Blackbaud charges 2.99% plus platform fees — $2,990 on every $100,000 raised. GivingFuel takes 2% plus monthly fees — $2,000 plus $108/year. Both eat into your mission funding.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Blackbaud VS GivingFuel
GivingFuel takes 1-2% per donation plus $9 to $299 per month. Blackbaud charges 2.99% processing fees plus enterprise contracts. Zeffy covers all fees so you keep 100% of what you raise.
GivingFuel locks event tools and priority support behind premium plans. Blackbaud requires separate products for ticketing, email, and CRM. Zeffy includes donations, events, memberships, and donor management from day one.
GivingFuel requires setup calls and plan decisions before you launch. Blackbaud needs technical onboarding and implementation timelines. Zeffy lets you create forms, sell tickets, and start fundraising today with real human support at no cost.
Yes. Zeffy gives you donations, events, ticketing, peer-to-peer, auctions, raffles, and donor management with zero fees. Blackbaud and GivingFuel charge monthly subscriptions plus platform fees on every donation, eating into your mission funding.
No. Zeffy works right out of the box with all features included. Blackbaud requires enterprise contracts and IT support for most tools. GivingFuel locks key features like ticketing behind premium plans that cost hundreds monthly.
Yes. Zeffy provides free phone, email, and live chat support to every nonprofit. Blackbaud requires $10,000+ contracts for full support. GivingFuel restricts phone support to premium subscribers only.
Yes. Zeffy lets you sell tickets, manage registrations, and check in guests with zero fees. Blackbaud requires their Altru product with enterprise pricing. GivingFuel restricts ticketing to premium plans starting at $59/month plus platform fees on every ticket.
Yes. Zeffy includes donor tracking, automated thank-yous, and email campaigns in one platform with no fees. Blackbaud sells email tools separately through Luminate Online. GivingFuel offers basic donor management but charges monthly fees for full access.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
