ActBlue and Cheddar Up both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Cheddar Up
ActBlue charges 4% per gift and Cheddar Up adds processing fees to every transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ActBlue only handles political donations and Cheddar Up lacks auction and raffle management. Zeffy includes everything you need for events, campaigns, and ongoing donor stewardship.
ActBlue limits support by account type and Cheddar Up only offers business hours help. Zeffy provides unlimited support whenever you need it, because your mission doesn't wait.
ActBlue charges 4% fees per donation and focuses on political campaigns, not nonprofits. Zeffy offers 100% free fundraising tools built specifically for nonprofits, so every dollar donated goes directly to your cause.
Unlike ActBlue's limited political campaign support or Cheddar Up's event organizer focus, Zeffy provides unlimited email and phone support designed specifically for nonprofit teams during regular business hours.
Zeffy includes peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and donor management in one platform. ActBlue only handles basic donations, while Cheddar Up lacks nonprofit-specific tools like recurring giving.
ActBlue charges 4% fees per donation while Cheddar Up adds card fees plus monthly charges. Zeffy is 100% free with no transaction fees, so your nonprofit keeps every dollar donated to your cause.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns in one free platform. ActBlue only handles basic donations, and Cheddar Up lacks nonprofit tools like donor management.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
