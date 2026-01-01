32auctions and CharityAuctionsToday help you run online silent auctions, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
32auctions VS Charity Auctions Today
💯
32auctions and CharityAuctionsToday take 5% of every winning bid plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
🕒
32auctions and CharityAuctionsToday limit support to business hours with 24-48 hour response times. Zeffy offers unlimited support whenever you need help.
🧰
32auctions and CharityAuctionsToday only handle auctions. Zeffy lets you run auctions, raffles, sell tickets, collect donations, and manage donors all in one platform.
Zeffy offers 100% free fundraising with no platform fees, unlike auction platforms that charge 2.9-5% plus card fees. You get auctions plus donations, events, and peer-to-peer campaigns all in one place.
Yes! While auction platforms only do auctions, Zeffy gives you a complete fundraising toolkit: online donations, event ticketing, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns with zero fees.
Zeffy provides unlimited email and chat support whenever you need help, not just business hours. Plus, you get access to our help center, webinars, and community resources at no extra cost.
Auction platforms like 32auctions and CharityAuctionsToday charge 2.9-5% platform fees plus card processing fees on every winning bid. With Zeffy, you keep 100% of what you raise with zero platform fees.
Most auction platforms only do auctions, leaving you scrambling for other tools when you need donations, events, or memberships. Zeffy gives you everything in one place with zero fees across all fundraising types.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript