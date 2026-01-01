ActBlue serves political campaigns and some nonprofits, while RebelGive focuses on churches — but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees, so every dollar goes directly to your mission whether you're a nonprofit, church, or community organization.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Rebel Give
ActBlue takes 4% plus fees and RebelGive charges processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ActBlue only handles political donations and RebelGive focuses on basic giving. Zeffy offers donations, events, raffles, memberships, and stores all in one platform.
ActBlue limits support by account tier and RebelGive restricts phone calls to higher plans. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization.
ActBlue charges 4% per donation and only serves political campaigns. RebelGive costs $49/month plus fees. Zeffy is 100% free for all nonprofits with donors covering costs through voluntary contributions.
ActBlue takes $400 from every $10,000 raised, while RebelGive charges monthly fees plus processing costs. With Zeffy, your nonprofit keeps every dollar donated since there are no platform fees or monthly charges.
ActBlue charges 3.95% + $0.15 per transaction and only serves Democratic campaigns. Zeffy is 100% free for all nonprofits, keeping every dollar of your donations while serving organizations across all causes and missions.
RebelGive charges processing fees and limits support by plan tier. Zeffy offers completely free donation processing with unlimited support for all users, plus comprehensive fundraising tools like auctions and events.
Unlike ActBlue and RebelGive which only process donations, Zeffy provides a complete fundraising platform including event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores - all at zero cost to your organization.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
