ActBlue and CAF both offer donation processing, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides the same donation tools with zero fees — no platform charges, no processing costs — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Charities Aid Foundation (CAF)
ActBlue and CAF charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission instead of platform costs.
ActBlue and CAF require multiple platforms for events and sales. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores in one system.
ActBlue and CAF offer basic donor data collection. Zeffy provides donor management tools and email templates to nurture relationships.
ActBlue charges 4% fees and CAF charges 4% plus card fees on every donation. Zeffy operates on voluntary contributions from donors, so 100% of donations reach your cause without any platform fees.
ActBlue only handles donations and CAF focuses on grants. Zeffy gives you donations, events, memberships, online stores, and raffles in one free platform - no juggling multiple tools or paying separate fees.
ActBlue charges 4% fees on every donation, reducing funds for your cause. Zeffy is 100% free with no platform fees, so every dollar donated goes directly to your nonprofit's mission.
CAF charges transaction fees and offers tiered support based on donation volume. Zeffy provides unlimited free support and zero fees, making it perfect for small nonprofits with limited budgets.
Yes! While ActBlue and CAF focus only on donations, Zeffy offers event ticketing, online stores, raffles, auctions, and memberships - all completely free for nonprofits.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
