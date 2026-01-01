BetterWorld asks donors to pay extra at checkout. GiveBrite takes 5% from every donation — $500 gone on every $10,000 raised. Both charge fees that eat into your mission funding.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS GiveBrite
🔒
BetterWorld locks raffles and ticketing behind paid plans, and GiveBrite takes 5% unless you pay £9.99/month. Zeffy includes every fundraising tool at zero cost, so you can launch any campaign without losing a dollar.
🤝
GiveBrite's free tier skims 5% from every donation, and BetterWorld asks donors to cover card fees at checkout. Zeffy covers all processing costs so supporters give what they intend and you keep 100%.
🎟️
BetterWorld requires paid subscriptions for raffles and stores, and GiveBrite limits peer-to-peer and auctions to higher tiers. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, CRM, and email in one place with no fees or paywalls.
Yes. Zeffy includes donations, events, ticketing, raffles, auctions, and memberships at zero cost. BetterWorld and GiveBrite lock most features behind paid plans, forcing you to upgrade or pay monthly fees to access the tools you need.
No. Zeffy accepts all payment types without donor logins and covers all processing fees. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and GiveBrite takes 5% unless you pay £9.99/month to avoid it.
Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours via email, chat, and phone at no cost. Both BetterWorld and GiveBrite offer limited support with unclear response times and no dedicated nonprofit teams.
Yes. Zeffy's tap to pay app lets anyone on your team take payments from their phone at events or galas. BetterWorld and GiveBrite require separate hardware setups for in-person donations.
Never. Zeffy covers all fees so you keep 100% of donations without any monthly bills. GiveBrite takes 5% unless you pay £9.99/month, and BetterWorld charges processing fees at checkout.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
