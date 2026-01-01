32auctions and Silent Auction Pro help you run online silent auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
32auctions VS Silent Auction Pro
💸
32auctions takes 5% and Silent Auction Pro takes 7.9% of every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your gala auction actually raises money for your mission.
🤝
32auctions and Silent Auction Pro limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited support whenever you need help setting up your event.
🎟️
32auctions and Silent Auction Pro only handle auctions. Zeffy lets you sell tickets, run raffles, accept donations, and manage your auction all in one place.
Zeffy offers 100% free fundraising tools including auctions, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns. Unlike 32auctions' 5% fees plus card processing costs, you keep every dollar raised while getting a complete fundraising platform.
While Silent Auction Pro charges 7.9% fees on winning bids, Zeffy's auction tools are completely free. Plus, you get donor management, email marketing, and other fundraising tools in one platform instead of needing separate software.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy provides donations, ticketing, memberships, peer-to-peer campaigns, and donor management tools. Run all your fundraising activities from one free platform instead of paying for multiple tools.
With auction platforms charging 5-7.9% fees plus card processing costs, a $10,000 auction could cost you $800+ in fees. Zeffy's zero-fee platform means you keep that money for your mission instead.
Unlike auction-only platforms that limit your donor data, Zeffy gives you complete donor profiles and contact management. Build lasting relationships beyond single auction events with integrated email tools and donation tracking.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript