BiddingOwl and CharityAuctionsToday help you run auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bidding Owl VS Charity Auctions Today
BiddingOwl and CharityAuctionsToday take 5% plus card fees from every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction or gala actually raises money for your mission.
BiddingOwl and CharityAuctionsToday only handle auctions. Zeffy includes donation forms, ticketing, raffles, and donor management in one platform for year-round fundraising.
BiddingOwl and CharityAuctionsToday limit support to business hours and paid plans. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed, not just survive.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while auction platforms charge 5% plus card fees on every bid. You keep every dollar raised instead of losing hundreds to fees.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy provides donations, ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores all in one place. No need for multiple expensive tools.
Zeffy provides unlimited email and phone support at no extra cost. Auction platforms limit support by plan tier and charge more for premium help when you need it most.
Auction platforms charge 5% plus card fees on every winning bid. On a $10,000 auction, that's $500+ in fees. With Zeffy, you keep that $500 for your mission instead.
Zeffy supports your entire fundraising strategy, not just auctions. Get donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores with unlimited support included.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
