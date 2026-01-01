32auctions and BiddingOwl help you run silent auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
32auctions VS Bidding Owl
💯
32auctions and BiddingOwl take 5% plus card fees from every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
🔁
32auctions and BiddingOwl only handle auctions. Zeffy lets you run auctions, raffles, donations, and ticket sales all in one platform without juggling multiple tools.
🆘
32auctions and BiddingOwl limit support to business hours. Zeffy offers unlimited support whenever you need help setting up your fundraising events.
With Zeffy, your nonprofit keeps 100% of every dollar raised. While 32auctions and BiddingOwl take 5% plus card fees from winning bids, Zeffy covers all costs through optional donor contributions, meaning more money stays with your cause.
Zeffy grows with your fundraising needs beyond auctions. Run donation drives, sell event tickets, manage raffles, and operate an online store all in one place. Auction-only platforms leave you juggling multiple tools and fees.
Zeffy offers 100% free fundraising tools including auctions, donations, ticketing, and more. Unlike 32auctions and BiddingOwl that charge 5% plus card fees on winning bids, Zeffy keeps every dollar for your cause with optional donor contributions covering costs.
Yes! While 32auctions and BiddingOwl only handle auctions, Zeffy provides a complete fundraising suite. Run auctions, sell event tickets, collect donations, manage raffles, and operate an online store all from one platform without switching between tools.
Zeffy provides unlimited email support and comprehensive help resources at no cost. Unlike 32auctions and BiddingOwl that limit support to business hours, our team helps nonprofits succeed with personalized guidance whenever you need it.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
