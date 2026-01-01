CanadaHelps and TotalGiving both offer donation platforms for charities, but they charge processing fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Canadahelps VS Totalgiving
💰
CanadaHelps and TotalGiving charge 3.75% + fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
🧰
CanadaHelps and TotalGiving require multiple platforms for events, raffles, and stores. Zeffy includes everything in one simple platform.
🎧
CanadaHelps and TotalGiving offer limited business-hour support. Zeffy provides unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy keeps 100% of your donations with zero platform fees, while CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees from every gift. That means more money goes directly to your cause instead of platform costs.
Zeffy offers unlimited support whenever you need it, not just business hours. Unlike platforms that limit support availability, our team helps you succeed around your schedule, not theirs.
Yes! Zeffy offers ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer fundraising, and online stores all in one platform with zero fees. Other platforms charge fees and often require separate tools for events.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations, events, and fundraising. While CanadaHelps takes 3.75-4.5% plus card fees, Zeffy keeps 100% of your funds through optional donor contributions.
Nonprofits choose Zeffy because we offer everything in one place without fees. Unlike platforms that charge for donations and require separate tools for events, Zeffy handles ticketing, raffles, and stores fee-free.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
