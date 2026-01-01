BetterWorld asks donors to pay processing fees at checkout. GiveCampus takes 5% plus processing costs. Small nonprofits lose $5,000-$8,000 on every $100,000 raised with these platforms.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS GiveCampus
🎟️
BetterWorld takes 2.9% + $0.30 per ticket and locks raffles behind paid plans. GiveCampus charges 5% platform fees plus processing costs and doesn't offer raffle tools at all. Zeffy covers all fees so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of ticket sales for your mission.
🧰
BetterWorld requires paid subscriptions for raffle features and GiveCampus focuses only on peer-to-peer campaigns. Zeffy gives you raffle ticket sales, donation forms, event ticketing, auctions, memberships, and donor management in one place at zero cost.
🚀
BetterWorld's support structure isn't clear and GiveCampus is built for universities with long onboarding timelines. Zeffy is designed for small teams who need to set up a raffle in under 30 minutes with help from nonprofit experts who respond in 2–6 hours.
Zeffy is completely free forever. BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, while GiveCampus charges 5% platform fees plus 2.9% processing costs. With Zeffy, you keep 100% of every donation without asking donors to pay extra.
Yes. BetterWorld locks raffles, ticketing, and stores behind paid subscriptions. GiveCampus doesn't offer auctions or raffles at all. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and CRM tools at no cost.
Zeffy's nonprofit experts answer questions in 2-6 hours via email, chat, and phone support. BetterWorld's support structure isn't clear, and GiveCampus reserves priority help for higher-cost accounts.
Yes. BetterWorld requires donors to create accounts for bank transfers, and GiveCampus limits digital wallets to online forms only. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay without requiring donor logins.
No. BetterWorld locks auctions and raffles behind paid plans, while GiveCampus doesn't offer these tools at all. Zeffy includes auctions, raffles, memberships, and online stores at zero cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
