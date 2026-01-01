Bluefire Giving focuses on churches while CAF specializes in cross-border giving, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you everything you need to accept gifts online — donation forms, donor management, and receipting — with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bluefire Giving VS Charities Aid Foundation (CAF)
Bluefire Giving charges $49/month plus card fees, and CAF takes cuts from corporate partnerships. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Bluefire Giving offers limited business-hour support, and CAF provides tiered help based on donation volume. Zeffy gives unlimited support to every nonprofit.
Bluefire Giving only handles basic donations, and CAF focuses on corporate giving. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, and peer-to-peer in one platform.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. Bluefire Giving charges $49/month plus card processing fees on every donation, which can cost your organization thousands annually.
Every Zeffy user gets unlimited support via email, live chat, and phone during business hours - regardless of your donation volume. CAF limits support based on account type and donation size, leaving smaller nonprofits with less help.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores - all fee-free. Bluefire Giving and CAF focus mainly on donations, requiring you to pay for separate tools for other fundraising needs.
Zeffy is completely free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. Plus, we offer donations, events, auctions, raffles, and memberships all in one platform - not just donations like most competitors.
While Bluefire Giving charges $49/month plus card fees and CAF takes 4% plus fees per gift, Zeffy costs nothing. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but your nonprofit keeps 100% of donations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
