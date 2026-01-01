Airauctioneer and Jumblebee help you run online auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Airauctioneer VS Jumblebee
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, and Jumblebee takes 5% plus VAT plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
Airauctioneer and Jumblebee only handle auctions, forcing you to juggle multiple platforms for donations, raffles, and events. Zeffy handles everything in one place.
Airauctioneer and Jumblebee limit support hours and charge extra for phone help. Zeffy provides unlimited email support and free training webinars for all users.
Zeffy offers zero fees on all fundraising tools, while auction platforms charge $1.25 per item plus card fees or 5% plus fees. You keep 100% of donations raised through auctions, raffles, events, and more on one platform.
Yes. Unlike auction-only platforms, Zeffy provides auctions, raffles, event ticketing, donation forms, peer-to-peer campaigns, and online stores in one place. No need for multiple tools that create donor confusion.
Auction platforms charge fees that reduce your fundraising revenue. Zeffy operates on zero fees with donors having the option to leave a voluntary contribution. You keep every dollar raised for your cause.
Auction platforms like Airauctioneer charge $1.25 per item plus card fees, while Jumblebee takes 5% plus VAT and card fees. Zeffy operates on zero fees, so you keep 100% of what you raise through auctions.
Unlike auction-only platforms, Zeffy gives you auctions, donations, event tickets, raffles, and online stores in one place. No juggling multiple tools or confusing donors with different checkout experiences.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
