BetterWorld asks donors to cover 2.9% + $0.30 fees. MoneyDolly takes 20% of every donation plus processing costs — $2,000 gone on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS MoneyDolly
✂️
BetterWorld charges card fees unless donors opt in to cover them. MoneyDolly takes 20% of every donation plus 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy covers all fees so you keep 100% of what supporters give.
🎟️
BetterWorld locks raffles and stores behind paid plans. MoneyDolly requires upgrades for peer-to-peer and ticketing. Zeffy includes every fundraising tool at zero cost so you can run any campaign without paying to unlock features.
⚡
BetterWorld requires donor accounts for ACH payments. MoneyDolly only accepts credit cards with manual entry. Zeffy accepts cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with no logins required so supporters give in seconds from any device.
Most all-in-one platforms charge 2.9% + $0.30 per transaction or take 20% platform fees. Zeffy covers all processing costs so you keep 100% of donations, and donors have the option to leave a voluntary contribution to support our mission.
Yes. While other all-in-one platforms lock key features behind paid plans, Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, memberships, and donor management completely free. No monthly fees, no feature limits.
BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, adding 2.9% + $0.30 to every gift. Zeffy covers all fees so donors give what they intend, and you keep 100% without asking them to pay extra.
BetterWorld locks raffles, ticketing, and stores behind paid subscriptions. Zeffy includes every fundraising tool at no cost, so you can run any campaign without upgrading.
BetterWorld requires donor accounts for ACH payments. Zeffy accepts all payment types without logins, making it easier for supporters to give quickly from any device.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript