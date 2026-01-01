AngeLink and WhyDonate help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
AngeLink VS Whydonate
AngeLink takes 2.9% + 30¢ per donation and Whydonate charges 2.9% + €0.25 plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
AngeLink lacks auctions and ticketing while Whydonate has no raffles or events. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores in one platform.
AngeLink offers limited support with delays and Whydonate varies response times by plan. Zeffy provides unlimited support with real humans ready to help your nonprofit succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero platform fees on all donations, plus integrated tools for events, memberships, and auctions that crowdfunding platforms don't offer.
AngeLink charges 2.9% + 30¢ per donation, and Whydonate takes card fees plus tips. Zeffy charges zero platform fees. Donors can leave a voluntary contribution, but 100% of donations reach your cause.
Yes. While AngeLink and Whydonate focus mainly on donation campaigns, Zeffy offers event ticketing, membership management, online stores, auctions, and raffles all in one platform designed for nonprofits.
Zeffy offers unlimited support with real people who understand nonprofits. AngeLink and Whydonate provide limited support with delays during busy times and phone support only during business hours.
Crowdfunding platforms focus on one-time campaigns. Zeffy handles your entire nonprofit operation with zero fees on donations, events, memberships, and stores all in one place built specifically for organizations like yours.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
