Blackbaud charges 2.99% on every donation plus platform fees. CauseVox requires $250/month for full features. Both eat into your mission funding.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Blackbaud VS CauseVox
🆓
Blackbaud requires $10,000+ contracts and CauseVox charges $250/month for full features. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM at zero cost so your budget goes to your mission.
🎟️
Blackbaud has no raffle tools and CauseVox requires third-party platforms. Zeffy includes compliant online raffles and 50/50 draws with ticket tracking, winner selection, and zero fees on every entry sold.
🏦
Blackbaud charges extra for ACH and CauseVox doesn't offer it at all. Zeffy accepts bank transfers, credit cards, Apple Pay, and Google Pay at no cost so donors can give however they want.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online store — all at zero cost. Both Blackbaud and CauseVox charge monthly fees starting at $99-250/month to access these features, which means you're paying before you even start raising funds.
No. Zeffy works right out of the box — create donation forms and launch campaigns in under 30 minutes. Blackbaud requires enterprise contracts and technical setup, while CauseVox limits full support to paid plans starting at $99/month.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments at zero cost. Blackbaud charges 2.99-3.5% plus hardware costs, while CauseVox only accepts cards and requires separate hardware for in-person giving.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit — no contracts required. Blackbaud limits full support to $10,000+ enterprise clients, while CauseVox restricts phone support and detailed guides to paid plans starting at $99/month.
Yes. Zeffy includes an online store, raffle tools, and auction features at zero cost. Neither Blackbaud nor CauseVox offer built-in stores or raffle tools — you'd need separate platforms and pay additional fees to sell merchandise or run compliant raffles.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
