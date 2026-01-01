BetterWorld asks donors to cover 2.9% + $0.30 fees. CauseVox charges $250/month plus 4.5% platform fees — $4,500 gone on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS CauseVox
🆓
BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, and CauseVox charges $95–$250/month to unlock full features. Zeffy covers all fees so you keep 100% of every donation, ticket sale, and raffle entry — no subscriptions, no paywalls, no fine print.
🎁
BetterWorld passes card fees to donors unless they opt in to cover costs, and CauseVox charges 2.2–2.9% + $0.30 per transaction on top of monthly fees. Zeffy covers all processing fees so your supporters give what they intend, and you never lose a dollar to platform costs.
🎟️
BetterWorld locks raffles and stores behind paid plans, and CauseVox requires $95/month to access ticketing and full donor tools. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, CRM, and email campaigns at zero cost — so you can fundraise all year without upgrading.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and online stores at zero cost. BetterWorld and CauseVox lock key features behind paid plans, so you pay monthly fees before raising a dollar.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor logins. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and CauseVox only accepts cards, limiting your donors' giving options.
Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours via chat, email, and phone at no cost. BetterWorld and CauseVox limit support by plan tier, with full help requiring paid subscriptions.
Yes. Zeffy includes online stores, raffles, and auctions at zero cost. BetterWorld locks these behind paid subscriptions, and CauseVox doesn't offer them at all.
Never. Zeffy covers all processing fees so you keep 100% of donations. BetterWorld and CauseVox charge 2.9% processing fees that come out of your fundraising.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
