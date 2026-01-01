Boosterthon specializes in school fun runs while RunSignup focuses on race events, but both charge fees that reduce your fundraising results. Zeffy gives you peer-to-peer fundraising tools, event management, and donor tracking with zero fees — so every dollar raised goes directly to your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Boosterthon VS Run Signup
💯
Boosterthon takes up to 46% and RunSignup charges 4% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your peer-to-peer campaigns raise money for your mission.
🤝
Boosterthon only tracks campaign donors and RunSignup focuses on race participants. Zeffy builds lasting donor relationships with CRM tools designed for nonprofits.
🛟
Boosterthon serves schools and RunSignup serves race directors. Zeffy's team understands nonprofit donor stewardship and mission-driven fundraising.
Zeffy charges zero fees on all donations while Boosterthon takes up to 46% and RunSignup charges 4% plus card fees. You keep every dollar raised, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers unlimited email and phone support for all nonprofits at no extra cost. Unlike Boosterthon's limited school focus or RunSignup's premium-only phone support, we're here when you need us.
Zeffy charges zero fees on donations, while Boosterthon takes up to 46% per gift. You keep 100% of what donors give, plus donors can leave voluntary contributions to support our platform.
RunSignup charges 4% plus card fees and focuses mainly on race events. Zeffy offers zero fees across all fundraising types with tools built specifically for nonprofits of every size.
Yes. Unlike Boosterthon's school-only focus or RunSignup's race emphasis, Zeffy supports donations, events, memberships, raffles, auctions, and online stores all in one platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript