Anedot and CAF both help nonprofits collect donations, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — no platform fees, no processing fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anedot VS Charities Aid Foundation (CAF)
Anedot charges 3.3% + 30¢ per gift and CAF takes transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
Anedot lacks auctions, raffles, and stores. CAF requires separate software for events and memberships. Zeffy includes everything you need.
Anedot and CAF limit support to business hours with delays. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors, not mandatory fees. This means 100% of donations reach your cause, while Anedot takes fees from every gift.
Zeffy includes ticketing, online stores, raffles, auctions, and memberships in one platform. CAF only handles donations, forcing you to juggle multiple tools and vendors.
Zeffy charges zero fees on donations, while Anedot takes 3.3% + 30¢ from every gift. This means more money goes directly to your cause instead of payment processing fees.
Zeffy provides unlimited support to all users, while CAF restricts support based on account type. You get help when you need it, not just during business hours.
Yes, Zeffy offers event ticketing, online stores, raffles, auctions, and memberships all in one platform. Anedot and CAF focus mainly on donations, requiring multiple tools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we'd need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
