AirAuctioneer and Auctria help you run auction fundraisers, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Airauctioneer VS Auctria
💯
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, while Auctria takes platform cuts on winning bids. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
💬
Airauctioneer and Auctria limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help setting up your auction.
💳
Airauctioneer and Auctria only accept credit cards for auction payments. Zeffy processes credit cards, ACH payments, Apple Pay, and Google Pay for maximum donor convenience.
Zeffy offers zero platform fees on all fundraising activities, while auction platforms charge $1.25 per item plus card fees. You keep 100% of donations raised, giving your cause more impact per dollar.
Yes. While auction platforms only focus on bidding events, Zeffy supports auctions, raffles, donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores all in one platform without any fees.
Zeffy provides comprehensive donor relationship tools across all fundraising activities. Auction platforms only track bidder data, missing opportunities to build lasting relationships with supporters.
Auction platforms charge $1.25 per item plus card fees, or take platform cuts on winning bids. Zeffy charges zero platform fees on all fundraising, so your nonprofit keeps 100% of what supporters give.
You own all your donor information and can build lasting relationships across all fundraising activities. Auction platforms only track bidder data from events, limiting your ability to engage supporters year-round.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
