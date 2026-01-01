Boosterthon and Funraisin help you run peer-to-peer campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you P2P fundraising tools, donation forms, and event management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Boosterthon VS Funraisin
Boosterthon takes up to 46% and Funraisin charges $120/month plus 5% fees. Zeffy charges zero fees, so your walkathon or giving challenge raises money for your cause.
Boosterthon only handles school runs while Funraisin requires separate tools for auctions and raffles. Zeffy includes everything in one platform.
Boosterthon limits support to campaign periods and Funraisin offers standard business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need it.
Zeffy charges zero fees on donations, while Boosterthon takes up to 46% and Funraisin charges $120/month plus 5% plus card fees. Your supporters' full donations reach your cause, not platform profits.
Yes. Unlike Boosterthon (school fun runs only) or Funraisin (P2P focused), Zeffy handles donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores all in one platform at zero cost.
Zeffy accepts all credit cards, ACH payments, Apple Pay, Google Pay, and tap-to-pay through our mobile app. Boosterthon and Funraisin offer limited payment options with high fees.
Zeffy charges zero fees on all donations. Boosterthon takes up to 46% per gift, while Funraisin charges $120/month plus 5% plus card processing fees. With Zeffy, 100% of donations go to your cause.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, help center resources, and phone support during business hours. Unlike Boosterthon's campaign-only support or Funraisin's limited hours, we're here whenever you need us.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
