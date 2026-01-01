BetterWorld charges 2.9% + $0.30 per donation. Mightycause charges 1.99% + $0.30. Both platforms take fees from every dollar raised for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS Mightycause
💯
Mightycause takes up to 7.9% per transaction and BetterWorld charges 2.9% + $0.30 in processing fees. Zeffy covers all costs so you keep 100% of every donation without asking supporters to pay extra at checkout.
🎟️
BetterWorld locks raffles and stores behind paid plans, and Mightycause requires third-party tools for auctions and raffles. Zeffy includes every fundraising tool you need in one place, free.
⏱️
BetterWorld's support structure isn't clear, and Mightycause reserves priority help for paid subscribers starting at $99/month. Zeffy's nonprofit experts answer questions in 2–6 hours via email, chat, and phone at no cost.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, and online stores at zero cost. BetterWorld and Mightycause lock key tools behind paid plans or require third-party integrations that add complexity and fees.
No. Zeffy covers all processing fees so donors give exactly what they intend. BetterWorld asks donors to cover 2.9% + $0.30, while Mightycause can ask for up to 7.9% in total fees at checkout.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. Both BetterWorld and Mightycause limit their best support to paid plans, leaving free users with slower response times.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, online stores, and memberships at zero cost. BetterWorld and Mightycause require paid upgrades or third-party tools for these features.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor logins. BetterWorld requires accounts for bank transfers, while Mightycause limits payment options without upgrades.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
