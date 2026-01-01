BetterWorld shifts fee burden to donors at checkout. Donorbox takes 2.95% from every donation. Both cost nonprofits money — $295 lost on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS Donorbox
🎟️
BetterWorld locks raffles behind paid plans and Donorbox doesn't offer raffle tools at all. Zeffy gives you compliant online raffles with ticket tracking and winner selection at zero cost.
❤️
BetterWorld asks donors to cover processing fees and Donorbox takes 2.95% per transaction. Zeffy covers all fees so 100% of every raffle ticket sale goes straight to your cause.
🚀
BetterWorld requires paid subscriptions for full features and Donorbox hides tools behind paywalls. Zeffy gives you raffles, donations, ticketing, and CRM in one place for free.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and online stores right away. BetterWorld and Donorbox lock these tools behind paid subscriptions, forcing you to upgrade or use separate platforms.
No. Zeffy accepts all payment types without donor logins or fee calculations. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and Donorbox asks donors to cover processing fees at checkout.
Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours via email, chat, and phone. BetterWorld's support isn't nonprofit-specific, and Donorbox has 24-48 hour email delays during peak giving seasons.
BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, while Donorbox takes 2.95% plus card fees from every donation. Zeffy covers all fees so you keep 100%.
Yes. Zeffy includes online stores and auctions at zero cost. BetterWorld locks stores behind paid plans, and Donorbox requires third-party integrations for both.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript