BiddingOwl and ReadySetAuction help you run fundraising auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bidding Owl VS Ready Set Auction
💰
BiddingOwl takes 5% plus card fees and ReadySetAuction charges annual fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so your silent auction or gala actually raises money for your mission.
🛟
BiddingOwl and ReadySetAuction limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited support whenever you need help setting up your event or troubleshooting issues.
🧩
BiddingOwl and ReadySetAuction only handle auctions, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy manages auctions, donations, raffles, and ticketing in one system.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while BiddingOwl charges 5% plus card fees and ReadySetAuction requires annual fees plus processing costs. You keep every dollar raised instead of losing hundreds to fees.
Yes! While auction platforms only handle bidding events, Zeffy provides donations, ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores all in one platform. Run your entire fundraising operation without juggling multiple tools.
Zeffy provides unlimited email and phone support at no extra cost, while BiddingOwl and ReadySetAuction limit support to business hours and premium plans. Get help whenever you need it without paying more for basic assistance.
Zeffy is 100% free with no platform fees, while BiddingOwl takes 5% plus card fees on every winning bid and ReadySetAuction charges annual fees plus processing costs. Keep every dollar raised instead of losing hundreds to platform fees.
Zeffy grows with your nonprofit beyond auctions. While BiddingOwl and ReadySetAuction only handle bidding events, Zeffy offers donations, memberships, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one free platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
