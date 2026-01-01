CharityAuctionsToday and Jumblebee help you run auctions, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Auctions Today VS Jumblebee
CharityAuctionsToday and Jumblebee take 5% plus card fees from every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction or gala raises money for your mission.
CharityAuctionsToday and Jumblebee only handle auctions. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, and memberships so you can run all your fundraising from one platform.
CharityAuctionsToday and Jumblebee limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help setting up your next event.
Zeffy gives you everything auction platforms offer plus much more, all at zero cost. While CharityAuctionsToday and Jumblebee charge 5% platform fees plus card processing fees, Zeffy lets you keep 100% of what you raise. You get auctions, donations, ticketing, memberships, and peer-to-peer fundraising in one platform.
Yes, Zeffy is your complete fundraising solution. Unlike auction-only platforms, you can run auctions, sell event tickets, collect donations, manage memberships, and launch peer-to-peer campaigns all in one place. No need for multiple tools or platforms that each charge their own fees.
You'll save thousands. If you raise $10,000 through auctions, CharityAuctionsToday or Jumblebee would take $500+ in platform fees alone. With Zeffy, you keep that entire $500 for your cause. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Auction platforms take a big bite out of your fundraising. CharityAuctionsToday charges 5% plus card fees, while Jumblebee takes 5% plus VAT plus card fees. Zeffy charges zero platform fees, so you keep 100% of what you raise for your cause.
With Zeffy, you never outgrow your fundraising platform. While auction-only platforms leave you scrambling for separate tools for donations, ticketing, and memberships, Zeffy gives you everything in one place at zero cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
