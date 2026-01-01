BetterWorld asks donors to cover 2.9% + $0.30 fees. Flipcause charges $125/month plus 6.9% — $6,900 on every $10,000 raised plus subscription costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS Flipcause
🔒
Flipcause starts at $125/month and BetterWorld requires paid plans for raffles, ticketing, and stores. Zeffy gives you every fundraising tool from day one with zero subscription fees or paywalls.
🙅
Flipcause asks donors to cover 6.9% + 30¢ per transaction, and BetterWorld passes card fees to supporters. Zeffy covers all processing costs so 100% of every donation goes to your mission.
🤝
Flipcause limits support to paid plans starting at $99/month, and BetterWorld's help center prioritizes corporate clients. Zeffy gives every nonprofit free, unlimited support from fundraising experts who respond in 2–6 hours.
Yes. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns from day one with zero fees. BetterWorld and Flipcause lock most tools behind paid plans, so you'd pay monthly subscriptions just to access basic features.
Never. Zeffy covers all processing costs so donors give exactly what they intend. BetterWorld asks donors to cover 2.9% + 30¢ fees, and Flipcause charges 6.9% + card fees per gift, reducing what reaches your mission.
Absolutely. Zeffy's nonprofit experts help every organization for free via chat, email, and phone. BetterWorld's support isn't nonprofit-focused, and Flipcause limits help to paid plans starting at $99/month.
Yes. Zeffy's tap-to-pay app turns any phone into a payment terminal with zero fees. BetterWorld and Flipcause require separate hardware for events, adding costs and complexity to your fundraising.
Never. Zeffy gives you auctions, memberships, stores, and every fundraising tool forever at no cost. BetterWorld and Flipcause lock essential features behind paid plans, limiting what you can do without upgrading.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
