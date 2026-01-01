AirAuctioneer and BiddingForGood help you run online auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Airauctioneer VS Biddingforgood
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, while Biddingforgood takes $595 yearly plus 9% of winning bids. Zeffy charges zero fees.
Airauctioneer and Biddingforgood limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Airauctioneer and Biddingforgood only handle auctions. Zeffy includes raffles, donations, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns.
Zeffy offers 100% free fundraising tools including auctions, donations, ticketing, and more. Unlike auction-only platforms that charge $1.25 per item plus fees or $595 annually plus 9% on bids, Zeffy keeps every dollar you raise while providing a complete fundraising solution.
Yes! While Airauctioneer and Biddingforgood only focus on auctions, Zeffy provides donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, memberships, raffles, and online stores. You get everything in one platform without paying multiple vendors or managing separate systems.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during business hours at no cost. Auction platforms limit support to business hours with varying response times by plan level, often charging extra for premium support access.
Auction platforms charge $1.25 per item plus card fees, or $595 annually plus 9% on winning bids. With Zeffy's 100% free platform, a nonprofit raising $10,000 through auctions keeps the full amount instead of losing $900+ to fees.
Zeffy makes switching simple with data import tools and dedicated support. Unlike auction-only platforms, you'll have a complete donor management system that tracks all giving history across auctions, donations, and events in one place.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
