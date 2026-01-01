BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout. PayBee takes 2% plus card fees. Both charge nonprofits — $2,000 lost on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
BetterWorld VS PayBee
🎟️
PayBee takes 2% plus processing fees, and BetterWorld asks donors to cover card costs at checkout. Zeffy charges zero fees so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% for your cause.
🎫
PayBee charges $599 upfront to unlock ticketing and auctions for in-person events. Zeffy gives you every tool free from day one so you can run your gala without paying platform costs.
❤️
BetterWorld passes processing fees to donors at checkout, and PayBee takes 2% off the top. Zeffy covers all fees so supporters give what they intend and you keep every dollar.
BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, while PayBee takes a 2% platform cut plus card fees. Zeffy covers all costs so your donors give exactly what they intend.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and stores at zero cost. BetterWorld and PayBee lock these features behind paid subscriptions or charge setup fees.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, and ticketing at zero cost. BetterWorld and PayBee lock key features behind paid plans and charge setup fees for events.
No. Zeffy accepts all payment types without requiring donor logins. BetterWorld requires accounts for bank transfers, and PayBee needs third-party setup for in-person payments.
Zeffy's nonprofit experts respond in 2-6 hours via chat, email, and phone at no cost. BetterWorld and PayBee tier their support by plan level, with faster help reserved for paid users.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript