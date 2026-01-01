CanadaHelps and RaiseDonors both offer donation tools, but they charge platform fees and processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Canadahelps VS Raise Donors
CanadaHelps and RaiseDonors take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
CanadaHelps and RaiseDonors force you to patch together multiple tools for auctions, raffles, and events. Zeffy handles it all in one place.
CanadaHelps and RaiseDonors limit support by plan tier with slow response times. Zeffy provides unlimited email and phone support for every organization.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from each donation, reducing your impact.
Zeffy provides unlimited support to all users at no extra cost. Other platforms like RaiseDonors limit support based on plan tiers, making premium users wait less.
Yes, Zeffy offers donations, events, memberships, raffles, and online stores all in one platform with zero fees. Competitors charge fees and often require separate tools.
Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your cause. CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees, while RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH payments, and offers tap-to-pay through our mobile app. Most competitors limit payment options and charge extra fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
