement des employés).

Proposez différents niveaux de commandite, chacun avec des avantages spécifiques, pour faciliter la décision de l'entreprise.

Soyez professionnel, mais laissez transparaître la personnalité de votre OBNL.

‍

Toutes les entreprises ne conviennent pas, et c'est normal. Réfléchissez à votre mission centrale et à votre audience, puis cherchez des marques ayant des valeurs, des marchés cibles ou des objectifs communautaires qui se recoupent avec les vôtres.

‍

Posez-vous ces questions :

Nos audiences se recoupent-elles ?

Leur stratégie de RSE (responsabilité sociale des entreprises) s'aligne-t-elle sur notre mission ?

Pouvons-nous créer ensemble une histoire qui semble authentique et porteuse d'impact ?

‍

Comment soumettre une demande de subvention

1. Cibler les bonnes subventions

Commencez par rechercher des bailleurs de fonds dont la mission, les priorités de financement et la portée géographique correspondent à votre travail. Explorez les fondations communautaires, les entreprises locales et les bases de données nationales de subventions.

‍Zeffy offre un outil de recherche de subventions entièrement gratuit qui élimine les tracas liés à la recherche d'occasions de financement. Grâce à une interface intuitive, toute organisation peut facilement rechercher des subventions en fonction de sa mission, de son emplacement et de son objectif.

Chaque dépense compte, et avec Zeffy, vous pouvez être assuré de ne jamais avoir à budgétiser des frais mensuels pour accéder à des outils qui facilitent votre quotidien.

‍

‍

2. Lire attentivement les lignes directrices

Avant de vous lancer, lisez attentivement les exigences de la subvention. Vérifiez l'admissibilité, les échéances, les limites de mots et ce que le programme finance ou non, afin de ne pas manquer un petit détail qui pourrait vous coûter l'occasion.

Il peut également être utile de comprendre le type de subvention que vous recherchez, comme une subvention opérationnelle, marketing ou de démarrage.

‍

3. Rassembler les documents clés

Gagnez du temps en préparant une trousse de subvention réutilisable. Les documents habituellement requis comprennent :

Énoncé de mission et de vision

Lettre de statut 501(c)(3) de l'IRS

Budget organisationnel

Budget de programme (si vous postulez pour une initiative spécifique)

Liste des membres du conseil d'administration

Le rapport annuel le plus récent ou le formulaire 990



‍

4. Raconter une histoire claire et convaincante

Utilisez la demande pour démontrer à la fois votre engagement et votre impact. Énoncez clairement le problème que vous abordez, comment votre travail le résout et les résultats que vous attendez. Utilisez des données et de vraies histoires d'impact pour donner vie à votre mission.

‍

5. Rendre les résultats mesurables

Les bailleurs de fonds souhaitent voir des résultats concrets. Décrivez comment vous mesurerez le succès en réfléchissant à :

Les années d'activité

Le nombre de personnes servies

Les résultats améliorés

Les systèmes transformés

‍

6. Suivre les instructions à la lettre

Respectez les limites de mots, le formatage et les directives de soumission. S'ils demandent trois résultats, donnez-en trois, pas cinq. Cela démontre votre respect du processus et votre souci du détail.

‍

‍

7. Soumettre tôt lorsque possible

Prévoyez du temps tampon pour gérer les problèmes techniques, les modifications de dernière minute ou les signatures requises. Une demande bâclée se remarque facilement — et pas de façon positive.

‍

8. Assurer un suivi avec gratitude et mises à jour

Si vous obtenez la subvention, envoyez une note de remerciement et informez le bailleur de fonds de vos progrès. Si votre demande est refusée, demandez (poliment) des commentaires et restez en contact au cas où ils financeraient votre prochain dossier.

‍

‍

En résumé — Les meilleures entreprises qui font des dons aux OBNL

Les programmes de dons d'entreprises offrent aux OBNL de nombreuses occasions d'obtenir du financement, des ressources et du soutien de la part d'entreprises socialement responsables.

En explorant les programmes de dons de ces 15 entreprises qui contribuent aux OBNL et au-delà, renseignez-vous sur leurs domaines d'intérêt, leurs critères d'admissibilité et leurs processus de demande pour maximiser vos chances de succès.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à Zeffy, un outil de collecte de fonds 100 % gratuit qui facilite la gestion du financement. Avec Zeffy, vous pouvez amasser des fonds directement dans votre compte sans frais de transaction.

‍

‍

‍

Questions fréquentes sur les entreprises qui font des dons aux OBNL

‍

Quelles entreprises ont fait le plus de dons à des organismes de bienfaisance ? Microsoft, Google, Starbucks et Ben & Jerry's comptent parmi les entreprises les plus généreuses qui font des dons aux OBNL. En fait, la plupart des entreprises réservent aujourd'hui un pour cent ou plus de leurs bénéfices aux dons d'entreprise. Elles disposent également de programmes de philanthropie d'entreprise spécifiques.

Ceux-ci comprennent les subventions bénévoles et le jumelage de dons des employés pour soutenir divers organismes de bienfaisance.

‍

Pourquoi les entreprises font-elles des dons aux organismes de bienfaisance ? Le don d'entreprise est la meilleure façon pour une entreprise de montrer au public, aux employés et aux autres parties prenantes qu'elle est une entreprise qui se soucie de la communauté et en qui on peut avoir confiance.

Les entreprises ont un ensemble de valeurs fondamentales qui guident leurs activités. Faire des dons aux OBNL qui y correspondent peut aider les entreprises à démontrer leur engagement envers ces principes. En s'impliquant dans des causes caritatives, elles laissent un impact tangible et durable dans la communauté.

Enfin, les dons de bienfaisance sont déductibles d'impôts, ce qui peut contribuer à réduire le fardeau fiscal d'une entreprise.

‍

Comment inciter les entreprises locales à faire des dons ? Suivez les étapes suivantes pour rejoindre les entreprises locales et celles qui font des dons aux OBNL : Commencez par faire des recherches dans votre localité et dressez une liste de partenaires potentiels. Cherchez des entreprises qui partagent votre mission et vos valeurs. Créez un argumentaire convaincant qui leur montre les avantages de soutenir votre OBNL. Mettez en valeur ce que votre organisme de bienfaisance apporte à leur entreprise. Cela pourrait inclure la bonne volonté communautaire, une visibilité accrue ou des occasions de marketing direct. Définissez un accord mutuellement bénéfique qui précise les responsabilités et les attentes des deux parties. Lors de la négociation, essayez d'être flexible et ouvert à leurs besoins ou suggestions. Une fois que vous avez obtenu les dons d'entreprise, reconnaissez et appréciez leur soutien en les remerciant. Apprenez en détail comment obtenir des commandites d'entreprises

‍

Quels autres types de soutien les entreprises offrent-elles ? Outre les dons d'entreprise, de nombreuses entreprises redonnent d'une façon qui leur est propre. Certaines peuvent offrir leurs produits et services pour soutenir la société. Par exemple, Publix fait don de poulet de charcuterie excédentaire aux banques alimentaires communautaires.

D'autres entreprises s'associent à des commerces locaux ou à des groupes de jeunes pour offrir de la formation et des programmes d'éducation pour les jeunes. Le programme P-TECH d'IBM est un modèle d'éducation publique qui cible les élèves du secondaire issus de milieux défavorisés et les aide à se bâtir une carrière en STIM.

‍