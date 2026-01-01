AngeLink and Spacehive help you crowdfund community projects, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS Spacehive
AngeLink charges 2.9% + 30¢ per gift while Spacehive takes 7.5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
AngeLink and Spacehive only handle crowdfunding campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, events, and ongoing donations in one platform.
AngeLink provides limited support with delays, while Spacehive offers basic email help. Zeffy gives unlimited support with real people.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get comprehensive fundraising tools including donations, events, memberships, and auctions - all with zero fees. Crowdfunding platforms charge 2.9-7.5% fees and lack essential nonprofit features like donor management and recurring giving.
Zeffy charges zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our mission. AngeLink takes 2.9% + 30¢ per transaction, while Spacehive charges 7.5% plus card fees. For a $1,000 donation, you'd lose $29-75 with other platforms but keep every dollar with Zeffy.
No. Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns and lack essential nonprofit tools. Zeffy provides integrated donor management, recurring donations, event ticketing, membership management, online stores, and auctions - everything your nonprofit needs in one platform.
Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofits. You get live chat, phone calls, and dedicated help whenever you need it. AngeLink offers limited business-hours support, while Spacehive only provides basic email help.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns, not ongoing nonprofit operations. They lack donor management, recurring giving, event tools, and membership features. Plus, they charge 2.9-7.5% fees that eat into your mission funding.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
