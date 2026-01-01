CauseMatch and RunSignup both offer peer-to-peer fundraising tools, but they charge platform fees and processing fees that reduce your campaign results. Zeffy gives you powerful P2P campaigns, donation forms, and donor management with zero fees — so every dollar raised goes directly to your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Cause Match VS Run Signup
CauseMatch takes 5% and RunSignup charges 4% per gift. Zeffy charges zero fees, so your walkathon or team challenge actually raises money for your mission.
While CauseMatch and RunSignup limit support by plan tier, Zeffy offers unlimited email and phone support to help you succeed with every campaign.
CauseMatch only does P2P and RunSignup focuses on races. Zeffy handles peer-to-peer, auctions, raffles, and donations all in one place.
Zeffy provides unlimited support at no extra cost, while CauseMatch limits support by plan tier and RunSignup restricts phone support to premium customers. You get dedicated help without paying platform fees.
Unlike CauseMatch (5% fees) or RunSignup (4% fees), Zeffy charges zero platform fees for P2P campaigns. You also get complete nonprofit tools - auctions, memberships, ticketing - not just basic fundraising.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer fundraising with no platform fees, while CauseMatch charges 5% plus card processing fees. You keep every dollar raised, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike RunSignup's 4% platform fee plus card fees, Zeffy charges zero platform fees for all fundraising activities. Plus, you get comprehensive nonprofit tools beyond just event registration - donations, memberships, auctions, and more.
Zeffy eliminates the biggest barrier for small nonprofits - high platform fees that eat into your fundraising. You get unlimited support, comprehensive fundraising tools, and keep 100% of donations raised through your campaigns.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
