CAF and Streamlabs Charity offer different approaches to fundraising, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charities Aid Foundation (CAF) VS Streamlabs Charity
CAF charges 4% plus card fees and Streamlabs Charity limits you to streaming donations. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
CAF offers limited UK business hours and Streamlabs Charity relies on self-service help. Zeffy provides unlimited email support and live chat.
CAF lacks event tools and Streamlabs Charity only handles streaming. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer in one platform.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction costs, no hidden charges. CAF takes 4% per gift plus card fees, while Streamlabs Charity limits you to streaming-only donations. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy offers unlimited phone, email, and live chat support whenever you need help. CAF only provides limited business hours support, and Streamlabs Charity offers just self-service help with no phone assistance. We're here for you 24/7.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, memberships, peer-to-peer fundraising, and more - all fee-free. CAF and Streamlabs Charity focus mainly on basic donations, requiring you to use multiple platforms for different fundraising needs.
Zeffy processes all payment types fee-free - credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay. CAF doesn't offer payment processing, and Streamlabs Charity only works for livestream donations. You get complete donation flexibility without losing money to fees.
Zeffy is 100% free - no platform fees, transaction costs, or hidden charges. CAF charges 4% per gift plus card fees, and Streamlabs Charity takes 2.9% plus $0.30 per donation. Every dollar donated stays with your nonprofit instead of going to fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
