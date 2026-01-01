BetterWorld asks donors to cover 2.9% fees at checkout. GivingFuel charges nonprofits 2% platform fees plus $9/month. Both take money from your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS GivingFuel
💯
GivingFuel takes $9 to $299 per month plus 1-2% platform fees. BetterWorld charges 2.9% + $0.30 per card transaction. Zeffy covers all fees so you keep 100% of every raffle ticket, donation, and event sale.
🎟️
GivingFuel requires premium plans for ticketing and peer-to-peer. BetterWorld locks raffles and stores behind paid subscriptions. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and stores from day one — no upgrades, no paywalls.
☎️
GivingFuel reserves phone support for premium subscribers. BetterWorld's support structure isn't clear or nonprofit-specific. Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours via live chat, email, and phone — free for every organization.
Yes. Zeffy gives you donations, events, ticketing, raffles, auctions, and online stores with zero monthly fees. BetterWorld and GivingFuel lock key features behind paid plans that cost $9-$299 per month.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor logins. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and GivingFuel needs separate hardware for in-person payments.
Zeffy's nonprofit experts answer questions in 2-6 hours via email, chat, and phone support at no cost. Both competitors limit phone support to paid plans and lack nonprofit-specific teams.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s at no cost. BetterWorld locks raffles behind paid subscriptions, and GivingFuel doesn't offer these tools at all.
No. Zeffy's tap-to-pay app lets your team accept donations from any phone with zero fees. Both competitors require separate hardware or third-party solutions for events.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
