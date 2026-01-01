ActBlue and TotalGiving both offer donation tools, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides the same fundraising features — donation forms, recurring giving, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Act Blue VS Totalgiving
🛡️
ActBlue and Totalgiving charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire gift goes to your mission instead of platform costs.
🧰
ActBlue and Totalgiving require multiple tools for events, raffles, and stores. Zeffy includes everything in one platform for complete fundraising.
🤝
ActBlue and Totalgiving offer limited support during peak times. Zeffy provides unlimited email and phone support whenever you need help.
ActBlue charges 3.95% + $0.15 per transaction, which adds up fast for small nonprofits. Zeffy is 100% free with no platform fees, so every dollar donated goes directly to your cause.
TotalGiving limits phone support to premium accounts only and has restricted features. Zeffy offers unlimited support for all users plus comprehensive tools for events, memberships, and stores at zero cost.
ActBlue only processes political donations and lacks event tools, stores, or membership features. Zeffy provides a complete fundraising suite including ticketing, auctions, raffles, and online stores for free.
ActBlue charges 3.95% + $0.15 per transaction and only handles political donations. Zeffy is 100% free for all nonprofits and includes events, stores, and memberships in one platform.
ActBlue limits support during busy periods, and TotalGiving restricts phone support to premium accounts. Zeffy provides unlimited email and phone support for all users at no cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
