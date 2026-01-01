CanadaHelps serves Canadian charities and EasyTithe focuses on churches, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS Easy Tithe
CanadaHelps charges 3.75-4.5% plus card fees, EasyTithe takes similar cuts. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
CanadaHelps and EasyTithe lack auctions, raffles, and stores. Zeffy includes donations, events, memberships, and more in one platform.
CanadaHelps and EasyTithe limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support plus live chat when you're stuck.
Zeffy charges zero fees on donations, while CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from every gift. This means more money goes directly to your cause instead of platform fees.
Zeffy offers unlimited email support to all users, while EasyTithe limits phone support to premium subscribers only. You get the help you need without paying extra for access.
Yes, Zeffy offers ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform. Unlike CanadaHelps or EasyTithe, you won't need multiple tools to run your fundraising.
Zeffy charges zero fees on all donations, while CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees and EasyTithe charges monthly fees plus transaction costs. Your donors' full gifts reach your mission.
Unlike CanadaHelps or EasyTithe that focus only on donations, Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores. You get everything in one platform without extra fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
