AirAuctioneer and ReadySetAuction help you run silent and live auctions, but they charge platform fees and processing costs that reduce your fundraising proceeds. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Airauctioneer VS Ready Set Auction
💯
Airauctioneer charges $1.25 per item plus card fees, while ReadySetAuction takes annual fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
🧩
Airauctioneer and ReadySetAuction only handle auctions, forcing you to juggle multiple platforms for donations, raffles, and events. Zeffy handles everything your nonprofit needs.
🤝
Airauctioneer and ReadySetAuction limit support to business hours and premium tiers. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed.
Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, no per-item charges, no annual costs. Unlike auction platforms that charge $1.25 per item plus processing fees, Zeffy lets you keep 100% of what you raise. Plus, you get auctions AND donations, events, raffles, and more in one platform.
Yes! While auction platforms only do auctions, Zeffy gives you everything you need: auctions, donation forms, event ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and membership management. You won't need multiple tools or platforms - everything works together seamlessly.
You'll save thousands. If you raise $10,000 through auctions, platforms like Airauctioneer charge $1.25 per item plus 3% processing fees. With 50 items, that's $362+ in fees. Zeffy charges $0 - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy is completely free - no per-item fees, no annual costs, no platform charges. Auction platforms charge $1.25 per item plus processing fees or annual fees that cut into your fundraising. With Zeffy, you keep 100% of what you raise.
Unlike auction-only platforms, Zeffy gives you everything in one place: auctions, donation forms, event tickets, raffles, and peer-to-peer campaigns. You won't juggle multiple tools or pay for separate platforms - everything works together seamlessly.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
