Auctria and ReadySetAuction help you run fundraising auctions, but both charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Auctria VS Ready Set Auction
💰
Auctria and ReadySetAuction take fees from every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
🧰
Auctria and ReadySetAuction only handle auctions. Zeffy includes donations, raffles, memberships, and events in one platform built for nonprofits.
💬
Auctria and ReadySetAuction limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help your fundraising succeed.
Zeffy gives you 100% of your donations with zero platform fees, while auction platforms charge 2.9% + $0.30 per transaction plus platform cuts. You get complete fundraising tools beyond just auctions - donations, memberships, events, and peer-to-peer campaigns all in one place.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy supports year-round fundraising with donation campaigns, membership management, event ticketing, online stores, and peer-to-peer fundraising. You won't need multiple tools or pay separate fees for different fundraising activities.
Zeffy includes full donor CRM and email marketing tools to build lasting relationships, while auction platforms only track bidders during events. You can send newsletters, manage donor communications, and track giving history all without additional costs or third-party tools.
Zeffy charges zero platform fees - you keep 100% of donations. Auction platforms charge 2.9% + $0.30 per transaction plus annual fees or platform cuts on winning bids. For a $10,000 fundraiser, you'd pay $320+ in fees with auction platforms but $0 with Zeffy.
Zeffy grows with your organization. Start with auctions, then add donation campaigns, membership management, event ticketing, and peer-to-peer fundraising - all on one platform with zero fees. Auction platforms limit you to events only, forcing costly tool switching.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
