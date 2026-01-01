Bluefire Giving

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Recurring/Monthly Donations
Suggested Levels & Custom Donation Amounts Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Custom Forms Builder
Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Mobile‑Friendly Donation Experience - Not supported by ActBlue or Bluefire Giving
Embeddable donation forms Embeddable donation forms
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets - ActBlue supports, Bluefire Giving does not
Secure Payment Secure Payment Processing

Pricing
ActBlue: 4% - 4% card fees per gift
Bluefire Giving: N/A - No pricing information available
Processing fees
ActBlue: 3.95% per contribution (standard); 3.7% + $0.23 per transaction for groups with Stripe merchant accounts
Bluefire Giving: 2.60% + $0.42 per transaction; 1.00% + $0.42 per transaction for e-check (ACH)
Platform fees
ActBlue: $0 - No platform fees; ActBlue is free to use, though they ask donors for optional tips
Bluefire Giving: N/A - Not explicitly stated (may be included in processing fees)
Monthly fees
ActBlue: $0 - No monthly fees, no setup fees, no maintenance fees
Bluefire Giving: $49/month subscription + $10/month minimum
Value for money
ActBlue: 2.1
Bluefire Giving: N/A

Features
ActBlue: 2.1/5 - Steep learning curve. Donation-only tool with limited nonprofit features and high setup complexity. ActBlue: 2.1/5 - Steep learning curve. Donation-only tool with limited nonprofit features and high setup complexity.
Bluefire Giving: N/A - Basic donation processor. Bluefire Giving: N/A - Basic donation processor. Requires multiple integrations for ticketing, auctions, and email marketing.
Donations
ActBlue: Processes donations with fees ranging from 3.95% to 4.95% per transaction
Bluefire Giving: Bluefire Giving focuses on donation processing with customizable forms and recurring giving options, but charges processing fees on every transaction.
Ticketing
ActBlue: ActBlue doesn't provide event ticketing - it's built specifically for donation processing only
Bluefire Giving: Bluefire Giving doesn't offer event ticketing functionality. Bluefire Giving: Bluefire Giving doesn't offer event ticketing functionality. You'd need separate ticketing software to sell and manage event tickets.
Peer-to-Peer Fundraising
ActBlue: Limited peer-to-peer options, mainly designed for political campaigns rather than nonprofits
Bluefire Giving: Bluefire Giving offers basic peer-to-peer fundraising tools, allowing supporters to create personal fundraising pages for your campaigns.
Auctions
ActBlue: ActBlue doesn't offer auction tools - you'll need a separate platform to run fundraising auctions
Bluefire Giving: Bluefire Giving doesn't offer auction functionality. Bluefire Giving: Bluefire Giving doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual integration to manage bidders and payments.
Raffles
ActBlue: No raffle management tools available - you'd need to use another platform for fundraising raffles
Bluefire Giving: Bluefire Giving doesn't support raffle ticket sales or management. Bluefire Giving: Bluefire Giving doesn't support raffle ticket sales or management. You'd need additional software to run raffles and track entries.
Online store
ActBlue: No built-in online store features - focuses solely on political donation processing
Bluefire Giving: Bluefire Giving doesn't include e-commerce capabilities. Bluefire Giving: Bluefire Giving doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate online store software to sell merchandise or products.
Memberships
ActBlue: ActBlue doesn't offer membership management features. ActBlue: ActBlue doesn't offer membership management features. You'd need separate software to handle recurring memberships and member communications.
Bluefire Giving: Limited membership tools - basic recurring donation setup without dedicated membership management features
Donor Management/CRM
ActBlue: Basic donor data collection and export capabilities, but lacks comprehensive CRM features for relationship management and donor engagement tracking.
Bluefire Giving: Basic donor data collection and reporting - limited CRM functionality for relationship management
Emails & Newsletter
ActBlue: No built-in email marketing tools. ActBlue: No built-in email marketing tools. You'll need to integrate with third-party platforms and manage donor communications separately.
Bluefire Giving: No built-in email marketing - requires integration with separate email platforms for donor communication
Payment Processing
ActBlue: Processes donations with fees ranging from 3.95% to 4.95% per transaction, plus additional costs for premium features and support.
Bluefire Giving: Processes donations with fees ranging from 3.95% to 4.95% per transaction, plus additional costs for premium features and support.

Payment methods
ActBlue: Credit cards and digital wallets only. No ACH or mobile payments
Bluefire Giving: Credit cards and digital wallets only. No ACH or mobile payments
Credit Card Payments
ActBlue: Supported - Processes credit card donations with secure payment handling for campaigns and nonprofits
Bluefire Giving: Supported - Accepts major credit cards with processing fees charged to donors or nonprofits
Apple Pay & Google Pay
ActBlue: Supported - Offers digital wallet payment options for faster donor checkout experience
Bluefire Giving: Supported - Offers digital wallet payments for donor convenience
ACH / Bank Transfers
ActBlue: Not supported - ActBlue focuses on credit card processing for political campaigns and nonprofits
Bluefire Giving: Not supported - Bluefire Giving focuses on credit card processing only
Tap to Pay App
ActBlue: Not supported - ActBlue is web-based platform without mobile point-of-sale capabilities
Bluefire Giving: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available

Customer Support
ActBlue: 2.1/5
Bluefire Giving: N/A Unlimited Support
ActBlue: ActBlue provides tiered support based on campaign size and donation volume
Bluefire Giving: Bluefire Giving provides limited support during standard business hours with response delays
Phone Support / Office Hours Phone Support / Office Hours
ActBlue: ActBlue offers phone support during business hours for registered campaigns and organizations
Bluefire Giving: Bluefire Giving offers phone support during regular business hours for urgent technical issues
Webinars Webinars
ActBlue: ActBlue offers occasional training sessions for campaign fundraising best practices
Bluefire Giving: Bluefire Giving provides occasional training webinars for platform features and best practices
Help Center
ActBlue: ActBlue maintains a comprehensive help center with guides and FAQs for donors and campaigns ActBlue: ActBlue maintains a comprehensive help center with guides and FAQs for donors and campaigns
Bluefire Giving: Bluefire Giving maintains a help center with articles and guides for common platform questions
Email
ActBlue: ActBlue provides email support with response times varying by issue complexity ActBlue: ActBlue provides email support with response times varying by issue complexity
Bluefire Giving: Bluefire Giving offers email support during business hours for technical issues and account questions
Nonprofit-Focused Support Team
ActBlue: Support varies by campaign size with phone help during business hours ActBlue: Support varies by campaign size with phone help during business hours for registered users
Bluefire Giving: Limited business-hours support with delays and phone access for urgent technical issues only