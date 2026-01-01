CanadaHelps and iDonate both offer donation tools, but they charge processing fees that reduce what reaches your cause. Zeffy provides donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS i Donate
💯
CanadaHelps and iDonate take 3.75-4.5% plus card fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
💬
CanadaHelps and iDonate limit support to business hours with delayed responses. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed.
🧩
CanadaHelps and iDonate require separate platforms for auctions, raffles, and events. Zeffy handles donations, ticketing, raffles, and online stores all in one place.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no transaction fees, monthly costs, or hidden charges. While CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees and iDonate charges similar rates, every dollar donated through Zeffy goes directly to your cause.
Zeffy offers unlimited email support and live chat during business hours, plus a comprehensive help center. Unlike CanadaHelps and iDonate's limited business-hour support, you get responsive help when you need it most.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, raffles, auctions, memberships, and online stores - all fee-free. CanadaHelps and iDonate focus mainly on donations, requiring you to use multiple platforms for complete fundraising.
With CanadaHelps charging 3.75-4.5% plus card fees and iDonate at $99/month plus 4% fees, a nonprofit raising $50,000 annually saves $2,000-2,500 yearly with Zeffy's zero-fee platform.
Zeffy provides unlimited email support and live chat during business hours, plus step-by-step setup guides. Unlike competitors with limited business-hour support, we help you launch quickly.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
