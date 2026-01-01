Cheddar Up and GiveWP both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Cheddar Up VS Give WP
Cheddar Up charges 3% + 30¢ per transaction and GiveWP adds processing fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
Cheddar Up lacks auctions and raffles while GiveWP needs separate plugins for events. Zeffy includes everything in one platform built for nonprofits.
Cheddar Up limits phone support to paid plans and GiveWP offers no phone help. Zeffy provides unlimited email and phone support for all users.
Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and online stores all for free. Cheddar Up lacks auction and raffle tools, while GiveWP requires expensive add-ons for most features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
