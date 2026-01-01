Blackbaud charges 2.99% plus $600 annually. Raisely takes 4% on every donation. Both platforms eat into your mission funding — $2,900 to $4,000 lost on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Blackbaud VS Raisely
Blackbaud takes 3% plus card fees and requires enterprise contracts. Raisely charges 4% or $99/month to unlock tools. Zeffy gives you donations, events, CRM, and email — 100% free.
Blackbaud sells tools separately and requires technical setup. Raisely gates ticketing, raffles, and auctions behind paid plans. Zeffy includes everything in one platform with zero fees.
Blackbaud requires implementation timelines and IT staff. Raisely limits support to paid customers. Zeffy works right away with free help from nonprofit fundraising experts.
Yes. Zeffy includes ticketing, peer-to-peer fundraising, auctions, and raffles at zero cost. Blackbaud requires enterprise subscriptions for events, while Raisely charges $99/month for peer-to-peer tools.
Absolutely. Zeffy provides free phone, chat, and email support to every user. Blackbaud reserves quality support for $10,000+ contracts, while Raisely prioritizes paid customers starting at $99/month.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, peer-to-peer, auctions, raffles, and memberships at zero cost. Both Blackbaud and Raisely charge fees or require paid plans to access the tools you need to run a full fundraising year.
No. Zeffy works right out of the box with no setup required. Blackbaud needs enterprise contracts and technical implementation, while Raisely requires paid plans for full features. You can launch your first campaign in under 30 minutes.
With Zeffy, you keep 100% of every donation with zero fees. Blackbaud takes 2.99-3.5% plus merchant fees, while Raisely charges 4% platform fees. On $10,000 raised, that's $300-400 more for your mission with Zeffy.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
