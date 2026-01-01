Bluefire Giving VS Vanco

Vanco

N/A – Focused on donations. Setup requires configuration; limited features beyond core giving.

4.1/5 – Solid donation processing. Requires separate tools for ticketing, auctions, and email marketing.

Donations: Accepts online donations with processing fees that reduce your fundraising total. Vanco processes donations but charges 2.9% + $0.30 per transaction. Their platform focuses primarily on recurring giving and church donations. Ticketing: Not available - Bluefire Giving doesn't include event ticketing features. Vanco doesn't offer event ticketing. You'd need separate ticketing software and manual processes to manage event registration and payments.

Peer-to-Peer Fundraising: Basic peer-to-peer fundraising tools with limited customization options. Vanco doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. You'd need separate software and manual coordination to run supporter-led campaigns. Auctions: Not available - Bluefire Giving focuses on donations and doesn't offer auction functionality. Vanco doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments. Raffles: Not available - no raffle or lottery functionality offered through the platform. Vanco doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to track ticket sales and winners. Online store: Not available - Bluefire Giving specializes in donations rather than merchandise sales. Vanco doesn't provide online store capabilities. You'd need separate e-commerce software to sell merchandise or products for your nonprofit. Memberships: Bluefire Giving offers basic membership tracking through their donor database, but lacks dedicated membership management features like automated renewals, member portals, or tiered membership levels that many nonprofits need. Vanco offers basic recurring donation setup for membership dues, but lacks dedicated membership management features like member directories, renewal tracking, or automated member communications. Donor Management/CRM: Provides donor database with basic contact information, giving history, and simple reporting. Includes pledge tracking and some donor segmentation, but lacks advanced relationship management tools. Vanco provides basic donor tracking with donation history and contact information. However, it lacks advanced CRM features like donor segmentation, engagement scoring, or automated follow-up workflows. Emails & Newsletter: Limited email capabilities focused mainly on donation receipts and basic thank-you messages. No built-in newsletter creation tools or advanced email marketing features for donor engagement campaigns. Vanco doesn't include email marketing or newsletter tools. You'll need to integrate with third-party email platforms and manually sync donor data for communications. Payment Processing: Supports online donations, recurring giving, and text-to-give functionality. Integrates with major payment processors but charges additional transaction fees on top of standard processing costs. Supports online donations, recurring giving, and text-to-give functionality. Integrates with major payment processors but charges additional transaction fees on top of standard processing costs.

Payment methods

Credit cards only, no bank transfers or mobile wallets vs. Most payment types, but no in-person tap-to-pay option

Credit Card Payments: Supported - Accepts credit card donations directly through church and nonprofit websites. Yes - Accepts all major credit cards including Visa, Mastercard, American Express, and Discover.

Apple Pay & Google Pay: Not supported - No mention of mobile wallet payment options on their platform. Yes - Supports Apple Pay and Google Pay for mobile donations.

ACH / Bank Transfers: Not supported - Bluefire Giving focuses on credit card processing for online donations. Yes - Supports bank transfers and ACH payments for recurring donations.

Tap to Pay App: Not supported - Bluefire Giving is web-based donation processing without mobile tap functionality. No - Does not offer tap-to-pay functionality through mobile apps.

Customer Support

N/A vs. 4.1/5 Unlimited Support: Bluefire Giving limits support based on subscription tier, with premium support available for higher plans. Vanco offers tiered support plans with premium support available for higher-tier customers. Phone Support / Office Hours: Bluefire Giving offers phone support during standard business hours for select subscription plans. Vanco provides phone support during standard business hours for technical and account assistance. Webinars: Bluefire Giving provides occasional training webinars and product demos for their donation platform users. Vanco offers periodic training webinars and educational sessions for payment processing features. Help Center: Bluefire Giving maintains a basic help center with articles covering donation setup and basic troubleshooting. Vanco maintains a knowledge base with articles, FAQs, and setup guides for their payment solutions. Email: Bluefire Giving offers email support during business hours with response times varying by support tier. Vanco provides email support during business hours with response times varying by support tier. Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on plan — priority help for top-tier users. Support access depends on plan — priority help for top-tier users.