ActBlue and Network for Good both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Network for Good
ActBlue and Network for Good charge 3-5% in fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ActBlue and Network for Good require multiple platforms for events, raffles, and stores. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, and more in one system.
ActBlue and Network for Good limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to every nonprofit, no matter your size.
Zeffy is 100% free for nonprofits. While ActBlue charges 4% per gift and Network for Good takes 3-5% in fees, Zeffy keeps every dollar for your cause. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers unlimited support to all nonprofits at no cost. Unlike Network for Good's tiered support or ActBlue's limited assistance, every Zeffy user gets the same level of help through email, live chat, and phone.
Yes, Zeffy is an all-in-one platform. Beyond donations, you get event ticketing, online stores, raffles, auctions, memberships, and peer-to-peer fundraising. All free, unlike competitors that require separate tools.
Zeffy is the only platform that's 100% free for nonprofits. You get donations, events, memberships, raffles, and more in one place. No monthly fees, no transaction costs - just more money for your mission.
ActBlue charges 4% per gift, Network for Good takes $100-$400 monthly plus 3-5% fees. Zeffy costs nothing. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but every donation dollar goes to your cause.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
