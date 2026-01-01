BetterWorld asks donors to cover fees at checkout. Pledge It charges $150 monthly plus 2.9% — $1,800 per year before you raise a dollar.
BetterWorld VS Pledge It
BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, and Pledge It charges $150 per month plus transaction costs. Zeffy covers all fees so your supporters give what they intend and you keep 100% for your mission.
BetterWorld locks raffles and stores behind paid plans, and Pledge It focuses only on peer-to-peer campaigns. Zeffy includes donations, ticketing, memberships, auctions, raffles, CRM, and email in one platform at zero cost.
BetterWorld requires donor accounts for ACH payments and limits digital wallets to online forms, and Pledge It doesn't support ACH at all. Zeffy accepts credit cards, bank transfers, Apple Pay, and Google Pay without requiring logins or separate hardware.
Zeffy gives you every fundraising tool at zero cost while BetterWorld charges processing fees and Pledge It costs $150/month plus transaction fees. You keep 100% of donations and get donations, events, raffles, auctions, and memberships in one platform.
Yes. BetterWorld locks raffles and ticketing behind paid subscriptions, while Pledge It charges $150/month for full access. Zeffy includes every tool from day one with no upgrades, no paywalls, and no monthly fees.
No. BetterWorld requires donor accounts for bank transfers, and both competitors limit payment options. Zeffy accepts all payment types including ACH, credit cards, and digital wallets without requiring donor logins or accounts.
Yes. BetterWorld asks donors to cover processing fees at checkout, and Pledge It charges 2.9% + $0.30 per transaction. Zeffy covers all fees so your supporters give exactly what they intend, and you keep 100%.
Absolutely. BetterWorld and Pledge It offer limited support with unclear response times. Zeffy's nonprofit experts answer questions in 2-6 hours via live chat, email, and phone — all free.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
